Kész csoda, amit a forint hétfő reggel művel, rá se lehet ismerni: így váltják most az eurót, a dollárt és a svájci frankot

Vegyesen alakult, kevéssé változott a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben a hét végén a nemzetközi devizakereskedelemben. Az eurót reggel hat órakor 389,88 forinton jegyezték a péntek esti 389,75 forintos jegyzés után, a dollár jegyzése 338,52 forintra emelkedett 338,24 forintról, a svájci franké pedig 423,76 forintra csökkent 424,63-ról.

Hétfő reggeli jegyzésén a forint erősebben állt az egy héttel korábbi, hétfői kezdésnél: 0,9 százalékkal az euró, 0,7 százalékkal a dollár és 1,9 százalékkal a svájci frank ellenében. A márciusi kezdéshez képest a forint mindhárom deviza ellenében gyengült: 3,5 százalékkal az euróval, 6,1 százalékkal a dollárral és 2,1 százalékkal a svájci frankkal szemben.

Miközben a forint stabilizálódni látszik, az olaj ára újra felszökött

Miközben a forint jelentősen stabilabb, mint egy héttel korábban, az olaj ára megint teljesen kezd elszabadulni. Hétfő hajnalban tovább emelkedett a kőolaj ára, miután a hétvégén újabb fordulatot vett az iráni konfliktus: a jemeni húszik először hajtottak végre támadást Izrael ellen. A piac azonnal reagált:

a Brent típusú olaj ára hordónként 115,66 dollárig (mintegy 41 600 forint) ugrott, ami 2,74 százalékos napi emelkedést jelent,

míg az amerikai WTI 102,56 dollárra (körülbelül 36 900 forint) erősödött.

Az iráni konfliktus gyakorlatilag megbénította a Hormuzi-szorost, melyen keresztül a világ olaj- és gázellátásának mintegy ötöde halad át, de a hétvégi történések csak tovább rontottak a helyzeten:

a húszik Izrael elleni támadásai miatt a konfliktus már nemcsak a Perzsa-öböl térségére korlátozódik,

hanem a Vörös-tengerre és a Bab el-Mandeb szorosra is átterjedt. Ez utóbbi a globális energiaszállítás egyik kulcsfontosságú szűk keresztmetszete