Most már mindenki tudja: valami nagyon nem stimmel a Daciával, eltűnt tízezer autó – siralmas helyzetben van a teljes román autóipar

Január 1. és március 31. között az Automobile Dacia 64 679 járművet gyártott, 14 százalékkal kevesebbet, mint 2025 azonos időszakában.

A Ford Otosan termelése 6 százalékkal 63 740 darabra nőtt. Az ágazat teljesítménye az év első három hónapjának mindegyikében elmaradt a tavalyitól. Márciusban 48 175 személygépkocsit szereltek össze Romániában, 4,5 százalékkal kevesebbet, mint egy évvel korábban.

A Dacia termelése 10,9 százalékkal 27 230 egységről 24 264-re csökkent,

míg a Fordé 2,9 százalékkal, 23 911-ről 23 233-ra esett vissza.

2025-ben Németország, Spanyolország, Csehország, Franciaország és Szlovákia mögött Románia volt a hatodik legnagyobb autógyártó az Európai Unióban. Az Automobile Dacia és a Ford Otosan összesen 452 255 személyautót gyártott, 5 százalékkal kevesebbet, mint 2024-ben. A román autógyártás 2023-ban volt a csúcson 506 099 személygépkocsival

Sorra zárnak be az autóüzemek

Két évtizedes folyamatos növekedés után visszaesés várható a Dacia romániai mioveni gyárában. A Renault csoporthoz tartozó gyártó új modelljeinek egy részét ugyanis nem a hazai üzemben, hanem külföldi telephelyeken állítják elő – írja a Vezess.

Emiatt a szakszervezet szerint közvetlenül mintegy 1200 munkahely szűnhet meg a gyárban – ez a csaknem tízezer dolgozó nagyjából nyolcadát érinti. A leépítés ennél jóval szélesebb hatással járhat: a Dacia a régió egyik legnagyobb ipari szereplője, beszállítói láncában több tízezer további állás függ a termeléstől.

A gyár ráadásul 90 százalékban exportra dolgozik, így a változás Románia gazdaságára is hatással lehet. Az érintett új modellek közül például a Striker nevű családi kombi Törökországban, a Bursa melletti üzemben készül majd, ahol jelenleg is gyártanak Dacia és Renault modelleket.

Ítéletet mondott a nagy amerikai hitelminősítő Romániáról

Szombat hajnalban megerősítette változatlan negatív kilátással Románia hosszú és rövid futamidejű, devizában és hazai valutában denominált szuverén adósságának BBB mínusz/A-3 szintű besorolását az S&P Global Ratings. A nemzetközi hitelminősítő a péntek éjjel Londonban bejelentett döntés indoklásában kiemelte, hogy várakozása szerint a négypárti román kormánykoalíció a gazdasági növekedés gyengülése és a közel-keleti háború miatt emelkedő üzemanyagárak másodkörös inflációs hatásai ellenére haladást tud elérni a tervezett költségvetési intézkedések végrehajtásában, amelyeket azzal a céllal hirdetett meg, hogy a hazai össztermékhez (GDP) mért államháztartási hiány a 2024-ben mért 9,4 százalékról 2027-ben 5,5 százalékra csökkenjen.