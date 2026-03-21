Súlyosan visszaéltek az Eximbank nevével, azonnali lépéseket jelentett be a pénzintézet

A bank egyik munkatársa az Eximbank Zrt. nevével súlyosan visszaélve és jó hírnevét sértve, megtévesztő és félrevezető magatartást tanúsított – olvasható a bank honlapján a hírek menüpontban.

Az Eximbank üzleti tevékenységét és szabályszerű működését nem érintette, a csalárd tevékenység magánszemélyek között zajlott

– írja a közlemény. Hangsúlyozva: az Eximbank magánszemélyeknek sosem kínált befektetési lehetőségeket, kollégájuk ilyen irányú tevékenységéről pedig nem volt tudomásuk.

A bank a tudomásszerzést követően a szükséges jogi lépéseket haladéktalanul megtette: feljelentést tett és az érintett személyt azonnali hatállyal elbocsátotta. Az Eximbank a hatóságokkal teljes körűen együttműködik. Mindamellett továbbra is elkötelezett az átlátható és jogszerű működés mellett.