Busás osztalékkal rukkolt ki a BÉT-en jegyzett kispapír, nem csoda, hogy másfélszeresére ugrott az árfolyam

Hatalmas ralival örvendeztette meg részvényeseit pénteken a BÉT Standard kategóriájában jegyzett Amixa Holding, késő délelőttig csaknem 50 százalékkal, 330 forintra drágult a részvény, ám korábban 358 forinton is járt az árfolyam, délutánra pedig 314 forintig csúszott vissza a kurzus, ami még mindig 39 százalékot hozott a konyhára.

Busás osztalékkal rukkolt ki az Amixa

A cég igazgatósága talán most először, de az utóbbi öt évben mindenképpen első ízben javasolt osztalékkifizetést a közgyűlésnek, melyet ebben az évben április 30-ra hívtak össze. A 2025-ös eredmény után járó idei osztalék ráadásul igencsak busásnak ígérkezik, hiszen részvényenként 30 forintról van szó, ami még a megugró részvénykurzushoz mérten is 9 százalékos hozammal kecsegtet.

A részvényesi visszaosztásnak meg is van a fedezete, hiszen az egyedi beszámoló alapján 258,7 millió forint volt az adózott nyereség, csoportszinten pedig 396,4 millió forint nettó profitot termelt a holding.

A nyereség oroszlánrésze a 2024. január 30-án felvásárolt Foodnet Zrt.-től származik, lévén a leányvállalat gyorsan valóra váltotta az Amixa terveit, s nyereségéből kereken 300 millió forintot utalt át tavaly az anyavállalatnak.

Az igazgatóság pedig ez alapján a holding 2025. évi adózott eredményének, valamint eredménytartalékának terhére részvényenként 30 forint osztalék kifizetését javasolja a közgyűlésnek, amely a forgalomban lévő 13 006 098 részvényre vetítve csaknem 390,2 millió teljes osztalékkifizetést jelent.

Idén is fizet a Foodnet, mint egy katonatiszt

A Foodnet egyébként Magyarország egyik vezető élelmiszer-importőre és -disztribútora, amely 2009-es alapítása óta neves nemzetközi márkák – például Arla, Lurpak, Müller, Starbucks – kizárólagos hazai forgalmazója. Amellett komplex logisztikai szolgáltatásokat is nyújtanak száraz, hűtött és fagyasztott termékekre a legnagyobb áruházláncoknak. A cég további partnerei a Lidl, a Tesco, a Spar, az Auchan, a DM és a Rossmann.

S úgy tűnik, jövőre sem kell aggódni az Amixa forrásaiért, mivel a beszámolási időszakot követően, április 8-án a Foodnet a tavalyi eredménye után immár 420 millió forint osztalék kifizetéséről határozott anyavállalatának, amit a Hunorganic Kft.-től származó osztalék további 20 millióval egészített ki.

Az Amixa osztalékbevétele ezek szerint egy év alatt csaknem 47 százalékkal ugrik meg.

Persze arra nem lehet mérget venni, hogy a cégvezetés jövőre is ilyen nagyvonalú osztalékkifizetést javasol majd. Az Amixa ugyanis további élelmiszer-, FMCG- (Fast-Moving Consumer Goods, azaz gyorsan forgó fogyasztási cikkek) cégek akvizíciójával, vagy akár más, ezektől eltérő területen működő, horizontális vagy vertikális szinergiákat teremtő vállalatok akvizíciójával tervez értéket teremteni, ami elvonhatja a forrásokat a részvényesek javadalmazásától.