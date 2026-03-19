Waberer's: a biztosításban is robog a fuvarozó – duplázódó nyereség után bőkezűbb osztalék érkezik

Növekedéssel zárta a múlt évet a Waberer's Csoport: a komplex logisztikai és biztosítási szolgáltató vállalat a tavalyi év utolsó negyedévében 213,4 millió eurós konszolidált árbevételt ért el, ami 16 százalékos emelkedést jelentett éves összevetésben. Így a 2025-ös év egészében a konszolidált árbevétel 816,2 millió eurót tett ki, ami 7,7 százalékkal haladta meg a 2024-es szintet.

Megduplázta nyereségét tavaly a Waberer's / Fotó: arie n bucky photography



A Budapesti Értéktőzsdén jegyzett vállalat EBIT-je a múlt év utolsó negyedévében 16,5 millió euróra rúgott, ami 5,4 százalékos emelkedésnek felelt meg. A teljes évre jutó 58 millió eurós EBIT pedig 28,8 százalékos növekedést tükrözött.

A konszolidált adózott eredmény kiugró mértékben nőtt mindkét időszakban: a 2025 utolsó negyedévére jutó 11,6 millió euró 24 százalékos, míg a teljes évre vonatkozó 43,6 millió euró 101 százalékos bővülést mutatott.

A Waberer’s 2025-ben a korábbi évek üzletfejlesztéseiből adódó eredmények megszilárdításán és az üzleti portfóliójának diverzifikálásán dolgozott, amelyek biztosították a cégcsoport számára a jelentős profitbővülést a stagnáló gazdasági környezet ellenére.

Masszív bővülés a biztosítási üzletágban

A Waberer’s a biztosítási szegmense komoly fejlődést ért el a múlt évben. Az üzletág múlt évi 161 millió eurós árbevétele 101 százalékos pluszt, azaz duplázást jelent, míg a tavalyi utolsó negyedévben elért 43 milliós eurós árbevétel 134 százalékos emelkedést jelent éves szinten. Az üzletág EBIT-je pedig 55 százalékkal 37,6 millió euróra gyarapodott 2025 egészében, 2025 utolsó negyedévében pedig 18 százalékkal 10.1 millió euróra nőtt. A növekedést egyaránt támogatta a korábban megvalósított akvizíciók eredményének megjelenése, valamint az, hogy a biztosítási üzletág immár jóval szélesebb termékportfólióval és piaci lefedettséggel működik. Mindez azt is jelzi, hogy a biztosítási szegmens egyre meghatározóbb pillérévé válik a cégcsoport kiegyensúlyozott, több lábon álló működésének.

Az egy éve megvásárolt Magyar Posta Biztosító, illetve Magyar Posta Életbiztosító sikeres és gyors integrációjának köszönhető az EBIT ötven százalékot meghaladó emelkedése. Így mára egy valódi diverzifikált biztosítói cégcsoportról van szó, amely az élet-, és nem-életbiztosítási szegmensben is meghatározó szereplő

– tette hozzá Barna Zsolt.