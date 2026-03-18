Deviza
EUR/HUF387,9 -0,23% USD/HUF336,36 -0,17% GBP/HUF449,03 -0,22% CHF/HUF427,9 -0,3% PLN/HUF91,04 -0,2% RON/HUF76,14 -0,24% CZK/HUF15,88 -0,21% EUR/HUF387,9 -0,23% USD/HUF336,36 -0,17% GBP/HUF449,03 -0,22% CHF/HUF427,9 -0,3% PLN/HUF91,04 -0,2% RON/HUF76,14 -0,24% CZK/HUF15,88 -0,21%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX123 583,55 +0,85% MTELEKOM2 075 +1,2% MOL3 780 -0,79% OTP36 900 +1,44% RICHTER11 950 +0,92% OPUS509 +1,96% ANY7 220 -0,83% AUTOWALLIS156 +1,92% WABERERS4 820 -0,41% BUMIX9 418,24 +0,56% CETOP4 152,07 +1,83% CETOP NTR2 615,33 +0,53% BUX123 583,55 +0,85% MTELEKOM2 075 +1,2% MOL3 780 -0,79% OTP36 900 +1,44% RICHTER11 950 +0,92% OPUS509 +1,96% ANY7 220 -0,83% AUTOWALLIS156 +1,92% WABERERS4 820 -0,41% BUMIX9 418,24 +0,56% CETOP4 152,07 +1,83% CETOP NTR2 615,33 +0,53%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
tőzsdenyitás
forint
tőzsde

Frissen pattant az OTP, bivalyerős a forint

Tegnap pluszban zárt Amerika és ma hajnalban Ázsiában is jó volt a hangulat. A pesti parketten reggel az OTP vezette a táncot. A BUX még irányt keres. Ám a forint már második napja töri a támaszokat az erős oldalon.
Faragó József
2026.03.18, 09:14

A BUX 122 527 pont közelében, minimális mínuszban nyitott. Az OTP vezeti a táncot a pesti parketten. A 200 napos mozgóátlagot és a trendvonalat kedden letörő forint szerdán reggel is erősen nyitott az euró ellenében.

pesti parkett
Ma merre keresik az irányt a pesti parketten? / Fotó: Vémi Zoltán

Ázsia jó hangulatban kereskedik

Kedden emelkedéssel zártak az amerikai részvényindexek: a széles piacot leképező S&P 500 negyed százalékkal, a technológiai fókuszú Nasdaq Composite közel fél százalékkal került feljebb. Míg a klasszikus Dow Jones ipari átlag minimális pluszba kapaszkodott. 

Szerdán hajnalban Ázsiában kedvező volt a hangulat:

  •  a japán Nikkei majd 3 százalékot pattant,  
  • a kontinentális kínai Sanghaj Composite bő egyharmad százalékot emelkedett, 
  • míg a hongkongi Hang Seng közel 1 százalékos pluszba lendült.

A határidős mozgások alapján az európai részvényindexek 0,5-0,8 százalékos emelkedéssel kezdhetik a mai kereskedést.

 

 

Pesti parkett: pattant az OTP

Ismét OTP részvényt vett a Nagy György igazgatósági taghoz köthető HO-ME 2000 Kft.: a hétfői kereskedésben 5 859 darab részvényt vásárolt, 35 151 forintos átlagáron.

Az OTP 37 100 forinton nyitott, ami bő 2 százalékos felpattanás.

 OTP részvény
OTP részvény09:47:41
Árfolyam: 36 950 HUF +580 / +1,57 %
Forgalom: 1 529 757 540 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Mol 3 840 forintról stratolt, háromnegyed százalékos pluszban. 

 MOL részvény
MOL részvény09:47:29
Árfolyam: 3 780 HUF -30 / -0,79 %
Forgalom: 317 463 636 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Richter 11 830 forintról indult, minimális mínuszban.

 RICHTER részvény
RICHTER részvény09:46:53
Árfolyam: 11 950 HUF +110 / +0,92 %
Forgalom: 167 667 370 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Magyar Telekom 2 060 forinton kezdte a napot, fél százalékos pluszban.

 MTELEKOM részvény
MTELEKOM részvény09:46:57
Árfolyam: 2 075 HUF +25 / +1,2 %
Forgalom: 82 913 345 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Rába közel másfél százalékos eséssel nyitott.

 RABA részvény
RABA részvény09:31:46
Árfolyam: 3 720 HUF +70 / +1,88 %
Forgalom: 2 385 600 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

Equilor Trader 

Kereskedj és fektess be a jövő technológiájával – Bárhol, bármikor! 

A megjelenés támogatója az Equilor Befektetési Zrt. 

Egyre erősebb a forint

Kedden az euró-forint árfolyama visszatért a 200 napos mozgóátlag alá, mely 389,28-nál rövid távú ellenállást képez. 

A következő fontos támasz 387,40-nél húzódik, melynek letörése esetén a 384-es szintet veheti célba a jegyzés.

Szerdán tőzsdenyitás előtt 387,25 közelébe is leszúrt a jegyzés, vagyis tesztelte az egyik támaszt. Majd 388,3 közelébe szúrt fel. Végül 387,9 közelében nyitott.

EUR / HUF árfolyam
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves

Kamattartásról dönthet ma este a Fed

Az amerikai központi bank márciusi kamatdöntő ülésén változatlan (3,50-3,75 százalékos) irányadó célsávra számítanak az elemzők. A januári ülés alkalmával, amikor szintén nem változtattak a monetáris kondíciókon, a 12 döntéshozó közül ketten (Stephen Miran és Christopher Waller) az irányadó célsáv 25 bázispontos csökkentésére szavaztak. Utóbbi két döntéshozó várhatóan most is a kamatcsökkentés mellett teszi le a voksát. Az aktuális árazások alapján az idei év során egyetlen 25 bázispontos kamatcsökkentésre kerülhet sor, amire decemberben számítanak a piaci szereplők.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
