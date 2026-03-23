Itt az igazság a magyar üzemanyagárakról: Nagy Márton fontos táblát osztott meg – a hátunkat nézi szinte egész Európa
Magyarországon továbbra is alacsonyabbak az üzemanyagárak számos európai országhoz képest, különösen a nyugat-európai régióhoz viszonyítva – derül ki Nagy Márton hétfői Facebook-posztjából.
Továbbra sem érzékelhetnek semmit az olajpiac hektikusságából a hazai autósok, akik ugyanazokkal az árakkal találkozhatnak a benzinkutakon. Orbán Viktor miniszterelnök március 9-én jelentette be, hogy a kormány védett üzemanyagárakat vezet be.
Ez a benzin esetében azóta is 595, míg a gázolajnál 615 forintot jelent, miközben a piaci ár már elérte a 671, illetve a 729 forintot.
„A magyar családok, vállalkozók, gazdák és fuvarozók védett áron tankolhatnak, a NAV és a fogyasztóvédelem pedig folyamatosan végzi az ellenőrzéseket!” – fogalmazott a nemzetgazdasági miniszter.
A megosztott táblázat alapján a benzin ára Magyarországon 595 forint literenként, ami kedvezőbb, mint több szomszédos országban – például
- Szlovákiában (608 forint),
- Szerbiában (631 forint),
- Csehországban (645 forint),
- Romániában (710 forint),
- Ausztriában (7191 forint),
Ugyanakkor Horvátországban és Szlovéniában némileg alacsonyabb árakat mértek.
A dízel esetében hasonló a helyzet: Magyarországon 615 forintos literenkénti ár szerepel az adatokban, ami szintén versenyképesnek számít. Ez alacsonyabb, mint például
- Szlovákiában (623 forint),
- Csehországban (716 forint),
- Romániában (767 forint),
- Szerbiában (712 forint),
- Ausztriában (822 forint),
bár Szlovéniában és Horvátországban itt is kedvezőbb árak láthatók.
A különbség különösen markáns a nyugat-európai országokhoz képest. Franciaországban, Németországban vagy Dániában mind a benzin, mind a dízel ára jelentősen meghaladja a magyar szintet, míg Hollandiában a legmagasabb árakat jegyezték.
Összességében az adatok azt mutatják, hogy a magyar üzemanyagárak nemcsak a nyugat-európai országokhoz képest alacsonyabbak, hanem a régió több országával összevetve is versenyképesek, még ha néhány közvetlen szomszéd esetében találhatók is kedvezőbb árak.
Korábban a Világgazdaság is megírta, hogy több régiós ország is hatósági árakkal próbálja fékezni az üzemanyagok drágulását, miközben Nyugat-Európában egyelőre kivárnak a kormányok. A magyar védett áras rendszer működőképes megoldás, mert kizárja a benzinturizmust. Románia azonban gyenge költségvetési helyzete miatt egyelőre nem tud hasonló lépést tenni.