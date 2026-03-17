Kerozinfrászban az uniós légitársaságok, Brüsszeltől kérnek segítséget – az autós lobbi sikerére apellálva

Az elektromos átállás ellen ágáló autós lobbi után a háborúskodás miatt bajba került légitársaságok is fellépnek a tervezett klímavédelmi szigorítások ellen. Most épp a zöldkerozin kötelező adagolását fúrnák meg az Európai Bizottság irányelveit negligálva. Érveik is vannak, s 99 százalék, hogy ők is sikerrel járnak.
Kriván Bence
2026.03.17, 17:41
Frissítve: 2026.03.17, 18:02

Az európai légitársaságok szerint tőrdöféssel lenne egyenértékű, ha az Európai Bizottság ragaszkodna klímavédelmi szempontrendszeréhez és a szintetikus repülőgép-üzemanyagok használatára vonatkozó szigorú előírásaihoz. A légitársaságok lobbiszervezete most él a kínálkozó alkalommal, és a kerozin egekbe szökő árára hivatkozva a még annál is sokkal drágább, karbonsemleges üzemanyag kötelező betankolása ellen lép fel.  

Fotó: Ritzau Scanpix via AFP

A jelenlegi hatályos szabályozás szerint az unió területén lévő repülőtereken a rendelkezésre álló üzemanyag 2 százalékának SAF-nek (Sustainable Aviation Fuel, fenntartható repülőgép-üzemanyag) kell lennie, ezt a bekeverendő arányt 2030-ra 6 százalékosra kell emelni, hogy csökkentsék a légi közlekedés irdatlan karbonlábnyomát, amelynél csak a tengerhajózás károsanyag-kibocsátása brutálisabb.

Kerozinügy: újabb szigorítás a láthatáron

Küszöbön áll egy további szigorítás, melynek értelmében 2030-tól a teljes tankolható kerozinmennyiség 1,2 százalékának már szintetikus SAF-nak (eSAF) kell lennie, ráadásul ezt az arányt 2035-re 5 százalékosra növelnék. Ez ellen tűzzel-vassal tiltakozik a légiipart reprezentáló Airlines for Europe (A4E) lobbiszervezet, amely nem kisebb szereplőket tudhat a soraiban, mint

  • a Lufthansa csoportot,
  • az IAG-t (a British Airways és az Iberia tulajdonosa),
  • az Air France-KLM-et,
  • a Ryanairt
  • és az EasyJetet.

A Wizz Air nem tagja a szerveződésnek, viszont a nagy repülőgépgyártók, mint az Airbus és a Boeing igen. Az A4E lobbiereje tehát rendkívül nagy, hasonlóan az Európai Személyautó-gyártók Szövetségéhez (ACEA), amely a kínai importveszedelemre és az elektromos átállás horribilis költségeire hivatkozva a végén csak ki tudta harcolni, hogy 2035-től feltételekkel, de továbbra is lehessen robbanómotoros autókat forgalmazni az unióban.

Erődemonstráció Brüsszelben

Az A4E a Reuters belső információi szerint az általa szervezett csütörtöki iparági konferencián áll majd elő a saját üzleti érdekeit előtérbe helyező javaslatával, ám ennek részleteiről még egyeztetnek a tagok. A brüsszeli, sokat mondó Renaissance Hotelben megtartandó konferencia vezérigazgatói panelje különös erővel bírhat, a fent említett légitársaságok első emberei ugyanis kivétel nélkül részt vesznek rajta, s a moderátor szerepét a CNN hírtelevízióról ismert Richard Quest vállalta magára.

Az Európai Bizottság mumusa, Michael O’Leary Ryanair-vezérigazgató is ott lesz az A4E csütörtöki konferenciáján / Fotó: APA-PictureDesk via AFP

Ami azonban már most biztos, az a halasztási igény benyújtása, a felkészülési folyamat ugyanis gyerekcipőben jár, s a helyzetet, a légitársaságok gazdálkodását Donald Trump és Izrael Irán ellen indított háborúja is súlyosbítja. Ennek pedig egyelőre nem látni a végét, a járulékos költségeire pedig legfeljebb tippelni lehet.

Az A4E érvei között szerepel majd, hogy zöld-repülőgépüzemanyagból eleve kevés áll rendelkezésre, a szintetikus kerozin gyártásában az ipar még nem látta meg a lehetőséget, így a gyártókapacitás oldaláról sem lehetne szigorúbb betáplálási arányokat garantálni. Az ebből fakadó 

másik tényező a SAF magas ára, amit a légitársaságok kénytelenek áthárítani az utasokra.

A légi közlekedés megreformálása üzemanyagfronton nem egyszerű kérdés, zérókibocsátású repülőgépek megjelenése ebben az évtizedben nem várható, viszont az alacsonyabb károsanyag-kibocsátással járó zöldüzemanyagok használatával rövid távon valamelyest csökkenteni lehet az iparág karbonlábnyomát.

A SAF jelenleg döntően alacsonyabb karbontartalmú komponensek „összegyúrásával” készül, a fenntartható üzemanyagok gyártásában

  • a használt sütőolaj,
  • az állati zsírok
  • és a biomassza

a fő összetevők. Előállítása viszont háromszor-ötször többe kerül, mint a hagyományos sugárhajtómű-üzemanyagé, és a teljes globális kínálat is csak 0,3 százalékos bekeverést tesz jelenleg lehetővé. Ezzel szemben a szintetikus módon, a levegő szén-dioxid-tartalmának és zöldhidrogén felhasználásával előállított eSAF teljesen karbonsemleges is lehet, függően a komponensek kinyeréséhez felhasznált energia forrásától.

Az Emirates Boeing 777-esét tankolják fel biokerozinnal. Az első 100 százalékos SAF-teszt sikeres volt / Fotó: AFP

A bio-SAF-nél is jóval drágább eSAF gyártása még kezdetlegesebb helyzetben van, s az uniós környezetvédelmi lobbiszervezet, a Transport & Environment (T&E) szerint a Brüsszel által felrajzolt kifutópályáról való letérés az ezzel foglalkozó startupok ellehetetlenítéséhez vezetne. 

Camile Mutrelle, a T&E képviselője hozzátette, hogy információik szerint az A4E az összes eSAF-kötelezettség eltörlését követeli, ami egyúttal azzal fenyeget, hogy Európa elveszíti a szintetikus kerozingyártásban megszerzett versenyelőnyét.

Ilyen még nem volt: biokerozinnal repülte át az óceánt a Virgin Atlantic

Csak szerves anyagok hasznosításából nyert, fenntartható üzemanyag (SAF) volt a Virgin Atlantic London–New York-i különjáratának tankjában. A próbarepülésre ingyenjegyeket osztott ki a légitársaság vezére, Sir Richard Branson, aki kezdeményezőként és utasként maga is részt vett az úttörő vállalkozásban. A százszázalékos SAF-használattal legalább 70 százalékban csökkenteni lehet a nettó károsanyag-kibocsátást, ami a következő nemzedékek számára élhetőbb Földet jelent(ene) egyben.

 

 

