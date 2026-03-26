Hasít az új befektetés, az aranypénz: mindig annyit ér, amennyi az árfolyam – így lehet megvenni

A Belga Gold megjelenése jól mutatja, hogy világszerte nő a nemesfémek iránti kereslet. Belgium új szintre emelte az aranybefektetést egy olyan érmével, amelynek ára folyamatosan követi a piacot.
2026.03.26, 09:55
Frissítve: 2026.03.26, 11:31

Belgium története során először saját aranyérmét bocsátott ki, amelynek értéke közvetlenül a világpiaci aranyárhoz igazodik. A Belga Gold nemcsak gyűjtőknek, hanem befektetőknek is szól, és már az induláskor komoly érdeklődést váltott ki.

Egyedülálló aranyérmét mutattak be Belgiumban, amelynek értéke nem fix, hanem a mindenkori aranyárhoz kötött / Fotó: AFP

Belgium hivatalosan is csatlakozott azokhoz az országokhoz, amelyek saját aranyérmével vannak jelen a nemzetközi piacon. A Belga Gold nevű új érmét szerdán mutatták be a Szövetségi Pénzügyi Szolgálatnál, és már az első napon világossá vált, hogy nem pusztán szimbolikus lépésről van szó.

Nem csak a gyűjtőknek szól az új aranyérme

A konstrukció egyik legfontosabb sajátossága, hogy az érme értéke nem rögzített. A Belga Gold ára folyamatosan követi a világpiaci aranyár alakulását, így lényegében egy fizikai formában megjelenő befektetési eszközről beszélünk. A bemutatás napján a kisebb változat ára valamivel 1100 euró fölött alakult, míg a nagyobb, egyunciás érme meghaladta a 4000 eurót.

Ez a megközelítés eltér a hagyományos emlékérmék rendszerétől, amelyeknél az ár általában fix vagy csak korlátozottan változik. Itt azonban a vásárló ugyanúgy ki van téve a piaci mozgásoknak, mint bármely aranybefektetés esetében. Ez egyszerre jelent lehetőséget és kockázatot.

A nagyobb érme átmérője közel 4 centiméter, tömege 31,1 gramm, ami pontosan egy trójai unciának felel meg – ez a nemesfémek nemzetközi súlymértéke. A kisebb változat ennek negyede, 7,77 grammos, és valamivel több mint 2 centiméter átmérőjű. 

A két verzió így különböző befektetői rétegeket céloz: a kisebb belépőszintet kínál, a nagyobb pedig komolyabb tőkét igényel.

A belga döntés nem légüres térben született. Több ország már régóta kínál saját aranyérméket, például

  • az Egyesült Államok az American Eagle-lel;
  • Kanada a Maple Leaffel;
  • Ausztria pedig a Philharmonikerrel.

Ezek az érmék nemcsak fizetőeszközként, hanem stabil értékőrzőként is funkcionálnak a befektetők szemében.

A belga hatóságok szerint éppen ezért volt szükség a saját érme bevezetésére. Ennek célja, hogy alternatívát nyújtsanak a lakosságnak és reagálni tudjanak a folyamatosan növekvő aranykeresletre. Az elmúlt évek gazdasági bizonytalanságai – infláció, geopolitikai feszültségek, energiaválságok – mind hozzájárultak ahhoz, hogy a befektetők ismét a „biztonságos menedéknek” számító arany felé forduljanak.

A Belga Gold elnevezés sem véletlen: arra a történelmi belga pénznemre utal, amelyet 1926-ban vezettek be. 

Bár az nem aranyérme volt, értékét az aranyhoz kötötték, és egy Belga öt belga frankot ért. Az új érme ezzel a hagyománnyal teremt kapcsolatot, miközben modern, piaci alapú működést kínál.

Az érméket online értékesítik, ami szintén a korszerű megközelítést erősíti. A vásárlók így gyorsan és közvetlenül reagálhatnak az árfolyamváltozásokra, ami a befektetési döntések szempontjából kulcsfontosságú.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu