Frissen pattant az OTP, bivalyerős a forint

A BUX 122 527 pont közelében, minimális mínuszban nyitott. Az OTP vezeti a táncot a pesti parketten. A 200 napos mozgóátlagot és a trendvonalat kedden letörő forint szerdán reggel is erősen nyitott az euró ellenében.

Ázsia jó hangulatban kereskedik

Kedden emelkedéssel zártak az amerikai részvényindexek: a széles piacot leképező S&P 500 negyed százalékkal, a technológiai fókuszú Nasdaq Composite közel fél százalékkal került feljebb. Míg a klasszikus Dow Jones ipari átlag minimális pluszba kapaszkodott.

Szerdán hajnalban Ázsiában kedvező volt a hangulat:

a japán Nikkei majd 3 százalékot pattant,

a kontinentális kínai Sanghaj Composite bő egyharmad százalékot emelkedett,

míg a hongkongi Hang Seng közel 1 százalékos pluszba lendült.

A határidős mozgások alapján az európai részvényindexek 0,5-0,8 százalékos emelkedéssel kezdhetik a mai kereskedést.

Pesti parkett: pattant az OTP

Ismét OTP részvényt vett a Nagy György igazgatósági taghoz köthető HO-ME 2000 Kft.: a hétfői kereskedésben 5 859 darab részvényt vásárolt, 35 151 forintos átlagáron.

Az OTP 37 100 forinton nyitott, ami bő 2 százalékos felpattanás.