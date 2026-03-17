Kerozinfrászban az uniós légitársaságok, Brüsszeltől kérnek segítséget – az autós lobbi sikerére apellálva

Az európai légitársaságok szerint tőrdöféssel lenne egyenértékű, ha az Európai Bizottság ragaszkodna klímavédelmi szempontrendszeréhez és a szintetikus repülőgép-üzemanyagok használatára vonatkozó szigorú előírásaihoz. A légitársaságok lobbiszervezete most él a kínálkozó alkalommal, és a kerozin egekbe szökő árára hivatkozva a még annál is sokkal drágább, karbonsemleges üzemanyag kötelező betankolása ellen lép fel.

A jelenlegi hatályos szabályozás szerint az unió területén lévő repülőtereken a rendelkezésre álló üzemanyag 2 százalékának SAF-nek (Sustainable Aviation Fuel, fenntartható repülőgép-üzemanyag) kell lennie, ezt a bekeverendő arányt 2030-ra 6 százalékosra kell emelni, hogy csökkentsék a légi közlekedés irdatlan karbonlábnyomát, amelynél csak a tengerhajózás károsanyag-kibocsátása brutálisabb.

Kerozinügy: újabb szigorítás a láthatáron

Küszöbön áll egy további szigorítás, melynek értelmében 2030-tól a teljes tankolható kerozinmennyiség 1,2 százalékának már szintetikus SAF-nak (eSAF) kell lennie, ráadásul ezt az arányt 2035-re 5 százalékosra növelnék. Ez ellen tűzzel-vassal tiltakozik a légiipart reprezentáló Airlines for Europe (A4E) lobbiszervezet, amely nem kisebb szereplőket tudhat a soraiban, mint

a Lufthansa csoportot,

az IAG-t (a British Airways és az Iberia tulajdonosa),

az Air France-KLM-et,

a Ryanairt

és az EasyJetet.

A Wizz Air nem tagja a szerveződésnek, viszont a nagy repülőgépgyártók, mint az Airbus és a Boeing igen. Az A4E lobbiereje tehát rendkívül nagy, hasonlóan az Európai Személyautó-gyártók Szövetségéhez (ACEA), amely a kínai importveszedelemre és az elektromos átállás horribilis költségeire hivatkozva a végén csak ki tudta harcolni, hogy 2035-től feltételekkel, de továbbra is lehessen robbanómotoros autókat forgalmazni az unióban.

Erődemonstráció Brüsszelben

Az A4E a Reuters belső információi szerint az általa szervezett csütörtöki iparági konferencián áll majd elő a saját üzleti érdekeit előtérbe helyező javaslatával, ám ennek részleteiről még egyeztetnek a tagok. A brüsszeli, sokat mondó Renaissance Hotelben megtartandó konferencia vezérigazgatói panelje különös erővel bírhat, a fent említett légitársaságok első emberei ugyanis kivétel nélkül részt vesznek rajta, s a moderátor szerepét a CNN hírtelevízióról ismert Richard Quest vállalta magára.