Sok a hab, kevés a profit: hatezer embert mindjárt lapátra is tesz a magyarok egyik kedvenc sörgyártója

A kevesebb eladott sör és a lassuló profittermelés egyenes következménye, hogy a Heineken újabb költségcsökkentő lépésekre kényszerül, s ahogy a legtöbben, a hollandok is a létszámleépítéssel indítanak.

A Heineken tavaly kevesebb sört értékesített, de a névadó márka hozta jó formáját / Fotó: Jakub Porzycki

A szerdán közreadott gyorsjelentésükben szereplő gyenge adatok csaknem hatezer dolgozó állásába kerülnek a következő két évben, ennyien kerülhetnek lapátra a globálisan – a magyarországi érdekeltségeikkel együtt – 87 ezer főt foglalkoztató sörgyártónál.

A leépítések Európára és az alacsonyabb növekedési potenciállal jellemezhető, nem prioritásként kezelt piacokon várhatók elsősorban, ugyanakkor a Heineken ellátási hálózatát, központját és regionális üzleti egységeit is érinteni fogja

– húzta alá Harold van den Broek pénzügyi igazgató további részletek említése nélkül. A belga–brazil AB Inbev mögött a világ második legnagyobb sörgyártójának számító Heinekennél nem mennek túl jól a dolgok, ezt jelzi a vezérigazgató, Dolf van den Brink meglepetésszerű januári lemondása is.

Nem lesz könnyű dolga a Heineken új vezérének

A cégvezető májusban adja át a stafétabotot egyelőre ismeretlen utódjának. Neki kell majd felturbóznia az éves forgalmat, amely hektóban mérve 1,2 százalékkal, 282 millióra csökkent 2024-hez képest, a névadó márkából viszont 2,7 százalékkal több fogyott.

A csökkenő volument a hollandok a söripar általános, ágazati válságával magyarázzák,

és ehhez jön még az ivásra kevésbé alkalmas időjárás, ami örökzöldnek számít a magyarázkodásban, továbbá a fogyasztók gyengülő anyagi lehetőségei, aminek mondjuk a végrehajtott áremelések sem kedveznek.

A Heinekennek a Bajnokok Ligája maradt idén, a focivébét a rivális Budweiser happolta el / Fotó: AFP

A Heinekennek most szerencséje sincs, mivel a rendszerint hatalmas forgalmat generáló sportesemények közül az amerikai–mexikói–kanadai közös rendezésű nyári labdarúgó-világbajnokság hivatalos szállítói címét az AB InBev amerikai márkája, az Anheuser Busch elorozta előle, úgyhogy a csapból is Budweiser folyik majd.

A soproni és a martfűi sörgyár tulajdonosaként a magyar piacon is termelő Heineken állítása szerint a hatékonyságnövelő intézkedéseiknek meglesz a hatása, csak idő kell hozzá. Tavaly például legalább 500 millió eurót sikerült megspórolniuk, ennek is köszönhetően az üzemi nyereség 4,4 százalékkal, 4,38 milliárd euróra nőtt, a tiszta profitnál 4,9 százalékos pluszt és 2,66 milliárd eurót mutattak ki. Az idehaza többi között