BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Trump akkorát dobna a tőzsdén, mint a térképen, ha lenyelné Grönlandot

A korábbi gyakorlatot számos kritikai érte annak adminisztratív terhei és rövid távú szemlélete miatt. A befektetők szerint azonban a tőzsdei cégek negyedéves jelentései segítik az átláthatóságot és a döntéshozatalt.
K. B. G.
2026.03.17, 11:35
Frissítve: 2026.03.17, 11:55

Az amerikai tőzsdék működésében fontos szerepet játszik az, hogy a vállalatok negyedévente beszámolnak eredményeikről, ám nem mindenki örül ennek a követelménynek, mondván, az túl sok adminisztrációs terhet ró a társaságokra. Az elvárás kritikusai a tőzsdei cégek csökkenő számára mutatnak, valamint arra, hogy a túlzott adminisztrációt sok vállalat nevezi meg, mint a tőzsdei bevezetéstől való tartózkodás okát.

Traders work on the floor of the NYSE in New York tőzsde
Az amerikai tőzsdei cégek beszámolói képesek nagyot változtatni az árfolyamokon is / Fotó: Brendan McDermid / Reuters

Tavaly a 2012-ben alapított Long Term Stock Exchange az amerikai Értékpapír- és Tőzsdefelügyelethez (SEC) fordult, hogy törölje el a negyedéves jelentési kötelezettséget, és a javaslatot a SEC elnöke, Paul Atkins és maga Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke is támogatta. A The Wall Street Journal pedig kedden arról számolt be, hogy a SEC már dolgozik is azon, hogy választhatóvá tegye a negyedéves közzétételt, és csak évente kétszer legyen kötelező beszámolni az eredményekről.

Mekkora változás lenne ez? Korszakos.

Soros György generációja és a náluk valamivel fiatalabbak voltak az utolsók, akik még nem ezekkel a szabályokkal kezdett el tőzsdézni. A tőzsdei cégek negyedéves jelentési kötelezettsége mai formájában 1970 óta van érvényben az Egyesült Államokban. Ezt a mintát alkalmazza az 1990-ben újraalakult Budapesti Értéktőzsde is.

Az amerikai tőzsdék évtizedes hagyománya változhat meg

Ezzel több mint 50 éves hagyomány szakadhat meg, ami kiválthatja a befektetők haragját is, akik közül sokan támaszkodnak döntéseik meghozatalában a gyorsjelentésekre. A negyedéves közzététel szerintük átláthatóbb képet fest a cégek működéséről, ám 2013 óta már az európai cégeknek sem kötelező negyedévente beszámolniuk eredményeikről, ahogy Nagy-Britanniában is mintegy évtizede eltörölték a követelményt. Ugyanakkor ennek ellenére számos cég megtartotta a negyedéves közzétételeket és egyes tőzsdéken továbbra is lehet elvárás a negyedéves beszámolók elkészítése.

Tavaly ősszel Trump azzal indokolta a változtatás támogatását, hogy 

a cégvezetők így több időt fordíthatnak a vállalatok irányítására és hosszabb távú döntéseket hozhatnak meg, kiszabadulva a negyedéves jelentések taposómalmából.

Amint a SEC elkészül a javaslattal, azt általában 30 napos időszak követi, amikor lehetőség van az elképzelés megvitatására. Ezután szavaz a felügyelet annak életbe léptetéséről, ami nem feltétlenül garantált. A WSJ forrásai szerint a SEC a következő hónapban teheti közzé a javaslatot.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu