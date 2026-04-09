Kettészakadt a szeszesital-piac: a prémiumtermékek húzzák a Zwackot – az olaszok imádják az Unicumot, de máshol is terjed a híre

A magyar szeszesital-piac az elmúlt években látványosan kettészakadt – mondta a Világgazdaságnak adott interjújában Belovai Csaba, a Zwack Unicum Nyrt. új vezérigazgatója, aki szerint, miközben a teljes piac volumenben stagnál, a kategóriák teljesítménye jócskán eltér. Kiemelte: egyértelmű eltolódás figyelhető meg a minőségi termékek irányába, ami akár az inflációt meghaladó árbevétel-növekedést is lehetővé tesz. Ezt a Zwack adatai is alátámasztják, hiszen a saját gyártású prémiumtermékek árbevétele több mint 11 százalékkal nőtt.

A Dandár utcai Unicum Házban a Zwack család története mellett a különleges, 230 éve titkos receptúra részleteit is megismerhetik a látogatók / Fotó: Andocs

Belovai Csaba hangsúlyozta: a fogyasztók egyre inkább a „kevesebbet, de jobbat” elvet követik, vagyis ritkábban vásárolnak, de akkor a minőséget részesítik előnyben. Ez a tendencia a szuperprémium-szegmensben is megjelenik, ahol az Unicum, az Unicum Riserva vagy a limitált Unicum Trezor XO iránti kereslet ingadozó vásárlóerő mellett is stabil maradt. Közben a prémiumbitter kategória jelentősen bővült, miközben a ginpiac hosszú évek után először csökkent.

Export: Olaszország a kulcs, de a régió is erősödik

Belovai Csaba rámutatott: bár a bevételek közel 90 százaléka még mindig a belföldi piacról származik, az export bővítése elsődleges stratégiai cél. A legfontosabb fókuszpiacok

Olaszország,

Németország

és Románia,

ahol a legnagyobb növekedési potenciált látják. Kiemelte, hogy Olaszország a legérettebb külföldi piac, ahol már dedikált kutatásokra alapozva, helyi igényekhez igazítják a kommunikációt és az új termékeket.

Emellett Romániában és Szlovákiában is komoly lehetőségeket látnak, mivel a gasztronómiai kultúra fejlődése kedvez a gyógynövénylikőröknek.

Ugyanakkor figyelmeztetett: a látványos volumennövekedéshez jelentős befektetések szükségesek, és az eredmények az adott országok gazdasági teljesítményétől is függenek, ennek ellenére elkötelezettek a nemzetközi jelenlét erősítése mellett.

Belovai Csaba: a turizmus közvetlen és kifejezetten pozitív hatással van a forgalomra / Forrás: Zwack Unicum Zrt.

Drágulás minden oldalon: energia, üveg és szállítás húzza fel a költségeket

A költségoldali nyomás kapcsán Belovai Csaba elmondta: az energiaárak ingadozása, valamint az üveg és a mezőgazdasági alkohol drágulása komoly kihívást jelentett, amire hatékonyságnövelési programmal reagáltak. Ennek részeként

Dunaharasztiban napelemparkot telepítettek, és folyamatosan optimalizálják az energiafelhasználást és a gyártási folyamatokat.

Hozzátette: bár áremelésre kényszerültek, ezt az infláció alatt tartották, miközben a prémiumtermékek arányának növekedése javította a jövedelmezőséget. A működési eredmény a nehézségek ellenére is stabilan nőtt. Ugyanakkor

kockázatként az energiaárak alakulását, a logisztikai költségek és az üvegpalackok további drágulását, valamint az általános infláció miatti fogyasztáscsökkenést emelte ki.

A geopolitika közvetetten hat, de a Zwack működése stabil

A nemzetközi feszültségek hatásairól szólva úgy fogalmazott: a Zwack elsősorban az energiaárak és a devizaárfolyamok ingadozásán keresztül érzi a hatásokat. Mivel az Unicum-export közel 80 százaléka európai piacokra irányul, a távolabbi konfliktusok közvetlen hatása egyelőre mérsékelt, ugyanakkor az év második felében a logisztikai költségek emelkedésére számítanak.