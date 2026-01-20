Deviza
Annyira mértékletesen iszunk, hogy már az üdítőkre ugrott rá a kedvelt sörfőzde

A dán sörgyártónak tavaly – története során először – már csupán bevétele kisebbik része származott a helyi sörökből. Ennek ellenére továbbra is a sörfőzés marad a fókuszban – jelentette ki a Carlsberg vezérigazgatója.
Murányi Ernő
2026.01.20, 08:59

Noha a józan mérsékletesség nagy trend a fogyasztók körében, és ezért a Carlsberg megnövelte az olyan üdítők forgalmazását, mint például a Pepsi, ám amíg ő él, továbbra is a sör lesz a legfontosabb – mondta a Financial Timesnak (FT) hétfőn Jacob Aarup-Andersen vezérigazgató.

DENMARK Carlsberg Beer
Továbbra is a sörre esküsznek a Carlsbergnél /Fotó: Ritzau Scanpix via AFP

A Carlsberg a változó világban

Tény ugyanakkor, hogy a helyi márkák – például a Falcon, a Karhu és az Angelo Porretti – 2025-ben csupán a Carlsberg teljes árbevételének 49 százalékát termelték ki, míg az üdítőitalok és az alkoholmentes sörök részesedése egyharmadra emelkedett.

Persze, mint jól ismert, az 1847-ben alapított sörfőzde prémium sörmárkákat is forgalmaz, 

  • a Carlsberg, 
  • a Tuborg 
  • és a Kronenbourg 

az eladások körülbelül egyötödét teszik ki, míg az egyéb alkoholos italok, ideértve a szájdert és a szénsavas italokat (seltzer) is, a fennmaradó részt. 

Nagyon-nagyon erős örökséggel és sörfőzési DNS-sel rendelkezünk ennél a vállalatnál, és ezt nem fogom elengedni. A Carlsberg elsősorban továbbra is egy sörfőzde. Diverzifikált portfóliónkkal valójában egy várárkot építünk a sörüzletünk köré

– tette hozzá Aarup-Andersen.

Az FT szerint amúgy a globális sörfőzdék közül éppen a Carlsberg tört be a legagresszívebben a sörön kívüli italok piacára, a nagy-britanniai Britvic 2025-ös felvásárlásával majdnem megduplázták üdítőital-eladásaikat, a teljes forgalom csaknem 30 százalékára. Az üdítőitalok felé való elmozdulás segítette a céget abban is, hogy az elmúlt öt évben gyorsabb volumennövekedést és magasabb haszonkulcsot érjen el, mint két fő riválisa, a belga AB InBev és a holland Heineken.

Az elemzők kedvence

Az amerikai Bernstein elemzői szerint a Carlsberg volumennövekedése 2019 és 2024 között évi 1,8 százalék volt, szemben az AB InBev 0,5 százalékával és a Heineken 0,8 százalékos csökkenésével. 

A dán csoport volt az egyetlen a trióból, amely javította árrését is: az elmúlt öt évben 0,7 százalékponttal.

A Bernstein megállapításait nem lehet tagadni, és a cél nem más, mint hogy egy szerkezetileg magas növekedésre képes vállalatot hozzanak létre, amely azonnal fellendülhet, amint az inflációs környezet és a geopolitikai bizonytalanság által lefojtott fogyasztói hangulat javulni kezd

– jegyezte meg egyetértőleg Aarup-Andersen. 

S mindezt egy olyan környezetben visszük véghez, amely sokkal nehezebb a vártnál. Különösen a harmatgyenge globális fogyasztói bizalom felől fúj erős ellenszél.

A Bernstein mellett a szintén amerikai Jefferies is felfigyelt a Carlsbergre, sőt egyenesen 2026-os top pickjének választotta a dán vállalatot, azzal indokolva választását, hogy a dán sörfőzde képes stabil működési teljesítményt nyújtani a folyamatos költségnyomás és a változó fogyasztói kereslet kezelése közepette is, s ezért 2026-ban versenytársaihoz mérten sokkal védhetőbb pozícióban lesz. 

Bizakodik a vezérizgató

A vezérigazgató egyébként úgy véli, az üdítőitalok és az alkoholmentes sörök trendszerű térnyerése folytatódni fog, miután 

több mint 100 éven át a sörértékesítés tette ki a Carlsberg forgalmának 100 százalékát.

„Nagyon nyitottak vagyunk arra, hogy merre tart a fogyasztó, nemcsak jövőre, hanem a következő évtizedben is” – emelte ki.

Szerinte idén javulhat a fogyasztói bizalom, de ez nagyban függ az ukrajnai háború kimenetelétől és az amerikai vámok alakulásától.

A csoport, amely szinte egyáltalán nem értékesít az Egyesült Államokban, egykor bevételének és nyereségének mintegy felét Oroszországból szerezte, de Ukrajna lerohanása óta kilépett az orosz piacról.

 

A Carlsberg részvényei hétfőn 1,4 százalékkal, 845 dán koronára gyengültek, az elmúlt egy évben azonban 21 százalékkal értékelődtek fel.

