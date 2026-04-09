Görögország drasztikus lépésre szánta el magát: teljesen eltiltanák a gyerekeket a közösségi médiától

Görögország is meglépi, amit sok más európai társa is szeretne: 2027. január 1-jétől betiltanák a közösségi média használatát a 15 év alattiak számára. A döntést Kiriákosz Micotákisz görög miniszterelnök jelentette be, aki szerint a fiatalok körében egyre súlyosabb problémát jelent a szorongás, az alvászavarok és a közösségi platformok függőséget okozó működése.

A görög kormány már korábban beszigorított: betiltották a mobiltelefonok használatát az iskolákban, és olyan szülői felügyeleti rendszereket vezettek be, melyek korlátozzák a képernyőidőt – írja a Reuters. A mostani lépés azonban ennél jóval tovább megy:

teljes közösségi média tilalmat jelentene a fiatalabb korosztály számára.

A társadalmi támogatottság erős: egy friss felmérés szerint a görögök mintegy 80 százaléka támogatja az intézkedést. A kormány célja nemcsak a hazai szabályozás szigorítása, hanem az is, hogy az Európai Unió egészében hasonló irányba mozduljanak el a döntéshozók.

A tiltás gyakorlati megvalósítása azonban komoly kihívásokat vet fel. Görögország önmagában nem tudja rákényszeríteni a platformokat az életkor ellenőrzésére, ezért az uniós szabályozásra támaszkodna. A Digital Services Act alapján a cégek akár a globális bevételük 6 százalékát kitevő bírságot is kaphatnak, ha nem tesznek eleget az előírásoknak.

Görögország nincs egyedül

A világban már van precedens: Ausztrália volt az első, mely 16 év alatt teljesen betiltotta a közösségi médiát, érintve többek között a TikTok, a Instagram vagy a Facebook használatát is. Bár a technológiai cégek vitatják az intézkedések hatékonyságát, vállalták, hogy alkalmazkodnak a szabályokhoz.

A görög kormány szerint azonban a nemzeti lépések önmagukban nem elegendők. Kiriákosz Micotákisz ezért az Európai Bizottsághoz is fordult, és egy egységes, uniós szintű szabályozást sürget. Javaslata szerint 15 év lehetne a „digitális nagykorúság” határa, kötelező életkor-ellenőrzéssel és egységes szankciórendszerrel.

A következő hónapok kulcsfontosságúak lesznek: a görög parlament várhatóan 2026 közepén fogadja el a törvényt, miközben több európai ország – köztük Franciaország, az Egyesült Királyság és Lengyelország – is hasonló szigorításokat fontolgat. Ha a kezdeményezés sikeres lesz, az alapjaiban alakíthatja át a fiatalok digitális világát Európában.