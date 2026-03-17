Kerozinfrászban az uniós légitársaságok, Brüsszeltől kérnek segítséget – az autós lobbi sikerére apellálva
Az európai légitársaságok szerint tőrdöféssel lenne egyenértékű, ha az Európai Bizottság ragaszkodna klímavédelmi szempontrendszeréhez és a szintetikus repülőgép-üzemanyagok használatára vonatkozó szigorú előírásaihoz. A légitársaságok lobbiszervezete most él a kínálkozó alkalommal, és a kerozin egekbe szökő árára hivatkozva a még annál is sokkal drágább, karbonsemleges üzemanyag kötelező betankolása ellen lép fel.
A jelenlegi hatályos szabályozás szerint az unió területén lévő repülőtereken a rendelkezésre álló üzemanyag 2 százalékának SAF-nek (Sustainable Aviation Fuel, fenntartható repülőgép-üzemanyag) kell lennie, ezt a bekeverendő arányt 2030-ra 6 százalékosra kell emelni, hogy csökkentsék a légi közlekedés irdatlan karbonlábnyomát, amelynél csak a tengerhajózás károsanyag-kibocsátása brutálisabb.
Kerozinügy: újabb szigorítás a láthatáron
Küszöbön áll egy további szigorítás, melynek értelmében 2030-tól a teljes tankolható kerozinmennyiség 1,2 százalékának már szintetikus SAF-nak (eSAF) kell lennie, ráadásul ezt az arányt 2035-re 5 százalékosra növelnék. Ez ellen tűzzel-vassal tiltakozik a légiipart reprezentáló Airlines for Europe (A4E) lobbiszervezet, amely nem kisebb szereplőket tudhat a soraiban, mint
- a Lufthansa csoportot,
- az IAG-t (a British Airways és az Iberia tulajdonosa),
- az Air France-KLM-et,
- a Ryanairt
- és az EasyJetet.
A Wizz Air nem tagja a szerveződésnek, viszont a nagy repülőgépgyártók, mint az Airbus és a Boeing igen. Az A4E lobbiereje tehát rendkívül nagy, hasonlóan az Európai Személyautó-gyártók Szövetségéhez (ACEA), amely a kínai importveszedelemre és az elektromos átállás horribilis költségeire hivatkozva a végén csak ki tudta harcolni, hogy 2035-től feltételekkel, de továbbra is lehessen robbanómotoros autókat forgalmazni az unióban.
Erődemonstráció Brüsszelben
Az A4E a Reuters belső információi szerint az általa szervezett csütörtöki iparági konferencián áll majd elő a saját üzleti érdekeit előtérbe helyező javaslatával, ám ennek részleteiről még egyeztetnek a tagok. A brüsszeli, sokat mondó Renaissance Hotelben megtartandó konferencia vezérigazgatói panelje különös erővel bírhat, a fent említett légitársaságok első emberei ugyanis kivétel nélkül részt vesznek rajta, s a moderátor szerepét a CNN hírtelevízióról ismert Richard Quest vállalta magára.
Ami azonban már most biztos, az a halasztási igény benyújtása, a felkészülési folyamat ugyanis gyerekcipőben jár, s a helyzetet, a légitársaságok gazdálkodását Donald Trump és Izrael Irán ellen indított háborúja is súlyosbítja. Ennek pedig egyelőre nem látni a végét, a járulékos költségeire pedig legfeljebb tippelni lehet.
Az A4E érvei között szerepel majd, hogy zöld-repülőgépüzemanyagból eleve kevés áll rendelkezésre, a szintetikus kerozin gyártásában az ipar még nem látta meg a lehetőséget, így a gyártókapacitás oldaláról sem lehetne szigorúbb betáplálási arányokat garantálni. Az ebből fakadó
másik tényező a SAF magas ára, amit a légitársaságok kénytelenek áthárítani az utasokra.
A légi közlekedés megreformálása üzemanyagfronton nem egyszerű kérdés, zérókibocsátású repülőgépek megjelenése ebben az évtizedben nem várható, viszont az alacsonyabb károsanyag-kibocsátással járó zöldüzemanyagok használatával rövid távon valamelyest csökkenteni lehet az iparág karbonlábnyomát.
A SAF jelenleg döntően alacsonyabb karbontartalmú komponensek „összegyúrásával” készül, a fenntartható üzemanyagok gyártásában
- a használt sütőolaj,
- az állati zsírok
- és a biomassza
a fő összetevők. Előállítása viszont háromszor-ötször többe kerül, mint a hagyományos sugárhajtómű-üzemanyagé, és a teljes globális kínálat is csak 0,3 százalékos bekeverést tesz jelenleg lehetővé. Ezzel szemben a szintetikus módon, a levegő szén-dioxid-tartalmának és zöldhidrogén felhasználásával előállított eSAF teljesen karbonsemleges is lehet, függően a komponensek kinyeréséhez felhasznált energia forrásától.
A bio-SAF-nél is jóval drágább eSAF gyártása még kezdetlegesebb helyzetben van, s az uniós környezetvédelmi lobbiszervezet, a Transport & Environment (T&E) szerint a Brüsszel által felrajzolt kifutópályáról való letérés az ezzel foglalkozó startupok ellehetetlenítéséhez vezetne.
Camile Mutrelle, a T&E képviselője hozzátette, hogy információik szerint az A4E az összes eSAF-kötelezettség eltörlését követeli, ami egyúttal azzal fenyeget, hogy Európa elveszíti a szintetikus kerozingyártásban megszerzett versenyelőnyét.
