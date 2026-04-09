Forint: idegesek a befektetők, ütik a magyar pénzt – nagyot esett a 2,5 éves csúcsról az árfolyam

Nem sokáig örülhettek a forintpiaci befektetők a hazai fizetőeszköz erősödésének, a szerdán elért, 2,5 éves csúcsról ma reggel erőteljesen fordult le a forint az euróval és a dollárral szemben is.

A forint pálfordulása nem meglepő, hiszen az általános piaci hangulat is gyorsan változott az iráni háborúban elért amerikai–iráni tűzszünet kiváltotta hurráoptimizmusból a csütörtök reggeli aggodalmakig, amit a konfliktusban részt vevő felek kommunikációja váltott ki: a fegyvernyugvás törékenynek tűnik, Irán a tűzszüneti megállapodás több pontjának megsértésével vádolta meg az Egyesült Államokat, a Hormuzi-szoros pedig ismét zárva.

Nem a forintnak áll ma a zászló

Ebben a környezetben csökkent a kockázatvállalási kedv, a menekülőeszközként is funkcionáló dollár erősödött, ez a kombináció pedig alapvetően nem kedvez a feltörekvő piaci devizák, így a forint számára sem.

Az euróval szemben 0,6 százalékot gyengült a forint csütörtök reggel, a hajnalban már 376,7-es szintről 378,6 forintig szaladt fel a jegyzés fél tízig. A szerdán elért, 2,5 éves csúcsról, a 374-es szintről több mint 1 százalékot rontott szűk egy nap alatt a magyar pénz.