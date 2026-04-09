Kettészakadt a szeszesital-piac: a prémiumtermékek húzzák a Zwackot – az olaszok imádják az Unicumot, de máshol is terjed a híre

A magyar szeszesital-piac kettészakadt: miközben a volumen stagnál, a prémiumtermékek iránti kereslet erősödik, ami már az árbevételben is látványosan megjelenik. A Zwack saját gyártású prémiumtermékeinek bevétele több mint 11 százalékkal nőtt, miközben a költségnyomás és a geopolitikai kockázatok is erősödnek. Az export továbbra is kisebb súlyú, de a vállalat Olaszországban és a régióban látja a növekedési lehetőségeket.
Zováthi Domokos
2026.04.09, 08:01

A magyar szeszesital-piac az elmúlt években látványosan kettészakadt – mondta a Világgazdaságnak adott interjújában Belovai Csaba, a Zwack Unicum Nyrt. új vezérigazgatója, aki szerint, miközben a teljes piac volumenben stagnál, a kategóriák teljesítménye jócskán eltér. Kiemelte: egyértelmű eltolódás figyelhető meg a minőségi termékek irányába, ami akár az inflációt meghaladó árbevétel-növekedést is lehetővé tesz. Ezt a Zwack adatai is alátámasztják, hiszen a saját gyártású prémiumtermékek árbevétele több mint 11 százalékkal nőtt.

Budapest,,Hungary,-,June,23,,2018:,Zwack,Unicum,Museum,And Unicum Zwack
A Dandár utcai Unicum Házban a Zwack család története mellett a különleges, 230 éve titkos receptúra részleteit is megismerhetik a látogatók / Fotó: Andocs

Belovai Csaba hangsúlyozta: a fogyasztók egyre inkább a „kevesebbet, de jobbat” elvet követik, vagyis ritkábban vásárolnak, de akkor a minőséget részesítik előnyben. Ez a tendencia a szuperprémium-szegmensben is megjelenik, ahol az Unicum, az Unicum Riserva vagy a limitált Unicum Trezor XO iránti kereslet ingadozó vásárlóerő mellett is stabil maradt. Közben a prémiumbitter kategória jelentősen bővült, miközben a ginpiac hosszú évek után először csökkent.

Export: Olaszország a kulcs, de a régió is erősödik

Belovai Csaba rámutatott: bár a bevételek közel 90 százaléka még mindig a belföldi piacról származik, az export bővítése elsődleges stratégiai cél. A legfontosabb fókuszpiacok

  • Olaszország,
  • Németország
  • és Románia, 

ahol a legnagyobb növekedési potenciált látják. Kiemelte, hogy Olaszország a legérettebb külföldi piac, ahol már dedikált kutatásokra alapozva, helyi igényekhez igazítják a kommunikációt és az új termékeket.

Emellett Romániában és Szlovákiában is komoly lehetőségeket látnak, mivel a gasztronómiai kultúra fejlődése kedvez a gyógynövénylikőröknek.

Ugyanakkor figyelmeztetett: a látványos volumennövekedéshez jelentős befektetések szükségesek, és az eredmények az adott országok gazdasági teljesítményétől is függenek, ennek ellenére elkötelezettek a nemzetközi jelenlét erősítése mellett.

Belovai Csaba Unicum Zwack
Belovai Csaba: a turizmus közvetlen és kifejezetten pozitív hatással van a forgalomra / Forrás: Zwack Unicum Zrt.

Drágulás minden oldalon: energia, üveg és szállítás húzza fel a költségeket

A költségoldali nyomás kapcsán Belovai Csaba elmondta: az energiaárak ingadozása, valamint az üveg és a mezőgazdasági alkohol drágulása komoly kihívást jelentett, amire hatékonyságnövelési programmal reagáltak. Ennek részeként

Dunaharasztiban napelemparkot telepítettek, és folyamatosan optimalizálják az energiafelhasználást és a gyártási folyamatokat.

Hozzátette: bár áremelésre kényszerültek, ezt az infláció alatt tartották, miközben a prémiumtermékek arányának növekedése javította a jövedelmezőséget. A működési eredmény a nehézségek ellenére is stabilan nőtt. Ugyanakkor

kockázatként az energiaárak alakulását, a logisztikai költségek és az üvegpalackok további drágulását, valamint az általános infláció miatti fogyasztáscsökkenést emelte ki.

A geopolitika közvetetten hat, de a Zwack működése stabil

A nemzetközi feszültségek hatásairól szólva úgy fogalmazott: a Zwack elsősorban az energiaárak és a devizaárfolyamok ingadozásán keresztül érzi a hatásokat. Mivel az Unicum-export közel 80 százaléka európai piacokra irányul, a távolabbi konfliktusok közvetlen hatása egyelőre mérsékelt, ugyanakkor az év második felében a logisztikai költségek emelkedésére számítanak.

Kiemelte: az ellátás stabil, mivel a vállalat több beszállítóval dolgozik, így az alapanyag-ellátás nem került veszélybe. A több mint kétszáz éves működés során szerzett tapasztalat segít a válságok kezelésében, és biztosítja a hosszú távú stabilitást – tette hozzá.

Budapest,,Hungary,-,August,17,,2018:,Dolls,Dressed,In,Traditional Unicum Zwack
A Zwack bevételeinek közel 90 százaléka még mindig a belföldi piacról származik / Fotó: Ajstudio Photography

A turizmus erős hajtóerő, de kitettséget is jelent

Belovai Csaba szerint a turizmus közvetlen és kifejezetten pozitív hatással van a forgalomra, különösen a budapesti élményturizmus erősödése révén. Ez nemcsak a vendéglátásban, hanem a repülőtéri értékesítésben is megjelenik. Ugyanakkor figyelmeztetett:

a vendéglátóhelyek erősen kitettek a turizmusnak, így egy esetleges visszaesés a prémiumitalok fogyasztását is csökkentheti.

A jelenlegi helyzetben azonban inkább az európai úti célok, köztük Budapest erősödésére számít.

Az innováció a Zwack növekedésének alapja

Belovai Csaba hangsúlyozta: az innováció a vállalat működésének alapja, egy több mint 200 éves márka csak folyamatos megújulással maradhat releváns. Ennek jegyében jelent meg az Unicum Orange Bitter, valamint a szuperprémium-kategóriát erősítő

  • Unicum Riserva
  • és Unicum Trezor XO.

Hozzátette: a többi márkánál is folyamatos a megújulás, a Fütyülős új ízekkel, a Hubertus megújult formában, a Kalumba gin pedig új termékekkel jelenik meg. A cél változatlan: modern és izgalmas kínálat, amely megőrzi a több évszázados szakértelmet és hagyományt.

