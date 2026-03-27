Megtáltosodott, aztán kialudt a szikra: a BYD gyártója váratlan nehézségekkel néz szembe Kínában

A BYD, Kína legnagyobb elektromos járműgyártója az eladások tekintetében, pénteken négy év után először jelentett éves nyereségcsökkenést, amit a hazai piacon tapasztalt gyenge értékesítési adatok okoztak.

A nettó nyereség 19 százalékkal, 32,6 milliárd jüanra (4,72 milliárd dollárra) csökkent – közölte az autógyártó a tőzsdei bejelentésében –, míg az LSEG által megkérdezett elemzők átlagosan 12,1 százalékos csökkenést vártak. A bevételek 3,5 százalékkal nőttek, ami a leggyengébb növekedési ütem az elmúlt hat évben.

A Reuters jelentése szerint a decemberrel záruló három hónapban a nyereség 38,2 százalékkal, 9,3 milliárd jüanra csökkent az előző év azonos időszakához képest, ami a harmadik egymást követő negyedéves visszaesést jelenti.

Az autóipari és kapcsolódó termékek bruttó haszonkulcsa – amely az üzleti bevételek 80,7 százalékát tette ki – tavaly 20,5 százalékra csökkent, ami 1,8 százalékpontos visszaesést jelent az előző évhez képest.

Emelkedő részvények és nyereségcsökkenés

A BYD részvényei 3,7 százalékkal emelkedtek a hongkongi eredmények közzététele előtt, és 2,1 százalékos emelkedéssel zárták a napot Sencsenben. A nyereségcsökkenés kérdéseket vet fel a vállalat jövedelmi kilátásait illetően a gyors növekedés évtizedei után, megerősítve a világ legnagyobb autópiacán, Kínában az elektromosjármű-szektorral kapcsolatos óvatosabb véleményt. A politikai támogatás továbbra is erős, de a haszonkulcsok nyomás alatt vannak, és a hozamok egyre inkább

a méretgazdaságosságtól,

a költségkontrolltól

és a globális terjeszkedéstől függenek.

„Tisztában vagyunk azzal is, hogy az elektromos járművek iparági versenye elérte a tetőpontját, és jelenleg egy kegyetlen kieséses szakasz zajlik” – nyilatkozta Wang Csuanfu, a BYD elnöke az eredménybeszámolóban, miközben megerősítette a vállalat külföldi terjeszkedési szándékát. A BYD-t egykor a megfizethető Dynasty és Ocean sorozatok hajtották előre, de azóta teret veszít, mivel olyan riválisai, mint

a Leapmotor és a Geely egyre jobban felzárkóznak technológiai előnyéhez.

2025-ben még Kína legnagyobb autógyártója volt, de január és február között a negyedik helyre csúszott vissza, amikor az általános értékesítése a Covid–19-járvány óta a legnagyobb mértékben esett vissza. A BYD kizárólag tisztán elektromos és plug-in benzin-elektromos hibrid járműveket gyárt, ezért szenvedte el a legnagyobb veszteséget az új energiájú járművekre vonatkozó vásárlási adómentesség lejárta miatt.