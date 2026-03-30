Deviza
EUR/HUF389,26 0% USD/HUF338,07 -0,2% GBP/HUF448,63 +0,04% CHF/HUF423,37 -0,04% PLN/HUF90,97 +0,12% RON/HUF76,34 -0,02% CZK/HUF15,87 -0,04% EUR/HUF389,26 0% USD/HUF338,07 -0,2% GBP/HUF448,63 +0,04% CHF/HUF423,37 -0,04% PLN/HUF90,97 +0,12% RON/HUF76,34 -0,02% CZK/HUF15,87 -0,04%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
közlekedés
iráni konfliktus
kenyai
légitársaság

Irigykedve nézi a Wizz Air és a Ryanair: van egy légitársaság, ami rommá keresi magát az iráni háborún – hogyan csinálta?

Kiszámíthatatlan következményhez vezetett a légi közlekedésben a közel-keleti háborúskodás. Miközben a cégek körül sokan már a kerozinhiány miatt aggódnak, a Kenya Airwaysnek olyan jól megy, hogy új járatokat is indít. De mi ennek az oka?
Murányi Ernő
2026.03.30, 07:10

Alaposan megzavarta az Irán elleni amerikai–izraeli támadás a légi utasok tranzitját a közel-keleti csomópontokon keresztül, arra kényszerítve az Ázsiából Észak-Amerikába tartó utazókat, hogy inkább Nairobiban vagy Addisz-Abebában, azaz Kenya vagy Etiópia fővárosában szálljanak át – írja a Bloomberg.

A Kenya Airways Embraer típusú gépe / Fotó: Patrick Meinhardt

Felbuzdult a sikeren a Kenya Airways

A Kenya Airways ülőhely-kihasználtsága az utóbbi időben egyes útvonalakon 99 százalékra ugrott az év eleji átlagosan 70 százalékról 

mondta George Kamal megbízott vezérigazgató a hírügynökségnek Nairobiban.

Kenya nemzeti légitársasága a sikeren felbuzdulva számos útvonalon tervezi új járatok indítását is, miután egyes célállomásokon rekordot döntött az ülőhely-kihasználtság, mivel az utasok a közel-keleti konfliktusok elkerülése érdekében inkább az afrikai tranzitra váltottak.

„Ez az első alkalom, hogy az évnek ebben a szakaszában egyáltalán a 90 százalékot meghaladó töltöttséget érjünk el” – tette hozzá Kamal, a szezonon kívüli időszakra utalva. 

Már most is tervezzük azonban, hogy növeljük a járatok gyakoriságát, erre mindenképpen sort kerítünk.

A Kenya Airways amúgy járatai legmagasabb kihasználtságát az Európába, az Egyesült Államokba és az Ázsiába tartó járatain érte el a vezérigazgató szerint, aki úgy véli, 

a vállalat várhatóan az új utasok mintegy 40 százalékát a háború befejezése után is megtartja. 

Amerikában egyébként főként a New York-i Kennedy reptérre hordja az utasokat az afrikai légitársaság, menetrend szerinti közvetlen járataival, amelyeket Boeing 787-8 Dreamliner repülőgépekkel repülnek. 

Kerozingondja sincs az afrikai légitársaságnak

Eközben a légitársaságnak kerozingondja sincsen, hiszen legalább 50 napra elegendő üzemanyaga maradt – mondta Paul Njoroge, a Kenya Airways repülési műveleti igazgatója, hozzátéve, hogy tárgyalásokat folytatnak az indiai finomítókkal a készletek bővítéséről is. 

A vezérigazgató pedig hangsúlyozza, hogy 

a kerozin beszerzésében az Afrikai Légitársaságok Szövetsége is segítséget nyújt a földrész légitársaságainak.

A Kenya Airways emellett két repülővel mintegy 400 utast ki is menekített már a konfliktusövezetből, és mérlegelik egy harmadik ilyen akció megszervezését.

 

Így aztán nem csoda, hogy a Kenya Airways árfolyama a Nairobi tőzsdén év eleje óta nagyjából 52 százalékkal, 5,46 kenyai shillingre emelkedett.

 

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
