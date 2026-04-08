Megszületett a döntés: óriási osztalékot kaphatnak a Magyar Telekom részvényesei – mégsem mindenki örül

A kisrészvényesek szerint az elmúlt években a cég túlzásba vitte a sajátrészvény-vásárlásokat. Ez szerintük azért is problémás lehet, mert csökkenhet a Magyar Telekom likviditása.
K. B. G.
2026.04.08, 14:02
Frissítve: 2026.04.08, 15:07

Megtartotta az éves rendes közgyűlését a Magyar Telekom, ahol a részvényesek egyebek mellett arról is döntöttek, hogy a vállalat tavalyi, több mint 216 milliárd forintos adózott eredményéből több mint 136 milliárd forintot kifizetnek osztalékként, ami részvényenként 154 forintnak felel meg. A fennmaradó több mint 79 milliárd forintot a társaság az eredménytartalékba helyezi. A döntést a megjelent részvényesek szinte egyhangú többsége támogatta.

A Magyar Telekom szép osztalékot fizet / Fotó: TobiasTropper / shutterstock

Az osztalékot azok a részvényesek kapják, akik 2026 május 11-én rendelkeznek a cég részvényeivel, annak módjáról a Magyar Telekom igazgatósága április 21-én jelentet meg részletes közleményt. Azt azonban már lehet tudni, hogy az osztalék kifizetésének első napja május 20.

Sajátrészvény-vásárlás vagy osztalék? Ez a kérdés a Magyar Telekom előtt

A tavalyinál több mint másfélszer nagyobb osztalék kifizetésével nem is merült fel ellenvetés, ám a részvényesek javadalmazásának egy másik módszere, a cégvezetés által 50 milliárd forint értékben javasolt sajátrészvény-vásárlás már szúrta egyes kisbefektetők szemét. Korányi G. Tamás inkább csak óvatosan jelezte, hogy szerinte jobb irány az osztalékfizetés, mint a sajátrészvény-vásárlás, ám a Tőzsdei Egyéni Befektetők Érdekvédelmi Szövetsége (TEBÉSZ) képviseletében felszólaló Dióslaki Gábor már kritizálta is a gyakorlatot. Dióslaki szerint 

a sajátrészvény-vásárlás tovább csökkenti az amúgy sem túl magas közkézhányadot és a cég részvényeinek a likviditását. 

Mint mondta, az elmúlt évben olyan hónapok is előfordultak, amikor a Magyar Telekom forgalma még az első öt közé sem került be a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT), ami szokatlan a négy magyarországi blue chip esetében. Ráadásul a BUX-index súlyainak meghatározásakor is a közkézhányad a döntő tényező. Aggályaira azonban nem kapott választ a menedzsmenttől és a sajátrészvény-vásárlást is több mint 92 százalék támogatta.

A kisrészvényeseknek halk a hangja a Magyar Telekomban

Ez sem különösebben meglepő, hiszen a szavazásra jogosító mintegy 885,7 millió részvény képviselőinek 76,46 százaléka jelent meg, ám a BÉT honlapján látható adatok szerint a Magyar Telekom részvényeinek 65,78 százalékát a Deutsche Telekom birtokolja. 

A megjelent részvényhányad több mint 91 százalékát tehát a német anyavállalat képviselte.

A sajátrészvény-vásárlás és az osztalékfizetés egyaránt a részvényesek jutalmazását célozza, ám a kettő között alapvető különbségek vannak. A tengerentúlon az előbbi főként adózási szempontból lehet kedvezőbb, hiszen a tulajdonosok kezében lévő részvénycsomag értéke megnő, ám ha nem válnak meg papírjaiktól, úgy adófizetési kötelezettséggel nem jár. A Magyarországon a kisbefektetők körében is népszerű tartós befektetési számlán ugyanakkor az osztalék is adómentes, amennyiben azt nem akarjuk onnan idő előtt felvenni. 

Érdemes azt is megjegyezni, hogy a Magyar Telekom nem fizet osztalékot a sajátrészvény-állomány után, sőt azokból több mint 44 millió darabot bevont a szerdai közgyűlésen. A cég részvényei a szerdai kedvező hangulat mellett mintegy 2 százalékot erősödtek délután fél háromig.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
