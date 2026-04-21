Deviza
EUR/HUF363,77 -0,07% USD/HUF309,89 0% GBP/HUF418,59 -0,04% CHF/HUF396,83 -0,04% PLN/HUF85,9 +0,02% RON/HUF71,38 -0,02% CZK/HUF14,95 -0,12% EUR/HUF363,77 -0,07% USD/HUF309,89 0% GBP/HUF418,59 -0,04% CHF/HUF396,83 -0,04% PLN/HUF85,9 +0,02% RON/HUF71,38 -0,02% CZK/HUF14,95 -0,12%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
gyógyszeripar
kakukkfű
köhögés
tőzsde

Naturland: Van sztori, van profit, van osztalék, még az árfolyam is felfelé kúszik, csak a kisbefektetők hiányoznak

Alig van likviditás a részvényben, mégis trendszerűen felfelé araszol a kurzus. A Naturland a hazai kis- és középvállalati gyógyszergyártás sikeres szereplője. Ráadásul megbízható osztalékfizető.
Faragó József
2026.04.21, 13:23
Frissítve: 2026.04.21, 13:41

Közzétette közgyűlési előterjesztéseit a Naturland,  a hazai kis- és középvállalati gyógyszergyártás egyik legsikeresebb szereplője. Az osztalékjavaslat szerint a törzsrészvények után 94,30 forintot fizetnének. A társaság megbízható osztalékfizető: tavaly 85,72 forintot, tavalyelőtt 69,64 forintot, előtte 72,74 forintot kaptak a szelvényvágók. 

naturland
Ásványi Tibor, a Naturland Holding igazgatóságának elnöke / Naturland

Idén is fizetne osztalékot a Naturland

A társaság május 15-én tartja évi rendes közgyűlését, melyre a konszolidált éves beszámolóját 

  • 5,083 milliárd forint mérlegfőösszeggel, 
  • 3,637 milliárdos saját tőkével, 
  • 1,367 milliárd forint adózott eredménnyel terjeszti elő.

A társaság a százszázalékos leányvállalata, a Naturland Magyarország Kft. tavalyi eredménye után 950 millió forint osztalékra vált jogosulttá, ezenfelül a saját tavalyi eredménye terhére az igazgatóság 452,853 millió forint osztalék kifizetését javasolja. 

Az osztalék mértéke:

  • valamennyi „B” sorozatú osztalékelsőbbségi részvény után részvényenként 10 millió forint,
  • valamennyi „A” sorozatú törzsrészvény után részvényenként 94,30 forint.

Az osztalékfizetés fordulónapját, a tulajdonosi megfeleltetés napját és az osztalékfizetés pontos napját, amely nem lehet később, mint 2026. december 31., az igazgatóság határozza meg.

 NATURLAND részvény
NATURLAND részvény2026.04.16.
Utolsó ár: 2 800 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

Kis forgalommal folyamatosan araszol a részvény

Ha megnézzük a részvényesek listáját, azt látjuk:

  • az alapító nagytulajdonos Szántó Emil 60,54 százalékot,
  • a Pharmacash 32,64 százalékot,
  • a Confido Treasury pedig 6,51 százalékot tulajdonol.

A közkézhányad mindössze 0,31 százalék, kevesebb, mint 50 ezer részvény.

Ilyen gyenge likviditás mellett is feltűnő, hogy a 2022-ben az Xtend parkettre vezetett papír előbb ezer forintról 4300 forint fölé szúrt, majd 2 ezer forintig omlott. Mindezt a kereskedés első másfél hónapjában, élénk forgalom mellett.

Ezt követően, lassú, de trendszerű araszolás indult 2 ezer forintról a mostani 2800 forintos szintig, alig érzékelhető, de folyamatos likviditással.     

A részvénynek van sztorija, a tevékenység nyereséges, a társaság megbízható osztalékfizető.

Az árfolyam még a jelenlegi elenyésző közkézhányad mellett is felfelé tart. Valójában már csak a kisbefektetők hiányoznak a palettáról.   

Meghatározó szereplő a gyógyszerpiacon

A Naturland Holding fő tevékenysége a vagyonkezelés, amelynek keretében elsősorban leányvállalata, az 1998-ban alapított Naturland Magyarország Kft. stratégiai irányítását, illetve az egészségipari szegmensben lajstromozott védjegyeinek hasznosítását végzi.

A leányvállalat a hazai gyógyszeripar meghatározó szereplője, teljes körű gyártási tevékenységet végez, a kutatás-fejlesztéstől kezdve, a termékek engedélyeztetésén és gyártásán keresztül az önálló nagykereskedelmi tevékenységig. 

A társaság piacvezető szerepet tölt be a gyógyszertári magisztrális gyógyszerkészítmények – azaz a gyógyszertárban elkészített termékek alapanyagainak – szegmensében, és a gyógyszernek nem minősülő, gyógyhatású készítmények piacán is meghatározó szereplő. 

Több mint 400-féle törzskönyvezett gyógyszer, gyógyszeralapanyag, étrend-kiegészítő, kozmetikum, tea fejlesztését és gyártását végzik, miközben a magyar gyógynövénykincset, illetve azok felhasználását az egészségtudatos életmódra való törekvésben is igyekeznek megőrizni és továbbadni.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu