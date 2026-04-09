Trump bejelentette: készenállnak a totális megsemmisítésre – megállapodás nélkül nagyobb lövöldözés jön, mint valaha

Az Amerikai Egyesült Államok katonai erői a Közel-Keleten maradnak mindaddig, amíg meg nem születik a békemegállapodás Iránnal – jelentette be csütörtökön Donald Trump. Az amerikai elnök figyelmeztetett, hogy jelentős eszkaláció következhet be, ha Irán nem tesz eleget a feltételeknek. A kijelentések hatására ismét emelkedni kezdtek az olajárak, mivel a piacok az ellátás biztonsága és a Hormuzi-szorosban érvényben lévő korlátozások miatt aggódnak.

Donald Trump újabb kijelentése ismét feljebb tornázta az olajárakat / Fotó: Kyle Mazza / AFP

Trump a Truth Social közösségi oldalán közzétett bejegyzésben azt írta, hogy az amerikai hadihajók, repülőgépek és katonai személyzet – kiegészítő lőszerrel és fegyverzettel – a térségben maradnak, hogy szükség esetén megsemmisítsenek egy jelentősen meggyengített ellenséget. Az elnök ugyanakkor bizakodó azzal kapcsolatban, hogy tartós megállapodás születik, amelyet a felek be is tartanak.

„Ha valamilyen okból mégsem tartják be, ami rendkívül valószínűtlen, akkor elkezdődik a lövöldözés. Nagyobb, jobb és erősebb formában, mint amit valaha bárki látott” – húzta alá Trump, aki hozzátette, hogy a hamis retorikával ellentétben Irán beleegyezett abba, hogy nem törekszik nukleáris fegyverek kifejlesztésére, és újra megnyitja a Hormuzi-szorost – írta a Reuters.

Addig is nagyszerű hadseregünk feltöltődik és pihen, és valójában már a következő hódítására készül. AMERIKA VISSZATÉRT!

– zárta bejegyzését az amerikai elnök.

Az olajpiacok már árazzák Donal Trump újabb megszólalását

Bár az Egyesült Államok és Irán egyaránt győzelmet hirdetett az öt hete tartó, több ezer halálos áldozatot követelő háborúban, alapvető vitáik továbbra is rendezetlenek maradtak, és mindkét fél ragaszkodik saját feltételeihez egy olyan megállapodás érdekében, amely generációkra meghatározhatja a Közel-Kelet jövőjét.

Donald Trump legutóbbi bejegyzése azt követően jelent meg, hogy Izrael szerdán a háború eddigi legnagyobb összehangolt csapását hajtotta végre, amely Libanonban több mint 250 ember halálát okozta. Ez arra késztette Irán vezető tárgyalóját, hogy figyelmeztessen: Izrael párhuzamos háborújának fokozása és Washington követelése, miszerint Teherán mondjon le nukleáris ambícióiról, veszélybe sodorhatja a tartós békemegállapodásról szóló tárgyalásokat.