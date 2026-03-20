India nem vár tovább: megveszi az oroszoktól, amit Magyarország is nagyon akar – Putyin az olaj után újabb gigaüzletet köthet

India a Közel-Keleti konfliktus és a kínai export csökkenése miatt kialakuló esetleges műtrágyahiánytól tartva Oroszországgal, Fehéroroszországgal és Marokkóval tárgyal a műtrágyaszállítások növeléséről – írja az Interfax orosz állami hírügynökség a The Economic Timesra hivatkozva.

India nem vár tovább: megveszi az oroszoktól, amit Magyarország is nagyon akar / Fotó: Gavriil Grigorov

India egyre nagyobb mértékben támaszkodik műtrágyaimportra

A közel-keleti országok India diammonium-foszfát- (DAP) és karbamid- (urea) importjának nagyjából felét adják. A DAP legnagyobb beszállítója jellemzően Szaúd-Arábia, míg a karbamidé Omán.

India jelenleg nagyobb műtrágyakészletekkel rendelkezik, mint tavaly, de ha a közel-keleti konfliktus elhúzódik, a nyári vetés előtti időszakban problémássá válhat a gazdák ellátása – mondta a lapnak egy indiai kormányzati forrás. Emiatt India arról egyeztet Oroszországgal és más országokkal, hogy a következő hónapokban növelni lehet-e a szállításokat.

India 2025-ben 41 százalékkal, 6,5 millió tonnára növelte az orosz műtrágya importját

– közölte az ország Kereskedelmi és Ipari Minisztériuma. India teljes műtrágyaimportja tavaly 45 százalékkal, több mint 27,4 millió tonnára ugrott.

Oroszország lett a legnagyobb beszállító, utána Kína, Szaúd-Arábia, Marokkó és Omán következett.

Erről eddig nem beszéltek: az olajnál és az LNG-nél is fontosabb szállítmány robbant be a Hormuzi-szoros miatt – csak az oroszok menthetik meg Európát

Levélben szólítja fel a kormány Brüsszelt, hogy cselekedjen az elszálló műtrágyaárak miatt – közölte az agrárminiszter szombaton a Facebook-oldalán közzétett videójában. Erről eddig alig esett szó, az LNG és az olaj elvitte a fókuszt a Hormuzi-szorosnál kialakult válság kapcsán.

Nagy István most viszont felhívta rá a figyelmet. Itt a tavasz és már javában zajlanak a mezőgazdasági munkálatok, ilyenkor alapvető fontosságú, hogy legyen elég műtrágya megfizethető áron.

Elszállnak a műtrágyaárak, ha pedig hiány lesz abból, azt az európai mezőgazdaság is megérzi Ázsia, Afrika egyes országaiban, de akár Európában is élelmiszerválsághoz vezethet a több növény esetében most kezdődő vetési időszakban az iráni válság nyomán fellépő műtrágyahiány. A nitrogéntartalmú árucikkek forgalma drasztikusan visszaesett, a globálisan elérhető műtrágyamennyiségeknél pedig egyrészt a már most megugrott árak emelkedését, másrészt készlethiányt vetítenek előre. A magyar kormány már figyelmeztette az EU-t, kérdés, ott meghallják-e.

Hatalmasat nyert Putyin az iráni háborún: az oroszoktól korábban elforduló indiai vevők mindent megvesznek, de ezt már csak felárral tehetik

Alig kapták meg az ideiglenes mentességet az amerikai szankciók alól az iráni háború árnyékában, az indiai finomítók rögtön felvásároltak minden orosz olajat, amire csak rátehették a kezüket. Vlagyimir Putyin orosz elnök dörzsölheti a tenyerét, hiszen mintegy 30 millió hordónyi orosz olaj talált gazdára, ami korábban az amerikai szankciók miatt kényszerűen rostokolt a tengereken, nemegyszer közel az indiai partokhoz.