Frissen pattant az OTP, bivalyerős a forint
A BUX 122 527 pont közelében, minimális mínuszban nyitott. Az OTP vezeti a táncot a pesti parketten. A 200 napos mozgóátlagot és a trendvonalat kedden letörő forint szerdán reggel is erősen nyitott az euró ellenében.
Ázsia jó hangulatban kereskedik
Kedden emelkedéssel zártak az amerikai részvényindexek: a széles piacot leképező S&P 500 negyed százalékkal, a technológiai fókuszú Nasdaq Composite közel fél százalékkal került feljebb. Míg a klasszikus Dow Jones ipari átlag minimális pluszba kapaszkodott.
Szerdán hajnalban Ázsiában kedvező volt a hangulat:
- a japán Nikkei majd 3 százalékot pattant,
- a kontinentális kínai Sanghaj Composite bő egyharmad százalékot emelkedett,
- míg a hongkongi Hang Seng közel 1 százalékos pluszba lendült.
A határidős mozgások alapján az európai részvényindexek 0,5-0,8 százalékos emelkedéssel kezdhetik a mai kereskedést.
Pesti parkett: pattant az OTP
Ismét OTP részvényt vett a Nagy György igazgatósági taghoz köthető HO-ME 2000 Kft.: a hétfői kereskedésben 5 859 darab részvényt vásárolt, 35 151 forintos átlagáron.
Az OTP 37 100 forinton nyitott, ami bő 2 százalékos felpattanás.
A Mol 3 840 forintról stratolt, háromnegyed százalékos pluszban.
A Richter 11 830 forintról indult, minimális mínuszban.
A Magyar Telekom 2 060 forinton kezdte a napot, fél százalékos pluszban.
A Rába közel másfél százalékos eséssel nyitott.
Egyre erősebb a forint
Kedden az euró-forint árfolyama visszatért a 200 napos mozgóátlag alá, mely 389,28-nál rövid távú ellenállást képez.
A következő fontos támasz 387,40-nél húzódik, melynek letörése esetén a 384-es szintet veheti célba a jegyzés.
Szerdán tőzsdenyitás előtt 387,25 közelébe is leszúrt a jegyzés, vagyis tesztelte az egyik támaszt. Majd 388,3 közelébe szúrt fel. Végül 387,9 közelében nyitott.
Kamattartásról dönthet ma este a Fed
Az amerikai központi bank márciusi kamatdöntő ülésén változatlan (3,50-3,75 százalékos) irányadó célsávra számítanak az elemzők. A januári ülés alkalmával, amikor szintén nem változtattak a monetáris kondíciókon, a 12 döntéshozó közül ketten (Stephen Miran és Christopher Waller) az irányadó célsáv 25 bázispontos csökkentésére szavaztak. Utóbbi két döntéshozó várhatóan most is a kamatcsökkentés mellett teszi le a voksát. Az aktuális árazások alapján az idei év során egyetlen 25 bázispontos kamatcsökkentésre kerülhet sor, amire decemberben számítanak a piaci szereplők.