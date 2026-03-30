Kész csoda, amit a forint hétfő reggel művel, rá se lehet ismerni: így váltják most az eurót, a dollárt és a svájci frankot
Vegyesen alakult, kevéssé változott a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben a hét végén a nemzetközi devizakereskedelemben. Az eurót reggel hat órakor 389,88 forinton jegyezték a péntek esti 389,75 forintos jegyzés után, a dollár jegyzése 338,52 forintra emelkedett 338,24 forintról, a svájci franké pedig 423,76 forintra csökkent 424,63-ról.
Hétfő reggeli jegyzésén a forint erősebben állt az egy héttel korábbi, hétfői kezdésnél: 0,9 százalékkal az euró, 0,7 százalékkal a dollár és 1,9 százalékkal a svájci frank ellenében. A márciusi kezdéshez képest a forint mindhárom deviza ellenében gyengült: 3,5 százalékkal az euróval, 6,1 százalékkal a dollárral és 2,1 százalékkal a svájci frankkal szemben.
Miközben a forint stabilizálódni látszik, az olaj ára újra felszökött
Miközben a forint jelentősen stabilabb, mint egy héttel korábban, az olaj ára megint teljesen kezd elszabadulni. Hétfő hajnalban tovább emelkedett a kőolaj ára, miután a hétvégén újabb fordulatot vett az iráni konfliktus: a jemeni húszik először hajtottak végre támadást Izrael ellen. A piac azonnal reagált:
- a Brent típusú olaj ára hordónként 115,66 dollárig (mintegy 41 600 forint) ugrott, ami 2,74 százalékos napi emelkedést jelent,
- míg az amerikai WTI 102,56 dollárra (körülbelül 36 900 forint) erősödött.
Az iráni konfliktus gyakorlatilag megbénította a Hormuzi-szorost, melyen keresztül a világ olaj- és gázellátásának mintegy ötöde halad át, de a hétvégi történések csak tovább rontottak a helyzeten:
a húszik Izrael elleni támadásai miatt a konfliktus már nemcsak a Perzsa-öböl térségére korlátozódik,
hanem a Vörös-tengerre és a Bab el-Mandeb szorosra is átterjedt. Ez utóbbi a globális energiaszállítás egyik kulcsfontosságú szűk keresztmetszete