Naturland: Van sztori, van profit, van osztalék, még az árfolyam is felfelé kúszik, csak a kisbefektetők hiányoznak
Közzétette közgyűlési előterjesztéseit a Naturland, a hazai kis- és középvállalati gyógyszergyártás egyik legsikeresebb szereplője. Az osztalékjavaslat szerint a törzsrészvények után 94,30 forintot fizetnének. A társaság megbízható osztalékfizető: tavaly 85,72 forintot, tavalyelőtt 69,64 forintot, előtte 72,74 forintot kaptak a szelvényvágók.
Idén is fizetne osztalékot a Naturland
A társaság május 15-én tartja évi rendes közgyűlését, melyre a konszolidált éves beszámolóját
- 5,083 milliárd forint mérlegfőösszeggel,
- 3,637 milliárdos saját tőkével,
- 1,367 milliárd forint adózott eredménnyel terjeszti elő.
A társaság a százszázalékos leányvállalata, a Naturland Magyarország Kft. tavalyi eredménye után 950 millió forint osztalékra vált jogosulttá, ezenfelül a saját tavalyi eredménye terhére az igazgatóság 452,853 millió forint osztalék kifizetését javasolja.
Az osztalék mértéke:
- valamennyi „B” sorozatú osztalékelsőbbségi részvény után részvényenként 10 millió forint,
- valamennyi „A” sorozatú törzsrészvény után részvényenként 94,30 forint.
Az osztalékfizetés fordulónapját, a tulajdonosi megfeleltetés napját és az osztalékfizetés pontos napját, amely nem lehet később, mint 2026. december 31., az igazgatóság határozza meg.
Kis forgalommal folyamatosan araszol a részvény
Ha megnézzük a részvényesek listáját, azt látjuk:
- az alapító nagytulajdonos Szántó Emil 60,54 százalékot,
- a Pharmacash 32,64 százalékot,
- a Confido Treasury pedig 6,51 százalékot tulajdonol.
A közkézhányad mindössze 0,31 százalék, kevesebb, mint 50 ezer részvény.
Ilyen gyenge likviditás mellett is feltűnő, hogy a 2022-ben az Xtend parkettre vezetett papír előbb ezer forintról 4300 forint fölé szúrt, majd 2 ezer forintig omlott. Mindezt a kereskedés első másfél hónapjában, élénk forgalom mellett.
Ezt követően, lassú, de trendszerű araszolás indult 2 ezer forintról a mostani 2800 forintos szintig, alig érzékelhető, de folyamatos likviditással.
A részvénynek van sztorija, a tevékenység nyereséges, a társaság megbízható osztalékfizető.
Az árfolyam még a jelenlegi elenyésző közkézhányad mellett is felfelé tart. Valójában már csak a kisbefektetők hiányoznak a palettáról.
Meghatározó szereplő a gyógyszerpiacon
A Naturland Holding fő tevékenysége a vagyonkezelés, amelynek keretében elsősorban leányvállalata, az 1998-ban alapított Naturland Magyarország Kft. stratégiai irányítását, illetve az egészségipari szegmensben lajstromozott védjegyeinek hasznosítását végzi.
A leányvállalat a hazai gyógyszeripar meghatározó szereplője, teljes körű gyártási tevékenységet végez, a kutatás-fejlesztéstől kezdve, a termékek engedélyeztetésén és gyártásán keresztül az önálló nagykereskedelmi tevékenységig.
A társaság piacvezető szerepet tölt be a gyógyszertári magisztrális gyógyszerkészítmények – azaz a gyógyszertárban elkészített termékek alapanyagainak – szegmensében, és a gyógyszernek nem minősülő, gyógyhatású készítmények piacán is meghatározó szereplő.
Több mint 400-féle törzskönyvezett gyógyszer, gyógyszeralapanyag, étrend-kiegészítő, kozmetikum, tea fejlesztését és gyártását végzik, miközben a magyar gyógynövénykincset, illetve azok felhasználását az egészségtudatos életmódra való törekvésben is igyekeznek megőrizni és továbbadni.