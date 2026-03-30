Leminősítési hullám söpörhet végig a fejlődő kötvénypiacokon az iráni háború nyomán
Az iráni háború miatt véget érhet a fejlődő kötvénypiacokon a felminősítések sorozata, és egy új leminősítési ciklust indulhat el, mivel a fegyveres konfliktus globálisan is felpörgette az inflációt, és a finanszírozási feltételek szigorításához vezetett – mondta a Bloombergnek Ravi Bhatia, az S&P Global Ratings minősítési igazgatója.
Véget ért a fejlődő országok három kövér esztendeje
A Hormuzi-szoros lezárása következtében a fejlődő gazdaságokon energiasokk söpört végig, amely az egekbe lőtte az olyan energiaimportőrök költségeit, mint például India, Törökország vagy éppen Kenya. Az exportőröknek is negatív következményekkel kell szembenézniük, hiszen a száguldó olajárak globálisan is gátolják a növekedést, növelik az inflációt és visszafogják a turizmust.
Mindez hatalmas fordulatot jelentene az elmúlt három évhez képest, amikor számos feltörekvő gazdaság a világjárvány okozta sokkot követően
- fokozatosan helyreállította a büdzséjét,
- költségvetési reformokat hajtott végre,
- és visszanyerte kötvénypiaci hozzáférését is.
Az államadósságok és a vállalatok csökkenő fizetésképtelensége hozzájárult egy nettó felminősítési ciklushoz 2024-ben és 2025-ben. Az elhúzódó iráni konfliktus viszont most a leminősítések irányába hat.
Tavaly az infláció csökkenését és a hitelfeltételek enyhülését tapasztaltuk, ami nettó felminősítési nyomáshoz vezetett a közel-keleti és afrikai kötvénypiacokon, idén azonban az iráni háború miatt az inflációs nyomás várhatóan nőni fog, és a finanszírozási feltételek egyre nagyobb kihívást jelentenek a fejlődő régiók számára, ami leminősítési kockázatokat hordoz
– magyarázta Bhatia.
Trendfordulót indított a Hormuzi-szoros lezárása
Az amerikai dollárban denominált feltörekvő piaci államkötvények hozama körülbelül 52 százalék volt a 2022 októbere és 2026 februárja közötti három és fél évben.
A világjárvány után bevezetett költségvetési reformok eközben segítettek a legtöbb fizetésképtelenség rendezésében, a külföldi tőkebeáramlás vonzásában és a kockázati prémiumok csökkentésében. Számos afrikai állam emelkedett ki a válságból, és ralizni tudott például még a libanoni és az ukrán államkötvények árfolyama is.
Ez a trend azonban az elmúlt négy hétben megfordult, miután Irán – az Egyesült Államok és Izrael támadásaira válaszul– elkezdte lezárni a Hormuzi-szorost, amelyen a globális energiaexport mintegy 20 százaléka halad keresztül. A Brent nyersolaj ára hétfőn már hordónként 115 dollár volt, szemben a háború előtti 72,48 dollárral.
A Bloomberg feltörekvő piaci szuverén dollárkötvényindexe 2022 szeptembere óta a legnagyobb havi vesztesége felé tart, az átlagos hozamok márciusban 66 bázisponttal emelkedtek. A JPMorgan indexe szerint pedig a kockázati felárak 21 bázisponttal nőttek.