Deviza
EUR/HUF377,79 +0,3% USD/HUF323,94 +0,26% GBP/HUF433,84 +0,26% CHF/HUF409,5 +0,33% PLN/HUF88,64 +0,14% RON/HUF74,18 +0,33% CZK/HUF15,48 +0,26% EUR/HUF377,79 +0,3% USD/HUF323,94 +0,26% GBP/HUF433,84 +0,26% CHF/HUF409,5 +0,33% PLN/HUF88,64 +0,14% RON/HUF74,18 +0,33% CZK/HUF15,48 +0,26%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX127 599,56 -1,64% MTELEKOM2 224 -0,36% MOL3 980 -0,45% OTP38 820 -2,27% RICHTER12 410 -1,45% OPUS432,5 -3,58% ANY7 190 -0,7% AUTOWALLIS152 +1,67% WABERERS4 650 -2,15% BUMIX8 890,77 -1,39% CETOP4 314,41 +3,63% CETOP NTR2 690,61 -0,47% BUX127 599,56 -1,64% MTELEKOM2 224 -0,36% MOL3 980 -0,45% OTP38 820 -2,27% RICHTER12 410 -1,45% OPUS432,5 -3,58% ANY7 190 -0,7% AUTOWALLIS152 +1,67% WABERERS4 650 -2,15% BUMIX8 890,77 -1,39% CETOP4 314,41 +3,63% CETOP NTR2 690,61 -0,47%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 701,6 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -106,6 Ft / Gázolaj piaci ár: 812,4 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -197,4 Ft

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
tőzsdenyitás
forint
OTP
tőzsde
olaj

Törékeny az iráni béke, aggódnak a befektetők: lefordult a forint, esik az OTP, az olaj ára kilőtt

Ismét fordult a piaci hangulat, az iráni helyzet miatt aggódnak a befektetők. A forint gyengült a dollár és az euró ellenében, az OTP nagyobb eséssel rajtolt, az olajárak újra az egekbe szöktek.
K. T.
2026.04.09, 09:11
Frissítve: 2026.04.09, 09:59

Érzékenyen reagáltak a piacok az amerikai és az iráni vezetés előző napon megkötött tűzszüneti megállapodásról szóló nyilatkozataira, melyek alapján törékenynek tűnik a fegyvernyugvás a Közel-Keleten. A befektetők hangulata ismét pesszimistábbra fordult, az ázsiai tőzsdéken fél-egy százalékkal csökkentek csütörtök reggel. 

Gyengül a forint, eséssel indult a tőzsdei kereskedés Budapesten, az olaj ismét drágul / Fotó: Móricz Sabján Simon

Az európai börzék iránykereséssel kezdték a napot, a pesti tőzsdén eséssel indult a kereskedés, a BUX index 0,6 százalékkal 128 959 ponton rajtolt.

  • A vezető hazai részvények közül az OTP 0,7 százalékkal 39 420 forintra ereszkedett,
  • a Mol árfolyama 0,2 százalékkal 3992 forintra csökkent,
  • a Richter kurzusa 0,2 százalékkal 12 570 forintra került lejjebb,
  • a Magyar Telekom papírjai 2226 forinton, 0,3 százalékos eséssel kezdtek.

Az olajárak ismét emelkedésnek indultak, miután a kukcsfontosságú kereskedelmi útvonal, a Hormuzi-szorosismétt zárva van, Irán pedig a tűzszüneti megállapodás több pontjának megsértésével vádolta meg az Egyesült Államokat. A Brent típusú nyersolajfajta hordónkénti ára 2,3 százalékkal 97 dollár közelébe drágult, az amerikai WTI jegyzése pedig 3,2 százalékkal 97,4 dollárra erősödött.

A forint gyengüléssel kezdte a napot a borús nemzetközi hangulatban, a dollár erősödése is ellenszelet jelent a hazai deviza számára.

Az euró jegyzése 0,3 százalékkal 377,5 forintra emelkedett a tőzsdenyitásig, kora reggel még a 378-as szintet is alulról súrolta a keresztárfolyam.

EUR / HUF árfolyam
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves

 

A dollárhoz képest 0,3 százalékot gyengült a hazai fizetőeszköz, a kurzus 323,8 forinton állt kilenc órakor.

USD / HUF árfolyam
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves

 

A régiós devizákkal összevetve is gyengélkedik a magar pénz: a cseh korona 0,25 százalékkal, a lenygel zloty 0,3 százalékkal drágul.

Az iráni háború fejleményei továbbra is alapvetően határozzák meg a piacok mozgását. Ma délelőtt 10 órától Kormányinfó keretében ismerteti legfrissebb döntéseit a kormány, a választások előtt utoljára. Az itt elhangzó bejelentések mellett két fontosabb külföldi makroadat, a német ipari termelés és a Fed által is kiemelten figyelt amerikai PCE inflációról szóló adatközlés lehet hatással az árfolyamokra. 

Forint árfolyamfigyelő

Forint árfolyamfigyelő
1558 cikk

 

 

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
