Zuhan a rubel árfolyama, miközben csökkent az infláció, az orosz jegybank átvágta a gordiuszi csomót
Zsinórban hetedszer is vágott pénteken az Orosz Nemzeti Bank, a döntéshozók ezúttal a várakozásoknak megfelelően 50 bázisponttal, 15 százalékra csökkentették az alapkamatot – írja a Bloomberg, kiemelve, hogy az általa megkérdezett kilenc elemzőből csupán egy prognosztizált kisebb, 25 bázispontos csökkentést.
Jelentősen lassult az infláció Oroszországban
Februárban az áremelkedések üteme jelentősen lelassult, mivel az év elején tapasztalt egyszeri tényezők hatása elmúlt, ugyanakkor a külső környezettel kapcsolatos bizonytalanság jelentősen megnőtt
– indokolta a jegybank a döntést a közleményében.
Hozzátették:
az éves maginflációt 4-5 százalékra becsülik, míg az éves infláció a legfrissebb heti adatok alapján 5,8 százalékra csökkent.
A jegybankot ugyanakkor a hírügynökség szerint a magas hitelfelvételi költségek súlya alatt roskadozó gazdaságban megjelent feszültségek is a kamat mérséklésére késztethették.
Oroszország bruttó hazai terméke (GDP) januárban csökkent.
Bár a gazdasági minisztérium szerint ez technikai tényezőknek tudható be, az üzleti hangulat szinte minden szektorban tovább romlott, ami érdemi zsugorodására utal.
Az iráni háború a Kremlnek sem csak habos torta
Az orosz gazdaságot folyamatosan nyomás alatt tartják a magas hitelfelvételi költségek, a széles körű nyugati szankciók és az immár ötödik éve tartó ukrajnai háború.
Ehhez járul a rubel árfolyamának közelmúltbeli visszaesése egy viszonylag erős időszak után.
A politikai döntéshozók mindennél fogva a szokásosnál is összetettebb környezettel néztek szembe a pénteki ülésen, amit tetézett, hogy az iráni háború miatt bekövetkező olajársokk ugyan növelheti az orosz exportárakat és azáltal javíthat a költségvetési egyenlegen, ám egyben új kockázatokat is jelenthet az infláció szempontjából.
Arról nem is beszélve, hogy – amint elemzők figyelmeztettek rá – hosszabb távon az Oroszországba irányuló import is megdrágulhat.
Zuhan a rubel
Globális kínálati sokk léphet fel, nőhetnek a szállítási költségek és akadozni kezdhetnek az ellátási láncok, illetve az importált infláció felverheti az élelmiszerek, ipari termékek és szolgáltatások árait
– mondta a Bloombergnek Olga Belenkaja, a moszkvai Finam elemzője.
Közben reagál az orosz fiskális politika is, várhatóan csökkentik a kormányzati költekezést. Ha a pénzügyminisztériumnak sikerül megfékeznie a kiadásokat, az segítene mérsékelni az inflációt. Ellenkező esetben – figyelmeztetett az Orosz Központi Bank – a kamatcsökkentések üteme lelassulhat, és a monetáris politika szigorúbb marad.
Elvira Nabiullina jegybankelnök csapata ugyanakkor aggodalmát fejezte ki a rubel gyengülése miatt. Az orosz jegybank adatai szerint a korábban rendkívül ellenálló deviza jegyzése márciusban eddig 10 százalékkal, 84,84 dollárra csökkent, ami hat hónapos mélypontot jelent.
A jegybank április 24-én tartja következő kamatdöntő ülését.