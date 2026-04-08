Jön fel az euró, de még mindig a forint áll nyerésre
A hajnali órákban újabb forinterősödési hullám indult az iráni tűzszünetről érkező hírek hatására, és az euró-forint tesztelte a 375,70-nál húzódó támaszt. Onnan egyelőre visszapattant a jegyzés, a következő ellenállás 378,46-nál látszik. Ugyanakkor nyílhat még tér lefelé, a volatilitás viszont továbbra is magas maradhat – írja az Equilor Befektetési Zrt. befektetőknek szóló feljegyzésében.
A délelőtt folyamán mindenesetre a nagy forintrali után folytatódott az euró lassú erősödése. Fél tizenegy körül már átlépte a 378,46 forintos ellenállást, és 378,54 forintig jutott, bár a keddi záróértékhez mérten még mindig 0,6 százalékos pluszban jár a forint.
Hasonló görbét írt le a dollár-forint is. Reggel nyolcra a zöldhasú jegyzése 321 forintra zuhant, ám ott megfordult a trend, és egészen 324 forintig jött vissza a kurzus. Ezzel együtt a keddi záráshoz képest még mindig 1,4 százalékot nyert a forint a dollár ellenében.
A hajnali forinterő egyértelműen a tűzszüneti megállapodásnak volt köszönhető, hiszen az olajárak 15-16 százalékkal estek vissza a globális piacokon, ami hatalmas megkönnyebbülést váltott ki a globális tőke- és pénzügyi piacokon.
A befektetők ugyanakkor elkezdhették értékelni az elemzői konszenzusnál jóval kedvezőbb friss hazai inflációs hírt is, ami viszont gyengíti a forintot, hiszen kevésbé szigorú monetáris politikai választ, azaz adott esetben alacsonyabb alapkamatot tesz szükségessé. Éves bázison ugyanis 1,8 százalékos volt a pénzromlás márciusban, míg az elemzők 2,1 százalékot prognosztizáltak előzetesen.
Eközben kamatemelésre utalt az Európai Központi Bank döntéshozója. A belga Pierre Wunsch kedden elmondta, hogy az iráni háború vagy hamarosan véget ér, és amennyiben április 30-án kamatot emelnek, később lehet korrigálni, vagy elhúzódik a konfliktus, ez esetben további kamatemelések jönnek. A piaci árazások jelenleg 66 százalékos esélyt adnak az április végi kamatemelésnek.
A tűzszünet hatására a dollár menedékszerepe is gyengült, az euró-dollár keresztárfolyam 0,8 százalékkal, 1,1681-re nőtt.
A 30 napos mozgóátlag már erős támaszt jelent 1,1582-nél, jelenleg a 200 és az 50 napos mozgóátlagokkal küzd a jegyzés, melyek 1,1672-nél és 1,1682-nél húzódnak. A technikai kép az emelkedés folytatására utal.
A devizapár mozgását azonban továbbra is a Közel-Keletről érkező hírek mozgathatják. Amennyiben folytatódik az enyhülés, a dollár ereszkedő pályán maradhat, ami a forintnak is jó. Ellenkező esetben gyors visszarendeződés várható.