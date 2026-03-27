Megtáltosodott, aztán kialudt a szikra: a BYD gyártója váratlan nehézségekkel néz szembe Kínában
A BYD, Kína legnagyobb elektromos járműgyártója az eladások tekintetében, pénteken négy év után először jelentett éves nyereségcsökkenést, amit a hazai piacon tapasztalt gyenge értékesítési adatok okoztak.
A nettó nyereség 19 százalékkal, 32,6 milliárd jüanra (4,72 milliárd dollárra) csökkent – közölte az autógyártó a tőzsdei bejelentésében –, míg az LSEG által megkérdezett elemzők átlagosan 12,1 százalékos csökkenést vártak. A bevételek 3,5 százalékkal nőttek, ami a leggyengébb növekedési ütem az elmúlt hat évben.
A Reuters jelentése szerint a decemberrel záruló három hónapban a nyereség 38,2 százalékkal, 9,3 milliárd jüanra csökkent az előző év azonos időszakához képest, ami a harmadik egymást követő negyedéves visszaesést jelenti.
Az autóipari és kapcsolódó termékek bruttó haszonkulcsa – amely az üzleti bevételek 80,7 százalékát tette ki – tavaly 20,5 százalékra csökkent, ami 1,8 százalékpontos visszaesést jelent az előző évhez képest.
Emelkedő részvények és nyereségcsökkenés
A BYD részvényei 3,7 százalékkal emelkedtek a hongkongi eredmények közzététele előtt, és 2,1 százalékos emelkedéssel zárták a napot Sencsenben. A nyereségcsökkenés kérdéseket vet fel a vállalat jövedelmi kilátásait illetően a gyors növekedés évtizedei után, megerősítve a világ legnagyobb autópiacán, Kínában az elektromosjármű-szektorral kapcsolatos óvatosabb véleményt. A politikai támogatás továbbra is erős, de a haszonkulcsok nyomás alatt vannak, és a hozamok egyre inkább
- a méretgazdaságosságtól,
- a költségkontrolltól
- és a globális terjeszkedéstől függenek.
„Tisztában vagyunk azzal is, hogy az elektromos járművek iparági versenye elérte a tetőpontját, és jelenleg egy kegyetlen kieséses szakasz zajlik” – nyilatkozta Wang Csuanfu, a BYD elnöke az eredménybeszámolóban, miközben megerősítette a vállalat külföldi terjeszkedési szándékát. A BYD-t egykor a megfizethető Dynasty és Ocean sorozatok hajtották előre, de azóta teret veszít, mivel olyan riválisai, mint
a Leapmotor és a Geely egyre jobban felzárkóznak technológiai előnyéhez.
2025-ben még Kína legnagyobb autógyártója volt, de január és február között a negyedik helyre csúszott vissza, amikor az általános értékesítése a Covid–19-járvány óta a legnagyobb mértékben esett vissza. A BYD kizárólag tisztán elektromos és plug-in benzin-elektromos hibrid járműveket gyárt, ezért szenvedte el a legnagyobb veszteséget az új energiájú járművekre vonatkozó vásárlási adómentesség lejárta miatt.
A belföldi értékesítések királya a BYD
Az értékesítést idén az is befolyásolta, hogy a támogatások átalakításával a BYD fő költségvetési szegmensében szereplő modelleknél drágább modellek részesültek előnyben.
A vállalat beszámolóiból és a kínai autóipari elemzőplatform, a DATADIC értékesítési adataiból készített elemzés szerint a 150 000 jüan (21 699 dollár) alatti árú autók a BYD novemberi belföldi értékesítésének több mint 61 százalékát tették ki.
Az eladások fellendítése érdekében a BYD 11 modellt mutatott be gyorsabban tölthető akkumulátorral, és ígéretet tett a gyorstöltő-hálózat bővítésére. Az elemzők szerint azonban a drágább modellek valószínűleg nem lesznek elegendőek az eladások fellendítéséhez, mivel a fogyasztók egyre inkább megfizethetőbb lehetőségeket keresnek.
A vállalat csütörtökön az új akkumulátortechnológiával felszerelt Song Ultra elektromos autóját az előzetes értékesítési ár alá árazta, ezen kívül
bejelentette, hogy bővíteni fogja külföldi értékesítését.
A teljes értékesítésből a külföldi értékesítés aránya tavaly több mint megduplázódott, elérve a 22,7 százalékot, majd január-februárban ismét több mint megduplázódott, elérve az 50 százalékot. Ennek ellenére a külföldi értékesítés nem elegendő a gyenge hazai értékesítés ellensúlyozásához. A külföldi értékesítés tavaly 19,5 százalékos bruttó haszonkulcsot eredményezett, ami 1,9 százalékpontos emelkedést jelent az előző évhez képest, szemben a belföldi értékesítés 3,5 százalékos visszaesésével.