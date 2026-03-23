Stagfláció árnyéka vetül Európára, de Magyarország még a napos oldalon maradhat

A stagfláció az egyik legkedvezőtlenebb gazdasági állapot: ilyenkor lelassul vagy megáll a gazdasági növekedés, miközben az infláció tartósan magas marad. Ez különösen nehéz helyzetet teremt, mert egyszerre jelenik meg a gyenge teljesítmény, a romló foglalkoztatás és az emelkedő árszint.

Normál környezetben a gazdasági lassulás előbb-utóbb mérsékli az inflációt. Stagfláció esetén azonban ez az összefüggés nem működik: a gazdaság gyenge, de az árnyomás mégis fennmarad, ami nehezen megoldható faladat elé állítja a döntéshozókat.

Amikor a megszokott eszközök csődöt mondanak

A stagfláció azért különösen problémás, mert a gazdaságpolitika hagyományos eszközei ilyenkor könnyen egymás ellen dolgoznak. Ha a jegybank kamatot emel, hogy letörje az inflációt, az tovább fékezi a gazdaságot. Ha viszont élénkítik a növekedést, az újabb inflációs hullámot indíthat el.

Kamatemelés: az infláció csökkenhet, de a gazdaság tovább lassul.

Élénkítés: a növekedés javulhat, de az árak még gyorsabban emelkednek.

Ez a kettős szorítás teszi a stagflációt az egyik legnehezebben kezelhető gazdasági helyzetté.

A hetvenes évek: amikor minden egyszerre romlott el

A fogalom az 1970-es években vált ismertté, amikor több fejlett gazdaságban – különösen az Egyesült Államokban és az Egyesült Királyságban – magas infláció párosult alacsony növekedéssel és emelkedő munkanélküliséggel.

A jelenség azért okozott sokkot, mert ellentmondott a korábbi közgazdasági gondolkodásnak. Akkoriban széles körben elfogadott volt, hogy az infláció és a munkanélküliség között rövid távon fordított kapcsolat áll fenn: erős gazdaság egyenlő a magasabb inflációval, a gyenge gazdaság pedig az alacsonyabb inflációval.

A hetvenes években azonban ez a kapcsolat felborult.

Mi vezetett a stagflációhoz?

A klasszikus eset mögött több tényező együttes hatása állt:

energiaár-robbanás: az olajválság drasztikusan megemelte a költségeket

gazdaságpolitikai hibák: árszabályozás, vámok és torz intézkedések

kínálati sokkok: termelési zavarok és költségnövekedés

bizonytalan jegybanki reakciók: következetlen monetáris politika

Az energia drágulása szinte minden termék és szolgáltatás árába beépült, miközben a gazdasági teljesítmény gyengült. A helyzetet súlyosbította, hogy a vállalatok költségei nőttek, de alkalmazkodni csak elbocsátásokkal tudtak, ami tovább rontotta a foglalkoztatást. A fordulat végül drasztikus lépésekkel jött: az amerikai jegybank a 80-as évek elején jelentősen megemelte a kamatokat. Ez letörte az inflációt, de súlyos recessziót okozott.