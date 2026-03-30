Irigykedve nézi a Wizz Air és a Ryanair: van egy légitársaság, ami rommá keresi magát az iráni háborún – hogyan csinálta?

Alaposan megzavarta az Irán elleni amerikai–izraeli támadás a légi utasok tranzitját a közel-keleti csomópontokon keresztül, arra kényszerítve az Ázsiából Észak-Amerikába tartó utazókat, hogy inkább Nairobiban vagy Addisz-Abebában, azaz Kenya vagy Etiópia fővárosában szálljanak át – írja a Bloomberg.

A Kenya Airways Embraer típusú gépe / Fotó: Patrick Meinhardt

Felbuzdult a sikeren a Kenya Airways

A Kenya Airways ülőhely-kihasználtsága az utóbbi időben egyes útvonalakon 99 százalékra ugrott az év eleji átlagosan 70 százalékról

– mondta George Kamal megbízott vezérigazgató a hírügynökségnek Nairobiban.

Kenya nemzeti légitársasága a sikeren felbuzdulva számos útvonalon tervezi új járatok indítását is, miután egyes célállomásokon rekordot döntött az ülőhely-kihasználtság, mivel az utasok a közel-keleti konfliktusok elkerülése érdekében inkább az afrikai tranzitra váltottak.

„Ez az első alkalom, hogy az évnek ebben a szakaszában egyáltalán a 90 százalékot meghaladó töltöttséget érjünk el” – tette hozzá Kamal, a szezonon kívüli időszakra utalva.

Már most is tervezzük azonban, hogy növeljük a járatok gyakoriságát, erre mindenképpen sort kerítünk.

A Kenya Airways amúgy járatai legmagasabb kihasználtságát az Európába, az Egyesült Államokba és az Ázsiába tartó járatain érte el a vezérigazgató szerint, aki úgy véli,

a vállalat várhatóan az új utasok mintegy 40 százalékát a háború befejezése után is megtartja.

Amerikában egyébként főként a New York-i Kennedy reptérre hordja az utasokat az afrikai légitársaság, menetrend szerinti közvetlen járataival, amelyeket Boeing 787-8 Dreamliner repülőgépekkel repülnek.

Kerozingondja sincs az afrikai légitársaságnak

Eközben a légitársaságnak kerozingondja sincsen, hiszen legalább 50 napra elegendő üzemanyaga maradt – mondta Paul Njoroge, a Kenya Airways repülési műveleti igazgatója, hozzátéve, hogy tárgyalásokat folytatnak az indiai finomítókkal a készletek bővítéséről is.

A vezérigazgató pedig hangsúlyozza, hogy

a kerozin beszerzésében az Afrikai Légitársaságok Szövetsége is segítséget nyújt a földrész légitársaságainak.

A Kenya Airways emellett két repülővel mintegy 400 utast ki is menekített már a konfliktusövezetből, és mérlegelik egy harmadik ilyen akció megszervezését.