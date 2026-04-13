EUR/HUF364,7 -1,06% USD/HUF311,72 -1,25% GBP/HUF419,11 -0,88% CHF/HUF394,63 -0,91% PLN/HUF85,75 -0,93% RON/HUF71,61 -1,1% CZK/HUF14,96 -1,09%
BUX137 510,13 +3,48% MTELEKOM2 388 +2,09% MOL4 352 +6,8% OTP43 370 +4,8% RICHTER12 990 +1,46% OPUS332 -29,52% ANY7 310 +0,14% AUTOWALLIS153,5 -0,98% WABERERS4 500 -4,67% BUMIX8 830,34 -1,13% CETOP4 407,74 +2,24% CETOP NTR2 791,83 +1,09%
Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 680,3 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -85,3 Ft / Gázolaj piaci ár: 767,7 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -152,7 Ft

Ennyire még nem volt drága az olaj Európában

A papírpiac hiába nyugodt, amikor azonnal kell az olaj, már aranyárat kell fizetni. A Hormuzi-szoros lezárása óta elvált egymástól a pénzügyi és a fizikai piac.
K. B. G.
2026.04.13, 13:58
Frissítve: 2026.04.13, 14:21

Sosem látott csúcsot értek el az európai olajárak hétfőn, miután Irán után most már az Egyesült Államok is blokád alá vonja a Hormuzi-szorost. A hordónkénti ár már a 150 dollárt közelíti a fizikai piacon az elérhető kínálattal kapcsolatos aggodalmak miatt.

A Hormuzi-szoros lezárása óta egyre nehezebben érhető el az olaj / Fotó: Jan Verhoog / AFP

A Hormuzi-szoros lezárása elválasztotta egymástól a fizikai és a pénzügyi piacokat

Bár az amerikai blokád hírére a júniusi szállítású Brent határidős ára 7 százalékot ugrott, és átlépte a 100 dollárt, még messze van a Brent árának 2008-as csúcsától, ami 147 dollár volt. Azonban az azonnali szállítású fizikai szállítmányok ára jóval magasabb a Hormuzi-szoros lezárása óta Európában és Ázsiában. A North Sea Forties ára az LSEG adatai szerint elérte a hordónkénti 148,87 dolláros árait is, ami már meghaladja a 2008-as csúcsot – írja a Reuters.

 

A helyzetről a spanyol Repsol olajtársaság vezérigazgatója, Josu Imaz is beszélt, aki szerint a fizikai tranzakciók óriási nyomás alatt vannak. A cégvezető szerint a fizikai szállítmányok ára már a múlt héten is 140 dollár körül mozgott, jóval a pénzügyi piacokon kialakult szintek felett. Mint mondta, 

régebben az árak Brent mínusz 3, Brent mínusz 4 dollár körül mozogtak, ám ma már a fizikai olajért – főként Ázsiában – már Brent plusz 20, Brent plusz 25 dollárt is kell fizetni.

Hiába maradtak tehát relatíve nyugodtak a pénzügyi piacok az iráni háború kezdete óta, a fizikai piacon egyre inkább jelentkezik a hiány, nemcsak nyersolajból, de feldolgozott termékekből is. Mindez az olajárak további emelkedése mellett azt is eredményezheti, hogy elérhetetlenné válnak bizonyos feldolgozott termékek, például a kerozin.

