Blue chipnyi forgalommal tépik az Xtend piac filléres zöldpapírját
Hétfő délelőtt magabiztosan vezette a BÉT nyertesek listáját a Vertikal Group. De a kereskedés első órájában az öt legforgalmasabb részvény közé is beverekedte magát 50 milliós forgalmával a 8 forintról 10 forintra pattanó kispapír, mely a középvállalatokra szabott Xtend piacon forog. A társaság pénteken tartotta a közgyűlését, és az igazgatóság szintén pénteken döntött az MRP folytatásáról.
Növekszik az árbevétel, bővül a profit, de osztalékot nem fizetnek
Hírt is illeszthetünk a múlt héten még 7,5 forint közelében csordogáló részvény feltűnően élénk mozgása mögé. Pénteken tartotta a társaság a közgyűlését, ahol a 2025. évi éves beszámolót
- 22,2 milliárd forint mérlegfőösszeggel,
- 9,333 forint saját tőkével
- és 2,215 milliárd forint adózott eredménnyel fogadta el.
Továbbá úgy döntöttek, hogy
az adózott eredményt eredménytartalékba helyezik.
Az adózott eredmény 2024-ben 2,117 milliárd forint volt. Míg az értékesítés nettó árbevétele a 2024-es 20,981 milliárdról 23,546 milliárdra nőtt 2025-ben.
A Vertikal Group a hazai műanyagipar, gyártás fontos szereplője, továbbá sikeresen integrálta környezetgazdálkodási tevékenységét a hulladékgazdálkodási koncessziós rendszerbe. A társaság olyan komplex ipari működési modellt célzott meg, ami összekapcsolja a most kialakulóban lévő körforgásos környezetgazdálkodási és hulladékgazdálkodási rendszert a fenntartható módon működő gyártói ipari szektorral.
Folytatódik az MRP
Péntek délután tette közzé a Vertikal Group, hogy a társaság igazgatósága 2026. április 24-i ülésén a Munkavállalói Résztulajdonosi Program újabb szakasza (MRP II.) megindításáról és annak feltételeiről döntött.
- A társaság az MRP II. keretében nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásként összesen 10 millió darab Vertikal Group Nyrt.-törzsrészvényt juttat a Vertikal Group MRP Szervezet részére.
- Az MRP II. program teljesítési időszaka 2026. és 2027. üzleti év, a résztvevők száma tíz fő.
- A gazdaságiteljesítmény-javulás alátámasztása a társaság 2026. és 2027. évi számviteli beszámolója szerinti EBITDA-adattal történik.
Tavaly nyáron láthattunk már nagy forgalmú fellángolást a kispapír piacán. Majd tavaly ősszel is. Ám nem ez a jellemző,
a részvény általában nyolc forint közelében tengődik.
Már tavaly megkezdték a BÉT Standard kategóriájába való átlépés előkészítését.