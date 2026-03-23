Itt az igazság a magyar üzemanyagárakról: Nagy Márton fontos táblát osztott meg – a hátunkat nézi szinte egész Európa

Magyarországon továbbra is alacsonyabbak az üzemanyagárak számos európai országhoz képest, különösen a nyugat-európai régióhoz viszonyítva – derül ki Nagy Márton hétfői Facebook-posztjából.

Itt az igazság a magyar üzemanyagárakról: Nagy Márton fontos táblát osztott meg – a hátunkat nézik szinte egész Európában

Továbbra sem érzékelhetnek semmit az olajpiac hektikusságából a hazai autósok, akik ugyanazokkal az árakkal találkozhatnak a benzinkutakon. Orbán Viktor miniszterelnök március 9-én jelentette be, hogy a kormány védett üzemanyagárakat vezet be.

Ez a benzin esetében azóta is 595, míg a gázolajnál 615 forintot jelent, miközben a piaci ár már elérte a 671, illetve a 729 forintot.

„A magyar családok, vállalkozók, gazdák és fuvarozók védett áron tankolhatnak, a NAV és a fogyasztóvédelem pedig folyamatosan végzi az ellenőrzéseket!” – fogalmazott a nemzetgazdasági miniszter.

A megosztott táblázat alapján a benzin ára Magyarországon 595 forint literenként, ami kedvezőbb, mint több szomszédos országban – például

Szlovákiában (608 forint),

Szerbiában (631 forint),

Csehországban (645 forint),

Romániában (710 forint),

Ausztriában (7191 forint),

Ugyanakkor Horvátországban és Szlovéniában némileg alacsonyabb árakat mértek.

A dízel esetében hasonló a helyzet: Magyarországon 615 forintos literenkénti ár szerepel az adatokban, ami szintén versenyképesnek számít. Ez alacsonyabb, mint például

Szlovákiában (623 forint),

Csehországban (716 forint),

Romániában (767 forint),

Szerbiában (712 forint),

Ausztriában (822 forint),

bár Szlovéniában és Horvátországban itt is kedvezőbb árak láthatók.

A különbség különösen markáns a nyugat-európai országokhoz képest. Franciaországban, Németországban vagy Dániában mind a benzin, mind a dízel ára jelentősen meghaladja a magyar szintet, míg Hollandiában a legmagasabb árakat jegyezték.

Összességében az adatok azt mutatják, hogy a magyar üzemanyagárak nemcsak a nyugat-európai országokhoz képest alacsonyabbak, hanem a régió több országával összevetve is versenyképesek, még ha néhány közvetlen szomszéd esetében találhatók is kedvezőbb árak.

Korábban a Világgazdaság is megírta, hogy több régiós ország is hatósági árakkal próbálja fékezni az üzemanyagok drágulását, miközben Nyugat-Európában egyelőre kivárnak a kormányok. A magyar védett áras rendszer működőképes megoldás, mert kizárja a benzinturizmust. Románia azonban gyenge költségvetési helyzete miatt egyelőre nem tud hasonló lépést tenni.