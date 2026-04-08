Jön fel az euró, de még mindig a forint áll nyerésre

A hajnali forinterő egyértelműen a tűzszüneti megállapodásnak volt köszönhető, hiszen az olajárak 15-16 százalékkal estek vissza a globális piacokon, ami hatalmas megkönnyebbülést váltott ki a globális tőke- és pénzügyi piacokon.

A befektetők ugyanakkor elkezdhették értékelni az elemzői konszenzusnál jóval kedvezőbb friss hazai inflációs hírt is, ami viszont gyengíti a forintot, hiszen kevésbé szigorú monetáris politikai választ, azaz adott esetben alacsonyabb alapkamatot tesz szükségessé. Éves bázison ugyanis 1,8 százalékos volt a pénzromlás márciusban, míg az elemzők 2,1 százalékot prognosztizáltak előzetesen.

Eközben kamatemelésre utalt az Európai Központi Bank döntéshozója. A belga Pierre Wunsch kedden elmondta, hogy az iráni háború vagy hamarosan véget ér, és amennyiben április 30-án kamatot emelnek, később lehet korrigálni, vagy elhúzódik a konfliktus, ez esetben további kamatemelések jönnek. A piaci árazások jelenleg 66 százalékos esélyt adnak az április végi kamatemelésnek.

A tűzszünet hatására a dollár menedékszerepe is gyengült, az euró-dollár keresztárfolyam 0,8 százalékkal, 1,1681-re nőtt.