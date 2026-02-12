Sok a hab, kevés a profit: hatezer embert mindjárt lapátra is tesz a magyarok egyik kedvenc sörgyártója
A kevesebb eladott sör és a lassuló profittermelés egyenes következménye, hogy a Heineken újabb költségcsökkentő lépésekre kényszerül, s ahogy a legtöbben, a hollandok is a létszámleépítéssel indítanak.
A szerdán közreadott gyorsjelentésükben szereplő gyenge adatok csaknem hatezer dolgozó állásába kerülnek a következő két évben, ennyien kerülhetnek lapátra a globálisan – a magyarországi érdekeltségeikkel együtt – 87 ezer főt foglalkoztató sörgyártónál.
A leépítések Európára és az alacsonyabb növekedési potenciállal jellemezhető, nem prioritásként kezelt piacokon várhatók elsősorban, ugyanakkor a Heineken ellátási hálózatát, központját és regionális üzleti egységeit is érinteni fogja
– húzta alá Harold van den Broek pénzügyi igazgató további részletek említése nélkül. A belga–brazil AB Inbev mögött a világ második legnagyobb sörgyártójának számító Heinekennél nem mennek túl jól a dolgok, ezt jelzi a vezérigazgató, Dolf van den Brink meglepetésszerű januári lemondása is.
Nem lesz könnyű dolga a Heineken új vezérének
A cégvezető májusban adja át a stafétabotot egyelőre ismeretlen utódjának. Neki kell majd felturbóznia az éves forgalmat, amely hektóban mérve 1,2 százalékkal, 282 millióra csökkent 2024-hez képest, a névadó márkából viszont 2,7 százalékkal több fogyott.
A csökkenő volument a hollandok a söripar általános, ágazati válságával magyarázzák,
és ehhez jön még az ivásra kevésbé alkalmas időjárás, ami örökzöldnek számít a magyarázkodásban, továbbá a fogyasztók gyengülő anyagi lehetőségei, aminek mondjuk a végrehajtott áremelések sem kedveznek.
A Heinekennek most szerencséje sincs, mivel a rendszerint hatalmas forgalmat generáló sportesemények közül az amerikai–mexikói–kanadai közös rendezésű nyári labdarúgó-világbajnokság hivatalos szállítói címét az AB InBev amerikai márkája, az Anheuser Busch elorozta előle, úgyhogy a csapból is Budweiser folyik majd.
A soproni és a martfűi sörgyár tulajdonosaként a magyar piacon is termelő Heineken állítása szerint a hatékonyságnövelő intézkedéseiknek meglesz a hatása, csak idő kell hozzá. Tavaly például legalább 500 millió eurót sikerült megspórolniuk, ennek is köszönhetően az üzemi nyereség 4,4 százalékkal, 4,38 milliárd euróra nőtt, a tiszta profitnál 4,9 százalékos pluszt és 2,66 milliárd eurót mutattak ki. Az idehaza többi között
- a Soproni,
- a Heineken,
- az Amstel,
- a Gösser,
- a Krusovice,
- a Birra Moretti
- és az Edelweiss
márkákról ismert csoportnak emellett más „zavaró tényezőkkel” is meg kell küzdenie, így az egészségesebb életmódra való áttérés híveinek dinamikus növekedésével, az oly divatos súlycsökkentő gyógyszerek tömeges használatával kapcsolatos alkoholmegvonási tünetekkel, valamint a sokasodó alternatívák által keltett versenyhelyzettel.
Az idei üzleti évére vonatkozó kitekintésében ezért a Heineken óvatosabban fogalmaz, s úgy látja, hogy a tavalyi évet jellemző környezetben kell idén is helytállnia. A volumenre és a bevételre nem is adtak előrejelzést, az üzemi nyereség bővülését viszont már csak 2-6 százalék közé saccolják a korábbi optimistább 4-8 százalékos verzióval szemben.
A Heineken részvényeseit ez nem küldte padlóra, ők még a leépítésekkel nyerhető profit számolgatásával voltak elfoglalva, ennek megfelelően 4 százalékot erősödött a Heineken amszterdami tőzsdén jegyzett árfolyama a szerda délelőtti kereskedésben.
