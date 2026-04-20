Újabb bejelentést tett a NIS jövőjéről a Mol: kiderült, hogyan lesz a folytatás a szerb olajvállalat megvételénél

A Mol január közepén írta alá a kötelező erejű szándéknyilatkozatot. A NIS jövőjéről szóló tárgyalásokat a korábban aláírt keretmegállapodásnak megfelelően folytatják.
2026.04.20, 13:51
Frissítve: 2026.04.20, 14:18

A NIS jövőjéről szóló tárgyalásokat a korábban aláírt keretmegállapodásnak megfelelően, az Amerikai Egyesült Államok és az Európai Unió szankciós szabályozásának betartásával folytatják – jelentette be hétfőn a Mol annak kapcsán, hogy a Szerbiai Kőolajipari Vállalat (NIS) értékesítéséről és jövőjéről tárgyalt Hernádi Zsolttal, a Mol csoport elnök-vezérigazgatójával Dubravka Djedovic Handanovic szerb energiaügyi miniszter Belgrádban.

A NIS jövőjéről szóló tárgyalásokat a korábban aláírt keretmegállapodásnak megfelelően folytatják

A Mol tájékoztatása szerint a tranzakció megkötéséhez szükség van egyebek mellett az OFAC (az amerikai pénzügyminisztérium alá tartozó Office of Foreign Assets Control – Külföldi Eszközöket Ellenőrző Hivatal), illetve a szerb kormányzati szervek jóváhagyására.

A szerb energiaügyi miniszter az Instagram-oldalán közzétett vasárnapi bejegyzésében kiemelte, hogy a szerb fél célja a pancsovai olajfinomító teljes kapacitású működésének fenntartása. Emellett azt is szorgalmazza, hogy a Mol vegye át vagy váltsa ki azokat a kötelezettségeket, amelyeket a NIS korábban vállalt, és amelyek fontosak Szerbia számára.

A pancsovai finomítót a NIS – amely az orosz energiaszektort érintő amerikai szankciók hatálya alatt áll – üzemelteti, és Szerbia legnagyobb üzemanyag-ellátója. Az amerikai hatóságok korábban határidőt szabtak a cég számára az orosz tulajdonrészek értékesítésére. A Gazprom és a Gazpromnyefty együttesen több mint 50 százalékos részesedéssel rendelkezik a vállalatban.

A Mol január közepén írt alá kötelező erejű szándéknyilatkozatot az orosz Gazpromnyefttyel a NIS 56,15 százalékos részesedésének megvásárlásáról. Az ügyletben az Egyesült Arab Emírségek állami olajvállalata, az ADNOC kisebbségi befektetőként jelenhet meg. A szerb állam mintegy 30 százalékos tulajdonrésszel rendelkezik a NIS-ben, a fennmaradó rész kisebb részvényesek és a munkavállalók kezében van.

Hatalmas előrelépés történt a Mol szerbiai bevásárlása ügyében, de vannak még „vörös vonalak” a NIS-projektben

A Szerbiai Kőolajipari Vállalat, vagyis a NIS jövőjéről és esetleges értékesítéséről egyeztetett Belgrádban Dubravka Djedovic Handanovic szerb energiaügyi miniszter és Hernádi Zsolt, a Mol csoport elnök-vezérigazgatója. A felek a vállalat működésének fenntarthatóságáról, valamint a tulajdonosi szerkezet átalakításáról tárgyaltak, különös tekintettel a pancsovai olajfinomító teljes kapacitású működésének biztosítására. A szerb kormány hangsúlyozta, hogy az ország energiaellátása stratégiai kérdés, ezért bizonyos „vörös vonalakat” nem léphet át.

A tárgyalásokon az is szóba került, hogy a Mol milyen feltételek mellett vehetné át a NIS egyes kötelezettségeit, illetve hogyan alakulhat a jövőbeni irányítás. A folyamat nemzetközi szinten is érzékeny, mivel a vállalat többségi tulajdonrésze jelenleg orosz kézben van.

