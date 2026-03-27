Látványosan visszaesett a magyar vállalatfelvásárlási piac – ez áll mögötte

Tavaly ugyan nőtt a magyarországi M&A-ügyletek darabszáma, de a nagyobb volumenű megállapodások hiánya miatt a piac összértéke jelentősen zsugorodott – derül ki az EY-Parthenon vállalati összeolvadásokat és felvásárlásokat (M&A) értékelő pénteken közzétett jelentéséből.

A magyar vállalatok felvásárlásai hajtották a piacot 2025-ben

Tavaly 135 vállalati összeolvadást és felvásárlást jelentettek be Magyarországon, ami meghaladja az előző év 110 tranzakcióját. A volumen növekedése ugyanakkor nem párosult az érték emelkedésével. Ennek elsődleges oka, hogy

a nagyobb akvizíciók szinte teljesen eltűntek tavaly, így a hazai M&A-piac összértéke a becslések szerint közel 70 százalékkal visszaesett 2024-hez képest.

Paulovits Márton, az EY-Parthenon M&A-igazgatója a jelentésben kiemelte: míg globálisan a nagy értékű, úgynevezett megadealek voltak meghatározók, addig Magyarországon tavaly nem történt olyan jelentős felvásárlás, mint amilyen például a budapesti repülőtér állami akvizíciója volt 2024-ben.

2025-ben a bejelentett ügyletek közel kétharmada belföldi, közepes méretű tranzakció volt, a külföldi beruházók aktivitása mérsékelt maradt, és a magyar vállalatok külföldi terjeszkedése is visszafogott volt.

Tavaly a legaktívabb stratégiai vevő a 4iG volt tíz tranzakcióval, a képzeletbeli dobogó megosztott második helyén a Talentis csoport és a Mol szerepel, egyaránt négy-négy bejelentett akvizícióval.

A három legnagyobb értékű nyilvánosságra hozott ügylet 2025-ben

a Semilab International Zrt. anyagvizsgálati üzletágának felvásárlása (vevő: Onto Innovation Inc.; érték: 564,9 millió dollár), az LG Chem Ltd. fennmaradó 50 százalékos részesedésének megszerzése az LG Toray Hungary Battery Separator Kft.-ben (érték: 325 millió dollár), valamint az Iberdrola Renovables Magyarország Kft. akvizíciója (vevők: Premier Energy Corp és az iG TECH Capital Zrt.; érték: több mint 200 millió dollár) volt.

Tavaly a feldolgozóipar volt a legaktívabb szektor 22 vállalatfelvásárlással. A szolgáltatási ágazat 19 ügylettel a második helyre lépett elő, megelőzve az IT-szektort, ahol 15 tranzakció valósult meg. A kiskereskedelemben tíz, az élelmiszeriparban pedig hét megállapodást rögzítettek a jelentés szerint.