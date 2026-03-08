Walmart, L’Oréal, Mars: ezek a birodalmak tették milliárdossá a világ leggazdagabb nőit – dinasztiák, örökösnők, de saját erőből is vált mogullá több üzletasszony is

A világ leggazdagabb nőinek listáját ma is elsősorban a nagy családi vállalatok örökösei vezetik, ami jól mutatja, hogy a globális vagyon jelentős része generációról generációra öröklődik.

Francoise Bettencourt Meyers, aki a L’Oréal kozmetikai birodalom örökösnője / Fotó: AFP

A rangsor élén az amerikai Alice Walton áll, aki a Walmart alapítójának lánya. A Walmart nemcsak az Egyesült Államok, hanem az egész világ legnagyobb kiskereskedelmi vállalata, éves árbevétele meghaladja a 600 milliárd dollárt. A vállalat részvényeinek értéknövekedése az elmúlt években tovább növelte a Walton család vagyonát, így Alice Walton vagyona már bőven százmilliárd dollár felett jár.

Nem sokkal marad el mögötte a francia Francoise Bettencourt Meyers, aki a L’Oréal kozmetikai birodalom örököse. A vállalatot még a 20. század elején alapította nagyapja, és ma már a világ egyik legnagyobb szépségipari cégeként működik, több mint száz országban jelen lévő márkákkal. A luxus- és szépségipar az elmúlt években rendkívül gyorsan növekedett, ami a L’Oréal részvényeinek árfolyamában is tükröződött, így Bettencourt Meyers vagyona megközelíti a 90 milliárd dollárt.

A L'Oreal örököse lett az első nő, akinek 100 milliárd dollár fölötti a vagyona A Francoise Bettencourt Meyers nagyapja által 1909-ben alapított L’Oréal részvényára rekordszintre emelkedett.

Az egyik legnagyobb amerikai ipari konglomerátum örökösnője is a listán

A harmadik leggazdagabb nő Julia Koch, aki férje halála után örökölte a Koch Industries konglomerátumban lévő részesedését. A vállalat az Egyesült Államok egyik legnagyobb magántulajdonú cége, amely az energiától és a vegyipartól kezdve a mezőgazdaságon át a pénzügyi szolgáltatásokig számos ágazatban jelen van. A Koch csoport bevétele évről évre több tízmilliárd dollárt tesz ki, így Julia Koch vagyona is a világ legnagyobb magánvagyonai közé tartozik.

A globális lista élmezőnyében található Jacqueline Mars is, aki a Mars élelmiszeripari vállalat egyik örököse. A Mars Inc. a világ egyik legismertebb családi vállalkozása, amely olyan márkákat gyárt, mint

a Snickers,

a Mars

vagy az M&M’s.

Az édességipar mellett a cég jelentős szereplő az állateledel-piacon is, ami stabil és hosszú távon kiszámítható bevételt biztosít a vállalat számára. Jacqueline Mars vagyona több mint 40 milliárd dollárra tehető.