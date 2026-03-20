Deviza
EUR/HUF390,78 0% USD/HUF337,5 -0,03% GBP/HUF453,31 +0,05% CHF/HUF427,9 0% PLN/HUF91,49 -0,07% RON/HUF76,71 -0,02% CZK/HUF15,96 +0,02% EUR/HUF390,78 0% USD/HUF337,5 -0,03% GBP/HUF453,31 +0,05% CHF/HUF427,9 0% PLN/HUF91,49 -0,07% RON/HUF76,71 -0,02% CZK/HUF15,96 +0,02%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX124 221,85 +1,99% MTELEKOM2 035 +1,23% MOL3 920 +2,81% OTP37 100 +2,29% RICHTER11 800 +0,93% OPUS498 -0,3% ANY7 100 +0,28% AUTOWALLIS155 -1,29% WABERERS4 890 +1,43% BUMIX9 284,24 +0,36% CETOP4 072,54 -1,5% CETOP NTR2 571,64 +0,78% BUX124 221,85 +1,99% MTELEKOM2 035 +1,23% MOL3 920 +2,81% OTP37 100 +2,29% RICHTER11 800 +0,93% OPUS498 -0,3% ANY7 100 +0,28% AUTOWALLIS155 -1,29% WABERERS4 890 +1,43% BUMIX9 284,24 +0,36% CETOP4 072,54 -1,5% CETOP NTR2 571,64 +0,78%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
stratégia
tőzsde
befektetés

Eltérő lehet a jegybankok reakciója a háború okozta energiaársokkra

A hónap elején kirobbanó amerikai-izraeli–iráni konfliktus jelentős globális gazdasági bizonytalanságot okoz. A Hormuzi-szoros részleges lezárása, amelyen keresztül a világ olaj- és LNG-kereskedelmének mintegy ötöde halad át, komoly ársokkhoz vezetett: az olajár 60 százalékkal, az európai földgázár pedig 100 százalékkal van magasabban, mint a háború kitörése előtt.
Vályi Bence, a Gránit Alapkezelő junior portfóliókezelője
2026.03.20, 07:03

Az energiaársokk világszerte inflációs nyomást okoz, miközben a magas energiaárak – ha tartósan velünk maradnak – a visszaeső fogyasztáson és a növekvő bizonytalanságon keresztül a reálgazdaságot is lassíthatják. Mindez akkor történik, amikor a jegybankárok már azt hitték, hogy végre győzhettek az infláció elleni küzdelemben, és számos jegybank kamatcsökkentési ciklusban volt, vagy a végén járt.

ársokk
Ársokkot okozott a konfliktus / Fotó: Amr Alfiky / Reuters

A héten valódi jegybanki kamatdöntési dömping zajlott, szinte az összes nagy globális jegybank ülésezett, és egyik ülésen sem történt meglepetés. Az ausztrál jegybank kivételével, ahol emelték az irányadó kamatot, a többi jegybank a kamatok változatlanul hagyása mellett döntött. A kommentárok és a frissített gazdasági előrejelzések alapján a jegybankok a korábbiakhoz képest magasabb inflációs pályát várnak. A gazdasági növekedésre vonatkozóan azonban eltérő irányú módosításokat tettek közzé: 

  • míg a Fed felfelé emelte GDP-növekedési várakozását,
  • az EKB lefelé módosította. 

Mégis, ilyen eltérő gazdasági pálya mellett is lehet, hogy végül az EKB kényszerül kamatemelésre. Az európai gazdaság kitettsége a közel-keleti energiára és nyersanyagokra ugyanis jóval erősebb, mint az amerikaié.

A Fed és az EKB nemcsak a kitettség miatt térhet el egymástól, hanem a mandátumukból fakadóan is más reakciókat adhat a kialakuló energiaársokkra. 

Míg az EKB kizárólag az inflációs céljára fókuszálhat, a Fed a kettős mandátuma miatt nem reagálhat csak az inflációs sokkra, hiszen a munkaerőpiaci folyamatokat is figyelembe kell vennie. A piaci kamatvárakozások jelentősen megváltoztak: míg a Fed esetében korábban több kamatvágás is be volt árazva 2026-ra, ezt már nem várja a piac. A BoE esetében korábban két, egyenként 25 bázispontos kamatvágást, most viszont két emelést áraz a piac. Az EKB esetében már valamivel több mint két 25 bázispontos emelést áraz a piac az idei évre. Természetesen a háború időbeli lefutása és a Hormuzi-szoros esetleges megnyitása segíthet az olaj- és gázárak csökkenésében, illetve az inflációs nyomás enyhülésében, így ezek a kamatemelési várakozások gyorsan kiárazódhatnak.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu