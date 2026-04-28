Visszataláltak kedvenc befektetésükhöz a magyarok: március eleje óta nem látott mértékben vettek állampapírt
Március eleje óta nem voltak ennyire kapósak a lakossági állampapírok, mint az elmúlt héten, amikor az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) legfrissebb adatai szerint 94,11 milliárd forintot tett ki a bruttó értékesítés, szemben az egy héttel korábbi 59 milliárd forintos értékkel. A geopolitikai bizonytalanság közepette az állampapírok által kínált kockázatmentes hozam felértékelődik, még ha az reálértékben mérséklődhet is a kibontakozó energiaválság keltette inflációs kockázatok miatt. A Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb, márciusi adatai mindenesetre még nem tanúskodtak a drágulási ütem megugrásáról és a forint utóbbi hetekben tanúsított ereje is gátat szabhat az árak emelkedésének.
Ez azt jelenti, hogy idén már köel bruttó 1500 milliárd forintért adott el lakossági állampapírt az ÁKK, amiből több mint 850 milliárd forintot az öt éves, évi 7 százalékos kamatot fizető Fix Magyar Állampapír tett ki, noha
az utóbbi hetekben a magyarok érdeklőése megcsappant ez után a befektetés iránt.
A magyar állampapírok iránt ugyanakkor az intézményi piacon élénkült a kereslet, ami úgy tűnik elérte a háztartásokat is.
Ezek voltak a legnépszerűbb lakossági állampapírok
- Az idei évben a FixMÁP letaszíthatatlan a trónról, a múlt heti forgalom 63,43 milliárd forintot tett ki, szemben az előző heti 35,62 milliárd forinttal.
- A lépcsőzetesen, 6,5 százalékról 7,5 százalékig emelkedő kamatot fizető, időről időre díjmentesen visszaváltható Magyar Állampapír Plusz volt a második legkedveltebb állampapír a magyarok körében, a bruttó értékesítés 19,3 milliárd forintra ugrott az egy héttel korábbi 13,14 milliád forintról.
- A harmadik helyen változatlanul a postán kapható, egy és két éves, 5,5 vagy 6 százalékos kamatot kínáló Kincstári Takarékjegy áll, aminek a forgalma 7,96 milliárd forintról 8,55 milliárd forintra nőtt.
- A korábban népszerű, a 3 hónapos Diszkont Kincstárjegy hozamát 0,75 százalékos kamatprémiummal követő Bónusz Magyar Állampapír és az inflációkövető Prémium Magyar Állampapír népszerűsége továbbra is jóval alacsonyabb a korábbi időknél, előbbiből 2,02 milliárd forintért, utóbbiból 0,39 milliárd forintért vásároltak a magyarok. Ez azonban mind a két esetben magasabb az előző heti értéknél.