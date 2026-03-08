Walmart, L’Oréal, Mars: ezek a birodalmak tették milliárdossá a világ leggazdagabb nőit – dinasztiák, örökösnők, de saját erőből is vált mogullá több üzletasszony is
A világ leggazdagabb nőinek listáját ma is elsősorban a nagy családi vállalatok örökösei vezetik, ami jól mutatja, hogy a globális vagyon jelentős része generációról generációra öröklődik.
A rangsor élén az amerikai Alice Walton áll, aki a Walmart alapítójának lánya. A Walmart nemcsak az Egyesült Államok, hanem az egész világ legnagyobb kiskereskedelmi vállalata, éves árbevétele meghaladja a 600 milliárd dollárt. A vállalat részvényeinek értéknövekedése az elmúlt években tovább növelte a Walton család vagyonát, így Alice Walton vagyona már bőven százmilliárd dollár felett jár.
Nem sokkal marad el mögötte a francia Francoise Bettencourt Meyers, aki a L’Oréal kozmetikai birodalom örököse. A vállalatot még a 20. század elején alapította nagyapja, és ma már a világ egyik legnagyobb szépségipari cégeként működik, több mint száz országban jelen lévő márkákkal. A luxus- és szépségipar az elmúlt években rendkívül gyorsan növekedett, ami a L’Oréal részvényeinek árfolyamában is tükröződött, így Bettencourt Meyers vagyona megközelíti a 90 milliárd dollárt.
A L'Oreal örököse lett az első nő, akinek 100 milliárd dollár fölötti a vagyona
A Francoise Bettencourt Meyers nagyapja által 1909-ben alapított L’Oréal részvényára rekordszintre emelkedett.
Az egyik legnagyobb amerikai ipari konglomerátum örökösnője is a listán
A harmadik leggazdagabb nő Julia Koch, aki férje halála után örökölte a Koch Industries konglomerátumban lévő részesedését. A vállalat az Egyesült Államok egyik legnagyobb magántulajdonú cége, amely az energiától és a vegyipartól kezdve a mezőgazdaságon át a pénzügyi szolgáltatásokig számos ágazatban jelen van. A Koch csoport bevétele évről évre több tízmilliárd dollárt tesz ki, így Julia Koch vagyona is a világ legnagyobb magánvagyonai közé tartozik.
A globális lista élmezőnyében található Jacqueline Mars is, aki a Mars élelmiszeripari vállalat egyik örököse. A Mars Inc. a világ egyik legismertebb családi vállalkozása, amely olyan márkákat gyárt, mint
- a Snickers,
- a Mars
- vagy az M&M’s.
Az édességipar mellett a cég jelentős szereplő az állateledel-piacon is, ami stabil és hosszú távon kiszámítható bevételt biztosít a vállalat számára. Jacqueline Mars vagyona több mint 40 milliárd dollárra tehető.
A globális kereskedelem nyertesei
A leggazdagabb nők között azonban már nem csak örökösök találhatók. Az egyik legismertebb a saját erejéből meggazdagodott üzletasszony, Rafaela Aponte-Diamant, aki férjével együtt alapította a Mediterranean Shipping Companyt (MSC).
A vállalat mára a világ egyik legnagyobb tengeri szállítmányozó cége lett, több száz konténerszállító hajóból álló flottával.
A globális kereskedelem döntő része ma is tengeri szállítással zajlik, így a logisztikai iparág hatalmas profitot termel. A pandémia utáni kereskedelmi boom különösen kedvezett a hajózási cégeknek, ami az MSC értékét és az alapítók vagyonát is jelentősen növelte. Rafaela Aponte-Diamant vagyona így már több mint 30 milliárd dollár.
Ha megnézzük, hogy a világ leggazdagabb női milyen iparágakból szerezték vagyonukat, jól kirajzolódik a globális gazdaság szerkezete:
- a kiskereskedelem,
- a luxusipar,
- az élelmiszeripar
- és a logisztika
mind olyan szektorok, amelyek hatalmas volumenű és viszonylag stabil keresletre épülnek.
A Walmart például a globális fogyasztás egyik legfontosabb csatornája, míg a L’Oréal a prémium fogyasztási cikkek piacán épített fel világméretű hálózatot. Az élelmiszeripar és az állateledel-piac a gazdasági ciklusoktól viszonylag függetlenül működik, a tengeri szállítmányozás pedig a globalizáció egyik kulcsiparága lett.
Női milliárdosok: még mindig kisebbségben
A női milliárdosok száma ugyan folyamatosan nő, de a globális vagyoneloszlás továbbra is erősen férfidominanciájú.
A világ több mint háromezer milliárdosának nagyjából 13 százaléka nő.
A különbség részben történelmi okokra vezethető vissza, hiszen a legnagyobb vállalatokat a múltban jellemzően férfiak alapították. Ugyanakkor a technológiai és startupszektor növekedése új lehetőségeket teremt, és egyre több nő épít fel saját vállalkozással jelentős vagyont.
A következő évtized nagy kérdése
A milliárdoslisták alakulása azt mutatja, hogy a női vagyon gyorsabban nő, mint korábban, de a globális üzleti elitben még mindig jelentős a nemek közötti különbség. A következő évtized egyik kulcskérdése az lesz, hogy az új gazdasági szektorok, különösen
- a technológia
- és a digitális gazdaság
mennyire tudják felgyorsítani a női vállalkozók felemelkedését. Az is látható, hogy a világ legnagyobb vagyonai közül egyre több kerül női kézbe, és ezek mögött nemcsak családi örökségek, hanem egyre gyakrabban globális üzleti sikertörténetek állnak.