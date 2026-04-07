95-ös benzin piaci ár: 685 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -90 Ft / Gázolaj piaci ár: 780,5 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -165,5 Ft

Hullámvasútra ült a fontos ipari fém árfolyama – a legrosszabb forgatókönyv körvonalazódik

A kohókat ért károk kijavítása a vártnál tovább tarthat, az azonnal elérhető kínálat pedig egyre szűkösebb. Az alumíniumot így hiába lehet a Hormuzi-szoroson túli kikötőkből is szállítani.
K. B. G.
2026.04.07, 13:14
Frissítve: 2026.04.07, 13:28

Az iráni háború által érintett egyik legfontosabb, nem olajhoz vagy földgázhoz kapcsolódó nyersanyag, az alumínium árfolyama is hullámvasútra ült a konfliktus kezdete óta, ám úgy tűnik, hogy nincs megállás a fém drágulása terén.

alumínium
Hiába a kerülőút, az alumínium gyártásához szükséges kohók is megsérültek / Fotó: Nathan Laine

A Közel-Kelet ideális hely alumínium gyártására

A Közel-Kelet energiában gazdag országai közül többen gondolták ugyanis azt, hogy bőséges gázkészleteiket olyan energiaigényes alapanyagok előállítására használják, mint az alumínium, így a globális kínálat 9 százaléka a régióhoz kötött. Emiatt az árak gyorsan el is indultak felfelé, ám miután egyes vállalatok képesek voltak a Hormuzi-szoros túloldalára irányítani az exportot, megnyugodni látszottak a kedélyek.

Ez azonban nem tartott sokáig, ugyanis több óriási kohó is károsodott a harcokban, így kedden a londoni fémtőzsdén (LME) már 

ismét négyéves csúcsok közelében jártak az alumíniumárak, a három hónapos határidős szerződés már 3500 dollár fölött járt tonnánként mintegy 1 százalékos emelkedés után. 

Pénteken ugyanis az Emirates Global Aluminium közölte, hogy akár egy évi is tarthat az óriási Al Tavela kohó termelésének a helyreállítása. A Reuters összefoglalója szerint a létesítmény tavaly 1,6 millió tonna fémet állított elő. A harcokban katari és bahreini kohók is sérültek.

Ed Meir, a Marex elemzője egy ügyfeleknek szánt jegyzetben arról írt, hogy ez igen hosszú idő, ezért az Öböl menti kínálat könnyen méretes hiányt okozhat a világpiacon. Az LME készpénzes kontraktusának felára a három hónapos határidős ügyletekkel szemben pedig 2007 óta nem látott szintre, 81 dollárra ugrott tonnánként, ami arra utal, hogy egyre szűkebb az azonnal elérhető kínálat.

Az árak emelkedésének azonban némi gátat szabhat, ha az energiaválság visszafogja a gazdasági növekedést és a fontos ipari fém keresletét. Az alumínium ára – hasonlóan az olajhoz – egyelőre alatta maradt az orosz–ukrán háborút követő csúcsoknak. A Közel-Kelet és Oroszország nagyságrendileg azonos méretű szereplők az ipari fém világpiacán, melyet az utóbbi években már Kína dominált.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu