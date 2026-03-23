Deviza
EUR/HUF387,45 -1,39% USD/HUF334 -1,7% GBP/HUF448,23 -1,08% CHF/HUF424,45 -1,61% PLN/HUF91 -1,04% RON/HUF76,05 -1,51% CZK/HUF15,85 -1,25% EUR/HUF387,45 -1,39% USD/HUF334 -1,7% GBP/HUF448,23 -1,08% CHF/HUF424,45 -1,61% PLN/HUF91 -1,04% RON/HUF76,05 -1,51% CZK/HUF15,85 -1,25%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX122 647,44 +0,44% MTELEKOM2 025 +0,75% MOL3 914 -0,05% OTP36 250 +0,83% RICHTER11 760 +0,17% OPUS490 -1,11% ANY7 160 0% AUTOWALLIS157 +2,61% WABERERS4 800 -1,84% BUMIX9 270,18 +0,43% CETOP4 069,25 +0,53% CETOP NTR2 549,64 +0,53% BUX122 647,44 +0,44% MTELEKOM2 025 +0,75% MOL3 914 -0,05% OTP36 250 +0,83% RICHTER11 760 +0,17% OPUS490 -1,11% ANY7 160 0% AUTOWALLIS157 +2,61% WABERERS4 800 -1,84% BUMIX9 270,18 +0,43% CETOP4 069,25 +0,53% CETOP NTR2 549,64 +0,53%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
világgazdasági folyamatok
geopolitika
Stagfláció árnyéka vetül Európára, de Magyarország még a napos oldalon maradhat

A gazdaság egyik legkellemetlenebb forgatókönyve ismét egyre gyakrabban kerül szóba a világban. A stagfláció egyszerre jelent lassuló növekedést és makacsul magas árakat, ami különösen nehéz helyzet elé állítja a döntéshozókat. Bár Magyarországon jelenleg nem ez a helyzet, a nemzetközi folyamatok miatt a kockázatot nem lehet félvállról venni.
Ballagó Dániel
2026.03.23, 18:00

A stagfláció az egyik legkedvezőtlenebb gazdasági állapot: ilyenkor lelassul vagy megáll a gazdasági növekedés, miközben az infláció tartósan magas marad. Ez különösen nehéz helyzetet teremt, mert egyszerre jelenik meg a gyenge teljesítmény, a romló foglalkoztatás és az emelkedő árszint.

munkaerőpiac, infláció, munkaerőpiaci jelentés, stagfláció
Erősödnek a stagflációs félelmek: jöhet újra a gazdaság rémálma? / Fotó: Northfoto

Normál környezetben a gazdasági lassulás előbb-utóbb mérsékli az inflációt. Stagfláció esetén azonban ez az összefüggés nem működik: a gazdaság gyenge, de az árnyomás mégis fennmarad, ami nehezen megoldható faladat elé állítja a döntéshozókat.

Amikor a megszokott eszközök csődöt mondanak

A stagfláció azért különösen problémás, mert a gazdaságpolitika hagyományos eszközei ilyenkor könnyen egymás ellen dolgoznak. Ha a jegybank kamatot emel, hogy letörje az inflációt, az tovább fékezi a gazdaságot. Ha viszont élénkítik a növekedést, az újabb inflációs hullámot indíthat el.

  • Kamatemelés: az infláció csökkenhet, de a gazdaság tovább lassul.
  • Élénkítés: a növekedés javulhat, de az árak még gyorsabban emelkednek.

Ez a kettős szorítás teszi a stagflációt az egyik legnehezebben kezelhető gazdasági helyzetté.

A hetvenes évek: amikor minden egyszerre romlott el

A fogalom az 1970-es években vált ismertté, amikor több fejlett gazdaságban – különösen az Egyesült Államokban és az Egyesült Királyságban – magas infláció párosult alacsony növekedéssel és emelkedő munkanélküliséggel.

A jelenség azért okozott sokkot, mert ellentmondott a korábbi közgazdasági gondolkodásnak. Akkoriban széles körben elfogadott volt, hogy az infláció és a munkanélküliség között rövid távon fordított kapcsolat áll fenn: erős gazdaság egyenlő a magasabb inflációval, a gyenge gazdaság pedig az alacsonyabb inflációval.

A hetvenes években azonban ez a kapcsolat felborult.

Mi vezetett a stagflációhoz?

A klasszikus eset mögött több tényező együttes hatása állt:

  • energiaár-robbanás: az olajválság drasztikusan megemelte a költségeket
  • gazdaságpolitikai hibák: árszabályozás, vámok és torz intézkedések
  • kínálati sokkok: termelési zavarok és költségnövekedés
  • bizonytalan jegybanki reakciók: következetlen monetáris politika

Az energia drágulása szinte minden termék és szolgáltatás árába beépült, miközben a gazdasági teljesítmény gyengült. A helyzetet súlyosbította, hogy a vállalatok költségei nőttek, de alkalmazkodni csak elbocsátásokkal tudtak, ami tovább rontotta a foglalkoztatást. A fordulat végül drasztikus lépésekkel jött: az amerikai jegybank a 80-as évek elején jelentősen megemelte a kamatokat. Ez letörte az inflációt, de súlyos recessziót okozott.

Miért tért vissza a téma?

Az utóbbi években ismét egyre többször kerül elő a stagfláció kockázata. Ennek hátterében több tényező áll:

  • emelkedő energiaárak
  • gyenge növekedési kilátások
  • geopolitikai konfliktusok

Az energiaárak szerepe különösen fontos.

Amikor az olaj vagy a gáz drágul, az növeli a vállalatok költségeit, ami megjelenik az árakban, közben a háztartások reáljövedelme csökken, ezért visszafogják a fogyasztást.

Ez a kombináció könnyen vezethet egyszerre magas inflációhoz és lassuló gazdasághoz. A legfrissebb jegybanki elemzések szerint a gázpiaci sokkok kifejezetten stagflációs hatásúak: emelik az inflációt, miközben visszafogják a gazdasági teljesítményt.

Ráadásul ezek a hatások nem feltétlenül azonnal jelentkeznek. A vizsgálatok szerint az infláció akár két évvel egy energiaársokk után tetőzhet, miközben az ipari termelés tartósan gyengül. Ez azt jelenti, hogy egy energiaválság következményei jóval tovább húzódhatnak, mint ahogy a gazdasági adatok sugallják.

A kutatások arra is rámutatnak, hogy a földgáz szerepe különösen fontos Európában, sőt az elmúlt évek inflációs hullámaiban olyan meghatározó volt a gáz drágulása, hogy még az olajnál is erősebb hatással bírt.

Infláció van, de nem mindegy, milyen

Fontos különbség van a keresleti és a kínálati infláció között. Stagfláció tipikusan akkor alakul ki, amikor az árak emelkedését nem a túlfűtött kereslet, hanem a költségek növekedése hajtja.

  • keresleti infláció: erős gazdaság, magas fogyasztás
  • kínálati infláció: dráguló energia, termelési zavarok

Az utóbbi sokkal nehezebben kezelhető, mert a jegybanki szigorítás nem kezeli a probléma gyökerét.

Bár a jelenlegi helyzet több ponton emlékeztet a múltbeli folyamatokra, a szakértők szerint egyelőre legfeljebb stagflációs kockázatról beszélhetünk, nem klasszikus stagflációról. Ugyanakkor a történelmi tapasztalatok figyelmeztetnek: ha az energiaárak tartósan magasak maradnak, és a gazdasági növekedés gyenge, akkor a kettő együtt könnyen önfenntartó folyamattá válhat.

Kulcskérdések a következő időszakban

Magyarországon jelenleg nem beszélhetünk klasszikus stagflációról: az infláció az elmúlt időszakban jelentősen mérséklődött, és több kormányzati intézkedés – például az üzemanyagárak féken tartása – is hozzájárul ahhoz, hogy az árnyomás alacsony maradjon.

Mindemellett a nemzetközi folyamatokat érdemes szorosan figyelni. A következő időszak kulcskérdései,

  • hogy globálisan mennyire marad tartós az infláció,
  • mennyire lassul a gazdasági növekedés,
  • és hogyan reagálnak minderre a jegybankok.

Ha a külső környezetben ismét erősödik az árnyomás, miközben a növekedés gyengül, az közvetve a hazai kilátásokat is befolyásolhatja. A stagfláció ugyanis olyan helyzet, amely egyszerre jelent drágulást és gazdasági gyengeséget, miközben a gazdaságpolitika mozgástere is beszűkül. Bár jelenleg nem ez a domináns forgatókönyv, a kockázat nem tűnt el – és ezt a piacok is egyre inkább figyelembe veszik.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Tovább a címoldalra

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
