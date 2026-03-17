Trump akkorát dobna a tőzsdén, mint a térképen, ha lenyelné Grönlandot

Az amerikai tőzsdék működésében fontos szerepet játszik az, hogy a vállalatok negyedévente beszámolnak eredményeikről, ám nem mindenki örül ennek a követelménynek, mondván, az túl sok adminisztrációs terhet ró a társaságokra. Az elvárás kritikusai a tőzsdei cégek csökkenő számára mutatnak, valamint arra, hogy a túlzott adminisztrációt sok vállalat nevezi meg, mint a tőzsdei bevezetéstől való tartózkodás okát.

Az amerikai tőzsdei cégek beszámolói képesek nagyot változtatni az árfolyamokon is / Fotó: Brendan McDermid / Reuters

Tavaly a 2012-ben alapított Long Term Stock Exchange az amerikai Értékpapír- és Tőzsdefelügyelethez (SEC) fordult, hogy törölje el a negyedéves jelentési kötelezettséget, és a javaslatot a SEC elnöke, Paul Atkins és maga Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke is támogatta. A The Wall Street Journal pedig kedden arról számolt be, hogy a SEC már dolgozik is azon, hogy választhatóvá tegye a negyedéves közzétételt, és csak évente kétszer legyen kötelező beszámolni az eredményekről.

Mekkora változás lenne ez? Korszakos.

Soros György generációja és a náluk valamivel fiatalabbak voltak az utolsók, akik még nem ezekkel a szabályokkal kezdett el tőzsdézni. A tőzsdei cégek negyedéves jelentési kötelezettsége mai formájában 1970 óta van érvényben az Egyesült Államokban. Ezt a mintát alkalmazza az 1990-ben újraalakult Budapesti Értéktőzsde is.

Az amerikai tőzsdék évtizedes hagyománya változhat meg

Ezzel több mint 50 éves hagyomány szakadhat meg, ami kiválthatja a befektetők haragját is, akik közül sokan támaszkodnak döntéseik meghozatalában a gyorsjelentésekre. A negyedéves közzététel szerintük átláthatóbb képet fest a cégek működéséről, ám 2013 óta már az európai cégeknek sem kötelező negyedévente beszámolniuk eredményeikről, ahogy Nagy-Britanniában is mintegy évtizede eltörölték a követelményt. Ugyanakkor ennek ellenére számos cég megtartotta a negyedéves közzétételeket és egyes tőzsdéken továbbra is lehet elvárás a negyedéves beszámolók elkészítése.

Tavaly ősszel Trump azzal indokolta a változtatás támogatását, hogy

a cégvezetők így több időt fordíthatnak a vállalatok irányítására és hosszabb távú döntéseket hozhatnak meg, kiszabadulva a negyedéves jelentések taposómalmából.

Amint a SEC elkészül a javaslattal, azt általában 30 napos időszak követi, amikor lehetőség van az elképzelés megvitatására. Ezután szavaz a felügyelet annak életbe léptetéséről, ami nem feltétlenül garantált. A WSJ forrásai szerint a SEC a következő hónapban teheti közzé a javaslatot.