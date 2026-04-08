Fico nagy hírt jelentett be, Zelenszkij ettől elképed: újraindul az olajtermékek exportja

Jön fel az euró, de még mindig a forint áll nyerésre

Az iráni tűzszünet híre a hazai devizánknak is jót tett. A forint drágul az euróval és a dollárral szemben is.
Murányi Ernő
2026.04.08, 11:41
Frissítve: 2026.04.08, 11:44

A hajnali órákban újabb forinterősödési hullám indult az iráni tűzszünetről érkező hírek hatására, és az euró-forint tesztelte a 375,70-nál húzódó támaszt. Onnan egyelőre visszapattant a jegyzés, a következő ellenállás 378,46-nál látszik. Ugyanakkor nyílhat még tér lefelé, a volatilitás viszont továbbra is magas maradhat – írja az Equilor Befektetési Zrt. befektetőknek szóló feljegyzésében.

forint kamatstop
Jön fel az euró, de még mindig a forint áll nyerésre / Fotó: Miha Creative / Shutterstock

A délelőtt folyamán mindenesetre a nagy forintrali után folytatódott az euró lassú erősödése. Fél tizenegy körül már átlépte a 378,46 forintos ellenállást, és 378,54 forintig jutott, bár a keddi záróértékhez mérten még mindig 0,6 százalékos pluszban jár a forint.

Hasonló görbét írt le a dollár-forint is. Reggel nyolcra a zöldhasú jegyzése 321 forintra zuhant, ám ott megfordult a trend, és egészen 324 forintig jött vissza a kurzus. Ezzel együtt a keddi záráshoz képest még mindig 1,4 százalékot nyert a forint a dollár ellenében.

A hajnali forinterő egyértelműen a tűzszüneti megállapodásnak volt köszönhető, hiszen az olajárak 15-16 százalékkal estek vissza a globális piacokon, ami hatalmas megkönnyebbülést váltott ki a globális tőke- és pénzügyi piacokon. 

A befektetők ugyanakkor elkezdhették értékelni az elemzői konszenzusnál jóval kedvezőbb friss hazai inflációs hírt is, ami viszont gyengíti a forintot, hiszen kevésbé szigorú monetáris politikai választ, azaz adott esetben alacsonyabb alapkamatot tesz szükségessé. Éves bázison ugyanis 1,8 százalékos volt a pénzromlás márciusban, míg az elemzők 2,1 százalékot prognosztizáltak előzetesen.

Eközben kamatemelésre utalt az Európai Központi Bank döntéshozója. A belga Pierre Wunsch kedden elmondta, hogy az iráni háború vagy hamarosan véget ér, és amennyiben április 30-án kamatot emelnek, később lehet korrigálni, vagy elhúzódik a konfliktus, ez esetben további kamatemelések jönnek. A piaci árazások jelenleg 66 százalékos esélyt adnak az április végi kamatemelésnek.

A tűzszünet hatására a dollár menedékszerepe is gyengült, az euró-dollár keresztárfolyam 0,8 százalékkal, 1,1681-re nőtt.

A 30 napos mozgóátlag már erős támaszt jelent 1,1582-nél, jelenleg a 200 és az 50 napos mozgóátlagokkal küzd a jegyzés, melyek 1,1672-nél és 1,1682-nél húzódnak. A technikai kép az emelkedés folytatására utal.

A devizapár mozgását azonban továbbra is a Közel-Keletről érkező hírek mozgathatják. Amennyiben folytatódik az enyhülés, a dollár ereszkedő pályán maradhat, ami a forintnak is jó. Ellenkező esetben gyors visszarendeződés várható.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
