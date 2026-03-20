Zuhan a rubel árfolyama, miközben csökkent az infláció, az orosz jegybank átvágta a gordiuszi csomót

Zsinórban hetedszer is vágott pénteken az Orosz Nemzeti Bank, a döntéshozók ezúttal a várakozásoknak megfelelően 50 bázisponttal, 15 százalékra csökkentették az alapkamatot – írja a Bloomberg, kiemelve, hogy az általa megkérdezett kilenc elemzőből csupán egy prognosztizált kisebb, 25 bázispontos csökkentést.

Az Orosz Nemzeti Bank / Fotó: AFP

Jelentősen lassult az infláció Oroszországban

Februárban az áremelkedések üteme jelentősen lelassult, mivel az év elején tapasztalt egyszeri tényezők hatása elmúlt, ugyanakkor a külső környezettel kapcsolatos bizonytalanság jelentősen megnőtt

– indokolta a jegybank a döntést a közleményében.

Hozzátették:

az éves maginflációt 4-5 százalékra becsülik, míg az éves infláció a legfrissebb heti adatok alapján 5,8 százalékra csökkent.

A jegybankot ugyanakkor a hírügynökség szerint a magas hitelfelvételi költségek súlya alatt roskadozó gazdaságban megjelent feszültségek is a kamat mérséklésére késztethették.

Oroszország bruttó hazai terméke (GDP) januárban csökkent.

Bár a gazdasági minisztérium szerint ez technikai tényezőknek tudható be, az üzleti hangulat szinte minden szektorban tovább romlott, ami érdemi zsugorodására utal.

Az iráni háború a Kremlnek sem csak habos torta

Az orosz gazdaságot folyamatosan nyomás alatt tartják a magas hitelfelvételi költségek, a széles körű nyugati szankciók és az immár ötödik éve tartó ukrajnai háború.

Ehhez járul a rubel árfolyamának közelmúltbeli visszaesése egy viszonylag erős időszak után.

A politikai döntéshozók mindennél fogva a szokásosnál is összetettebb környezettel néztek szembe a pénteki ülésen, amit tetézett, hogy az iráni háború miatt bekövetkező olajársokk ugyan növelheti az orosz exportárakat és azáltal javíthat a költségvetési egyenlegen, ám egyben új kockázatokat is jelenthet az infláció szempontjából.

Arról nem is beszélve, hogy – amint elemzők figyelmeztettek rá – hosszabb távon az Oroszországba irányuló import is megdrágulhat.

Zuhan a rubel

Globális kínálati sokk léphet fel, nőhetnek a szállítási költségek és akadozni kezdhetnek az ellátási láncok, illetve az importált infláció felverheti az élelmiszerek, ipari termékek és szolgáltatások árait

– mondta a Bloombergnek Olga Belenkaja, a moszkvai Finam elemzője.