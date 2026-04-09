Trump bejelentette: készenállnak a totális megsemmisítésre – megállapodás nélkül nagyobb lövöldözés jön, mint valaha
Az Amerikai Egyesült Államok katonai erői a Közel-Keleten maradnak mindaddig, amíg meg nem születik a békemegállapodás Iránnal – jelentette be csütörtökön Donald Trump. Az amerikai elnök figyelmeztetett, hogy jelentős eszkaláció következhet be, ha Irán nem tesz eleget a feltételeknek. A kijelentések hatására ismét emelkedni kezdtek az olajárak, mivel a piacok az ellátás biztonsága és a Hormuzi-szorosban érvényben lévő korlátozások miatt aggódnak.
Trump a Truth Social közösségi oldalán közzétett bejegyzésben azt írta, hogy az amerikai hadihajók, repülőgépek és katonai személyzet – kiegészítő lőszerrel és fegyverzettel – a térségben maradnak, hogy szükség esetén megsemmisítsenek egy jelentősen meggyengített ellenséget. Az elnök ugyanakkor bizakodó azzal kapcsolatban, hogy tartós megállapodás születik, amelyet a felek be is tartanak.
„Ha valamilyen okból mégsem tartják be, ami rendkívül valószínűtlen, akkor elkezdődik a lövöldözés. Nagyobb, jobb és erősebb formában, mint amit valaha bárki látott” – húzta alá Trump, aki hozzátette, hogy a hamis retorikával ellentétben Irán beleegyezett abba, hogy nem törekszik nukleáris fegyverek kifejlesztésére, és újra megnyitja a Hormuzi-szorost – írta a Reuters.
Addig is nagyszerű hadseregünk feltöltődik és pihen, és valójában már a következő hódítására készül. AMERIKA VISSZATÉRT!
– zárta bejegyzését az amerikai elnök.
Az olajpiacok már árazzák Donal Trump újabb megszólalását
Bár az Egyesült Államok és Irán egyaránt győzelmet hirdetett az öt hete tartó, több ezer halálos áldozatot követelő háborúban, alapvető vitáik továbbra is rendezetlenek maradtak, és mindkét fél ragaszkodik saját feltételeihez egy olyan megállapodás érdekében, amely generációkra meghatározhatja a Közel-Kelet jövőjét.
Donald Trump legutóbbi bejegyzése azt követően jelent meg, hogy Izrael szerdán a háború eddigi legnagyobb összehangolt csapását hajtotta végre, amely Libanonban több mint 250 ember halálát okozta. Ez arra késztette Irán vezető tárgyalóját, hogy figyelmeztessen: Izrael párhuzamos háborújának fokozása és Washington követelése, miszerint Teherán mondjon le nukleáris ambícióiról, veszélybe sodorhatja a tartós békemegállapodásról szóló tárgyalásokat.
Csütörtökön ismét emelkedtek az olajárak, mivel a befektetők a tűzszünet törékenysége és a közel-keleti ellátással kapcsolatos fokozott geopolitikai kockázatok miatt aggódtak, valamint kétségek merültek fel azzal kapcsolatban is, hogy a Hormuzi-szorosban bevezetett korlátozásokat valóban gyorsan feloldják-e.
A Brent nyersolaj 1,96 dollárral, azaz 2,07 százalékkal hordónként 96,71 dollárra emelkedett reggelre, az amerikai WTI nyersolaj ára pedig 2,6 dollárral, vagyis 2,75 százalékkal 97,01 dollárra nőtt hordónként. A jegyzés ismét közelít a 100 dolláros lélektani határ felé, egy nappal azt követően, hogy a tűzszünet bejelentésére mindkét referenciaár meredeken csökkeni kezdett.
A Brent és a WTI ára továbbra is jóval magasabb az iráni háború kitörése előtti, hordónként 70,75 dolláros, illetve 65 dolláros szinteknél.
Ezt a két hajót irigyli most a világ: kijutottak a Hormuzi-szorosból, aztán Irán azonnal visszazárta a kapukat – több száz tanker akadt el
Két hajó már áthaladt a Hormuzi-szoroson az amerikai-iráni tűzszünet után, ezzel megindult az élet a világ egyik legfontosabb energiaszállítási útvonalán – legalábbis így tűnt szerda délutánig. Akkor viszont Irán újra blokád alá helyezte a stratégiai átkelőt, miután Izrael csapást mért Libanonra.
A hajnalban bejelentett tűzszüneti megállapodás Amerikával ráadásul eleve törékeny volt, és súlyos kérdések maradtak nyitva – köztük az is, hogy fizetni kell-e az átkelésért. Mindenesetre néhány órával korábban még jelentősebb lépés történt a globális energiaszállítás egyik legkritikusabb pontján: két hajó sikeresen áthaladt a Hormuzi-szoroson az Egyesült Államok és Irán között megkötött tűzszünet után.
Ez az első konkrét jele annak, hogy a világkereskedelem egyik ütőere újra működésbe léphet – még ha csak korlátozottan is.