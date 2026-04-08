Megszületett a döntés: óriási osztalékot kaphatnak a Magyar Telekom részvényesei – mégsem mindenki örül

Megtartotta az éves rendes közgyűlését a Magyar Telekom, ahol a részvényesek egyebek mellett arról is döntöttek, hogy a vállalat tavalyi, több mint 216 milliárd forintos adózott eredményéből több mint 136 milliárd forintot kifizetnek osztalékként, ami részvényenként 154 forintnak felel meg. A fennmaradó több mint 79 milliárd forintot a társaság az eredménytartalékba helyezi. A döntést a megjelent részvényesek szinte egyhangú többsége támogatta.

Az osztalékot azok a részvényesek kapják, akik 2026 május 11-én rendelkeznek a cég részvényeivel, annak módjáról a Magyar Telekom igazgatósága április 21-én jelentet meg részletes közleményt. Azt azonban már lehet tudni, hogy az osztalék kifizetésének első napja május 20.

A tavalyinál több mint másfélszer nagyobb osztalék kifizetésével nem is merült fel ellenvetés, ám a részvényesek javadalmazásának egy másik módszere, a cégvezetés által 50 milliárd forint értékben javasolt sajátrészvény-vásárlás már szúrta egyes kisbefektetők szemét. Korányi G. Tamás inkább csak óvatosan jelezte, hogy szerinte jobb irány az osztalékfizetés, mint a sajátrészvény-vásárlás, ám a Tőzsdei Egyéni Befektetők Érdekvédelmi Szövetsége (TEBÉSZ) képviseletében felszólaló Dióslaki Gábor már kritizálta is a gyakorlatot. Dióslaki szerint

a sajátrészvény-vásárlás tovább csökkenti az amúgy sem túl magas közkézhányadot és a cég részvényeinek a likviditását.

Mint mondta, az elmúlt évben olyan hónapok is előfordultak, amikor a Magyar Telekom forgalma még az első öt közé sem került be a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT), ami szokatlan a négy magyarországi blue chip esetében. Ráadásul a BUX-index súlyainak meghatározásakor is a közkézhányad a döntő tényező. Aggályaira azonban nem kapott választ a menedzsmenttől és a sajátrészvény-vásárlást is több mint 92 százalék támogatta.

Ez sem különösebben meglepő, hiszen a szavazásra jogosító mintegy 885,7 millió részvény képviselőinek 76,46 százaléka jelent meg, ám a BÉT honlapján látható adatok szerint a Magyar Telekom részvényeinek 65,78 százalékát a Deutsche Telekom birtokolja.

A megjelent részvényhányad több mint 91 százalékát tehát a német anyavállalat képviselte.

A sajátrészvény-vásárlás és az osztalékfizetés egyaránt a részvényesek jutalmazását célozza, ám a kettő között alapvető különbségek vannak. A tengerentúlon az előbbi főként adózási szempontból lehet kedvezőbb, hiszen a tulajdonosok kezében lévő részvénycsomag értéke megnő, ám ha nem válnak meg papírjaiktól, úgy adófizetési kötelezettséggel nem jár. A Magyarországon a kisbefektetők körében is népszerű tartós befektetési számlán ugyanakkor az osztalék is adómentes, amennyiben azt nem akarjuk onnan idő előtt felvenni.