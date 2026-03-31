Izgalmas fordulat a Coca-Cola grafikonján

A közel-keleti feszültségek nyomán romló piaci hangulat a részvénypiacokon is érezteti hatását, ami a defenzív papírokat sem kímélte. A Coca-Cola árfolyama márciusban visszakorrigált a korábbi csúcsokról, bár technikailag fontos szintekről tudott fordulni. A 74 dolláros zóna körüli visszapattanás erősítheti a támaszt, miközben a hosszabb távú trend továbbra is kedvező képet mutat. A kilátásokat ugyanakkor a változó fogyasztói szokások és a vállalati megújulás szükségessége is alakítja.
Mohácsi Mihály, a K&H Értékpapír elemzője
2026.03.31, 06:56

A közel-keleti események hatására elromlott az utóbbi időszakban az általános részvénypiaci hangulat, ami a Coca-Cola márciusi teljesítményén is látszódik. Míg februárban a részvény első alkalommal érintette a 80 dollár feletti zónát, addig az előző héten már 74 dollárról láthattunk felpattanást a grafikonon. Nem remekelt tehát a bizonytalan piaci környezetben a Coca-Cola papírja, amely egyébként kifejezetten erősen indította 2026-ot. Volt is tehát honnan visszakorrigálnia az árfolyamnak, de összességében a hosszú távú trenddel nem lehetnek elégedetlenek a befektetők.

Mohácsi Mihály, a K&H Értékpapír junior elemzőjeVG-stratégia, coca-cola
Gyengült a piaci hangulat, a Coca-Cola árfolyama fontos szintről pattant vissza / Szerző: Mohácsi Mihály, a K&H Értékpapír részvényelemzője

Kulcsszintről jött a fordulat

Az előző heti árfolyammozgás egyébként némileg megerősítette a részvény technikai képét, mivel éppen a 74 dolláros szintről pattant vissza az árfolyam. Ez, illetve a 73 dolláros szint tavaly még fontos ellenállást jelentett a Coca-Cola grafikonján, így ennek visszatesztelése akár egy új, markáns támasz megerősítése lehet.

Az előző heti pozitív fordulatot követően pedig adódhat még tér a részvény előtt az emelkedés folytatásához, ebben segít, hogy még az év elején ki tudott törni az árfolyam a 66–74 dolláros csatornából. Így egy esetleges sávváltásról lehet már beszélni a Coca-Cola technikai képe kapcsán, amire egyébként korábban több alkalommal is láttunk példát. A további javuláshoz viszont először az 50 napos mozgóátlaga fölé kellene visszaerősödnie a részvénynek, amelyet néhány napja tört le.

Coca-Cola: defenzív papír, mégsem volt menedék

Tehát nem remekelt a Coca-Cola részvénye márciusban, pedig a gyengébb piaci környezetben jellemzően az alacsonyabb bétával rendelkező részvények tudnak kitűnni. A Coca-Cola esetében az elmúlt öt év heti hozamait figyelembe véve jelenleg 0,15-os historikus béta látható, tehát alig mutatkozik korreláció az általános piaci mozgások és a Coca-Cola teljesítménye között.

Fontos változások az üdítőiparban

A tavalyi év egyébként nem alakult kifejezetten erősen a Coca-Cola számára, az éves organikus bevételnövekedés 5 százalék volt, elmaradt a korábbi évek két számjegyű növekedésétől. Látni kell, hogy az áremelések ellenére sokat lassult a Coca-Cola bevételnövekedése, ami a csökkenő eladási volumennek tudható be. A fogyasztói trendek sokat változtak az elmúlt egy-két évben, az amerikai vásárlók egyre inkább keresik az egészségesebb, cukormentes termékeket, ami egyébként a Coca-Cola eladási számaiban is látható. A cukormentes termékek eladásai tavaly 14 százalékkal emelkedtek, míg a klasszikus italok értékesítésében nem volt látható növekedés. A feladat tehát fel van adva az üdítőital-gyártóknak, a megoldást akár az új termékcsaládok, innováció jelenthetik.

A társaságnak áprilistól hivatalosan is új vezérigazgatója lesz Henrique Braun személyében, aki a cégnél korábban a COO (chief operating officer) pozíciót töltötte be. Braun már harminc éve a társaságnál dolgozik, tehát nem lehet az mondani, hogy ne ismerné a Coca-Colát, számos külföldi leánycégnél is töltött be vezetői pozíciókat. Braun vezetésétől azt remélik a cégnél, hogy az innováció területén nagyobb változásokat tud elérni, amire szükség is lehet a gyorsan változó piaci környezetben.

Címoldalról ajánljuk

Címoldalról ajánljuk

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu