Leminősítési hullám söpörhet végig a fejlődő kötvénypiacokon az iráni háború nyomán

Az iráni háború miatt véget érhet a fejlődő kötvénypiacokon a felminősítések sorozata, és egy új leminősítési ciklust indulhat el, mivel a fegyveres konfliktus globálisan is felpörgette az inflációt, és a finanszírozási feltételek szigorításához vezetett – mondta a Bloombergnek Ravi Bhatia, az S&P Global Ratings minősítési igazgatója.

Véget ért a fejlődő országok három kövér esztendeje

A Hormuzi-szoros lezárása következtében a fejlődő gazdaságokon energiasokk söpört végig, amely az egekbe lőtte az olyan energiaimportőrök költségeit, mint például India, Törökország vagy éppen Kenya. Az exportőröknek is negatív következményekkel kell szembenézniük, hiszen a száguldó olajárak globálisan is gátolják a növekedést, növelik az inflációt és visszafogják a turizmust.

Mindez hatalmas fordulatot jelentene az elmúlt három évhez képest, amikor számos feltörekvő gazdaság a világjárvány okozta sokkot követően

fokozatosan helyreállította a büdzséjét,

költségvetési reformokat hajtott végre,

és visszanyerte kötvénypiaci hozzáférését is.

Az államadósságok és a vállalatok csökkenő fizetésképtelensége hozzájárult egy nettó felminősítési ciklushoz 2024-ben és 2025-ben. Az elhúzódó iráni konfliktus viszont most a leminősítések irányába hat.

Tavaly az infláció csökkenését és a hitelfeltételek enyhülését tapasztaltuk, ami nettó felminősítési nyomáshoz vezetett a közel-keleti és afrikai kötvénypiacokon, idén azonban az iráni háború miatt az inflációs nyomás várhatóan nőni fog, és a finanszírozási feltételek egyre nagyobb kihívást jelentenek a fejlődő régiók számára, ami leminősítési kockázatokat hordoz

– magyarázta Bhatia.

Trendfordulót indított a Hormuzi-szoros lezárása

Az amerikai dollárban denominált feltörekvő piaci államkötvények hozama körülbelül 52 százalék volt a 2022 októbere és 2026 februárja közötti három és fél évben.

A világjárvány után bevezetett költségvetési reformok eközben segítettek a legtöbb fizetésképtelenség rendezésében, a külföldi tőkebeáramlás vonzásában és a kockázati prémiumok csökkentésében. Számos afrikai állam emelkedett ki a válságból, és ralizni tudott például még a libanoni és az ukrán államkötvények árfolyama is.