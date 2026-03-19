Waberer's: a biztosításban is robog a fuvarozó – duplázódó nyereség után bőkezűbb osztalék érkezik
Növekedéssel zárta a múlt évet a Waberer's Csoport: a komplex logisztikai és biztosítási szolgáltató vállalat a tavalyi év utolsó negyedévében 213,4 millió eurós konszolidált árbevételt ért el, ami 16 százalékos emelkedést jelentett éves összevetésben. Így a 2025-ös év egészében a konszolidált árbevétel 816,2 millió eurót tett ki, ami 7,7 százalékkal haladta meg a 2024-es szintet.
A Budapesti Értéktőzsdén jegyzett vállalat EBIT-je a múlt év utolsó negyedévében 16,5 millió euróra rúgott, ami 5,4 százalékos emelkedésnek felelt meg. A teljes évre jutó 58 millió eurós EBIT pedig 28,8 százalékos növekedést tükrözött.
A konszolidált adózott eredmény kiugró mértékben nőtt mindkét időszakban: a 2025 utolsó negyedévére jutó 11,6 millió euró 24 százalékos, míg a teljes évre vonatkozó 43,6 millió euró 101 százalékos bővülést mutatott.
A Waberer’s 2025-ben a korábbi évek üzletfejlesztéseiből adódó eredmények megszilárdításán és az üzleti portfóliójának diverzifikálásán dolgozott, amelyek biztosították a cégcsoport számára a jelentős profitbővülést a stagnáló gazdasági környezet ellenére.
Masszív bővülés a biztosítási üzletágban
A Waberer’s a biztosítási szegmense komoly fejlődést ért el a múlt évben. Az üzletág múlt évi 161 millió eurós árbevétele 101 százalékos pluszt, azaz duplázást jelent, míg a tavalyi utolsó negyedévben elért 43 milliós eurós árbevétel 134 százalékos emelkedést jelent éves szinten. Az üzletág EBIT-je pedig 55 százalékkal 37,6 millió euróra gyarapodott 2025 egészében, 2025 utolsó negyedévében pedig 18 százalékkal 10.1 millió euróra nőtt. A növekedést egyaránt támogatta a korábban megvalósított akvizíciók eredményének megjelenése, valamint az, hogy a biztosítási üzletág immár jóval szélesebb termékportfólióval és piaci lefedettséggel működik. Mindez azt is jelzi, hogy a biztosítási szegmens egyre meghatározóbb pillérévé válik a cégcsoport kiegyensúlyozott, több lábon álló működésének.
Az egy éve megvásárolt Magyar Posta Biztosító, illetve Magyar Posta Életbiztosító sikeres és gyors integrációjának köszönhető az EBIT ötven százalékot meghaladó emelkedése. Így mára egy valódi diverzifikált biztosítói cégcsoportról van szó, amely az élet-, és nem-életbiztosítási szegmensben is meghatározó szereplő
– tette hozzá Barna Zsolt.
Jelentős új autóipari kapcsolatok támogatják a Waberer's további bővülését
A Waberer’s Csoport üzletágai közül a logisztikai szegmens, amely magába foglalja a szerződéses logisztikai, a nemzetközi árufuvarozási és szállítmányozási, a vasúti logisztikai, illetve a raktárfejlesztési tevékenységet is – negyedik negyedéves EBIT-je 6,4 millió euró volt, míg éves szinten a szegmens 20,4 millió eurós EBIT-et ért el.
A logisztikai szegmens árbevétele 2025-ben 3,3 százalékkal csökkent és 655 millió euróra rúgott, míg 2025 utolsó negyedévében 3 százalékkal, 170 millió euróra nőtt a bázis időszakhoz képest. Az éves árbevétel-csökkenéshez nemcsak az általánosan visszafogott gazdasági környezet, a gyengébb ipari termelés és a fogyasztás csökkenés járult hozzá, hanem a nemzetközi fuvarozási szegmenshez tartozó lengyelországi LINK üzleti stratégia módosításának következményeként végrehajtott flottaméret-csökkentés, illetve az inhouse logisztikai szegmens átrendeződő ügyfélportfóliójának a következménye is. Ezeket a hatásokat részben ellensúlyozta a hulladékszállítási tevékenység, a harmadik feles raktárfejlesztési tevékenység bővülő árbevétele, illetve a második negyedévtől konszolidálásra kerülő szerb leányvállalat (MDI), illetve a szintén 2025 második negyedévében akvirált személyszállítási leányvállalat árbevétele.
„A logisztikai szegmens a két éve átadott ecseri raktárban olyan magas szintű szolgáltatást biztosít, amely megnyithatja a lehetőséget számunkra, hogy az ott kiszolgált ügyfelünket további regionális országokban is kiszolgáljuk. A tavaly megkezdett debreceni raktárfejlesztést 2026 első félévében adjuk át, így innen fogjuk kiszolgálni a debreceni új ipari központ betelepülő ügyfeleit. Fontos pillanat a Waberer’s életében, hogy a vasútilogisztika-képességek 2024-es megszerzése megadta a lehetőséget a BMW Debrecenből induló autószállítási feladatainak ellátására, amely több tízmillió eurós bevételt biztosíthat a következő években Továbbá lehetőséget kapott a vállalatunk arra, hogy egy új hazai autóipari beruházást támogassunk a szegedi gyárának felépítésében a közelben lévő vasúti terminál szolgáltatásainak biztosításával. Reményeink szerint az új autóipari partnerekkel tovább tudjuk mélyíteni az együttműködésünket az elkövetkező években a gyártási folyamataik felfutásával párhuzamosan” – mondta Barna Zsolt, a Waberer’s Csoport elnök-vezérigazgatója.
Részvényenként 140 forint osztalék érkezhet
A Waberer’s vezetése a korábbi három évben jóváhagyott, egy részvényre jutó, részvényenként
- 100,
- 120
- és 134 forintos
osztalékfizetést követően a 2025-ös üzleti év alapján 140 forint kifizetését javasolja a társaság közgyűlésének. Ez szűk három százalékos osztalékhozamot jelent a szerdai záróárfolyam alapján.
Barna Zsolt a rövid távú jövőről szólva elmondta, hogy a rendkívül bizonytalan nemzetközi gazdasági környezet, a globális konfliktusok üzleti környezetre, illetve kiszámíthatóságra gyakorolt kedvezőtlen hatása miatt a Waberer’s menedzsmentje az idei évre vonatkozó konkrét terveit később fogja ismertetni. Hosszú távon pedig továbbra is a tartós növekedés a cél a stratégiai tervnek megfelelően. Ennek eredményeként a Waberer’s komplex logisztikai és biztosítási szolgáltatóként 2031-re 1,7 milliárd eurós árbevétel mellett 100 millió eurós EBIT-et érhet majd el.