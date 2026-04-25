Háború vagy béke? Mindenki Iszlámábádban van, oda tart, vagy oda készül, de nem biztos, hogy találkoznak
Már pénteken Pakisztánba érkezett az iráni külügyminiszter. És oda tart két amerikai különmegbízott is. De egyáltalán nem biztos, hogy találkoznak Iszlámábádban. A közvetítők gőzerővel dolgoznak a béketárgyalások újraindításán, míg az amerikai alelnök útra készen várja a kedvező híreket. Az olajpiac a Hormuzi-szoros zárlatának tartós hatását árazza.
A Trump-kormányzat újabb lépéseket tett, hogy megszakítsák Irán olajexport-kapcsolatát Kínával, szankciókat szabva ki egy nagy kínai finomítói importőrre, valamint a kereskedelemhez állítólag kapcsolódó hajókra és cégekre. Pete Hegseth amerikai védelmi miniszter kijelentette:
Az iráni kikötők elleni blokád növekszik és globálissá válik.
Megosztottak az irániak
Feszültségek támadtak a héten az iráni vezetők között, aminek már április elején, az amerikaiakkal folytatott tárgyalások első fordulója idején is voltak jelei, s ezek most felerősödtek. Aggódnak a közvetítők, hogy az ország vezetésében mély megosztottság nehezíti a tárgyalásokat. Ezzel függhet össze, hogy a hét közepén felmondtak egy tervezett tárgyalást. Jelenleg Iránban nincs egyértelmű álláspont arra vonatkozóan, hogy meddig mehetnek el az Egyesült Államokkal szemben.
Izrael megtörte a tűzszünetet
Az izraeli hadsereg szombaton közölte, hogy éjszaka csapásokat hajtott végre a Hezbollah rakétavetői ellen három dél-libanoni helyszínen arra hivatkozva, hogy a rakétavetők közvetlen fenyegetést jelentettek. Trump elnök egyoldalúan hosszabbította meg a tűzszünetet, amely emiatt igen törékeny.
Hormuzi-szoros: tartós hatásra számít az olajpiac
A Hormuzi-szoros elhúzódó zárlata miatt az olajpiaci szereplők arra számítanak, hogy az útvonal újranyitását követően is hónapok, sőt, akár évek kellenek ahhoz, hogy helyreálljon a kereskedelem.
Rekordot döntött a múlt héten az Egyesült Államok nyersolaj- és kőolajtermék.exportja:
- közel 12,9 millió hordóra emelkedett naponta, az Egyesült Államok Energiaügyi Információs Hivatala szerint.
- Az amerikai cseppfolyósföldgáz-szállítások is megugrottak a Kpler szerint.
Nem várható lassulás: szerdán több mint 60 üres olajtanker haladt a Mexikói-öböl partja felé, ami nagyjából háromszorosa a háború előtti szintnek. És azt jelzi, hogy az amerikai export tovább növekedhet a következő hónapokban.