Elcsábítja a Porsche embereit a BYD: letarolná a prémiumpiacot a Szegeden is gyárat építő óriás – itt a modell, amit harcba küld a Denza

A kínai BYD egyre intenzívebben toboroz szakembereket olyan versenytársaktól, mint a Porsche AG, hogy megerősítse Denza nevű márkáját Európában – írja a Bloomberg.

A BYD célja, hogy betörjön a kontinens erősen versengő prémiumautó-piacára.

„A Denza eddig több mint 50 főt vett fel európai értékesítési és marketingcsapatának felépítésére” – nyilatkozta Alfredo Altavilla, a Fiat Chrysler Automobiles korábbi vezetője, aki jelenleg a BYD tanácsadója. Az újonnan érkezők között van Lorenzo Soravia is, a Porsche egykori értékesítési vezetője.

A BYD prémium márkája olyan piacon kíván növekedni, amelyet jelenleg a Porsche, a BMW AG és a Mercedes-Benz Group AG ural. Szerdán a Denza két új modellt mutatott be az európai piacra: a mintegy 100 ezer euró (körülbelül 40 millió forint) értékű csúcsmodellt, a Z9GT-t, amely a Porsche elektromos Taycanjának riválisa lehet, valamint a D9 nevű luxus egyterűt, amely Kínában már népszerű az üzleti vezetők körében.

„A Denzának esélye van arra, hogy ott legyen sikeres, ahol más prémium márkák kudarcot vallottak” – mondta Altavilla egy párizsi interjúban. Hozzátette: a Porschétól érkező alkalmazottak száma jól mutatja, milyen kihívásokkal küzdenek az európai hagyományos autógyártók.

Az európai gyártók nehéz helyzetben vannak: a drágább elektromos modellek iránti kereslet gyenge, miközben Kínában is visszaesett az érdeklődés, ahol az erősödő helyi verseny komoly nyomást jelent. Ráadásul mivel termelésük nagyrészt Európában zajlik, az amerikai vámok is sújtják őket – egy olyan piacon, amely gyakorlatilag zárva van a kínai versenytársak előtt.

Eközben a BYD felgyorsította exporttevékenységét, mivel a hazai szállítások visszaestek.

2026 márciusában a BYD több mint 120 ezer járművet exportált, ami 65 százalékos növekedés egy év alatt.

A nemzetközi terjeszkedésben Európa is egyre fontosabb szerepet kap.