Deviza
EUR/HUF387 +1,82% USD/HUF333,44 +2,6% GBP/HUF444,05 +1,91% CHF/HUF424,45 +1,7% PLN/HUF90,38 +0,75% RON/HUF75,82 +1,67% CZK/HUF15,9 +1,51% EUR/HUF387 +1,82% USD/HUF333,44 +2,6% GBP/HUF444,05 +1,91% CHF/HUF424,45 +1,7% PLN/HUF90,38 +0,75% RON/HUF75,82 +1,67% CZK/HUF15,9 +1,51%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX121 522,07 -3,07% MTELEKOM2 130 -1,41% MOL3 636 -0,39% OTP36 400 -5,22% RICHTER11 520 -2,78% OPUS525 -0,38% ANY7 000 -2,57% AUTOWALLIS154 -1,95% WABERERS4 840 -3,31% BUMIX9 513,01 -1,55% CETOP4 211,27 -1,32% CETOP NTR2 537,01 -3,84% BUX121 522,07 -3,07% MTELEKOM2 130 -1,41% MOL3 636 -0,39% OTP36 400 -5,22% RICHTER11 520 -2,78% OPUS525 -0,38% ANY7 000 -2,57% AUTOWALLIS154 -1,95% WABERERS4 840 -3,31% BUMIX9 513,01 -1,55% CETOP4 211,27 -1,32% CETOP NTR2 537,01 -3,84%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
felvásárlás
Warner Bros.
Paramount +

Hatalmas pénzügyi bukta lehet a Warner-akvizícióból, a Fitch azonnal bóvliba vágta a Paramountot

Brutális adósságállománnyal startolhat el az összegyúrt vállalat. Nemcsak a Fitchnek szúrt szemet a licitháborút megnyerő Paramount leromló pénzügyi helyzete.
Murányi Ernő
2026.03.03, 10:54
Frissítve: 2026.03.03, 11:58

A Fitchnek, úgy tűnik, nagyon nem jött be, hogy a Paramount Skydance egy fordulatos licitháború végén felvásárolja a Warner Bros. Discoveryt, miután ellenlábasa, a Netflix közölte, hogy nem nyújt be új ajánlatot a vállalatra.

Paramount And Warner Bros Photo Illustrations
Pirruszi győzelmet aratott a Paramount / Fotó: NurPhoto via AFP

Visszaüthet a Paramountra a gigaakvizíció

A legendás film- és tévéstúdiót vagy épp az HBO Max streamingszolgáltatót és a CNN vagy TNT kábeltévéket is magában foglaló Warner Bros. egésze részvényenként 31 dollárért, összesen 110 milliárd dollárért David Ellison cégéhez, a Paramounthoz kerül – derült ki pénteken.

Az akvizíció olyannyira nem tetszik a Fitch Ratingsnek, hogy már hétfő este bóvliba is vágta a Warnert elnyerő Paramount Skydancet, sőt a biztonság kedvéért még a Paramount Globalt is. Az ugyanis, hogy mindkét cég hosszú távú hitelminősítését BBB-ről BB pluszra, a rövid távút pedig F3-ról B-re rontotta, és ezeket a minősítéseket ráadásul még negatív kilátással is ellátta, a Fitch Ratingsnél pontosan ezt, azaz a bóvlit jelenti, lévén a BB plusz minősítést az olyan nem befektetési minőségű kötvények kapják, amelyeknek magas a nemteljesítési kockázatuk.

Nem csak a Fitchnek szúrt szemet

A Fitch szerint a leminősítés 

a médiaszektorban tapasztalható versenynyomást és a jelentős átalakítási költségekből eredő folyamatos szabad cash flow problémákat tükrözi. 

A negatív kilátásokat pedig azért kapta a Paramount, mert több bizonytalan elemet látnak az akvizíció kapcsán, kezdve azzal, hogy a tranzakciót adósságból finanszírozzák, ami potenciális hitelkockázatokhoz vezethet. Másrészt a tranzakció utáni tőkeszerkezetre és a cég jövőbeli pénzügyi politikájára is korlátozott a rálátásuk. 

A Paramount az akvizíció nagy részét valóban hitelből akarja finanszírozni, és a fúzió után a vállalat nettó adóssága várhatóan körülbelül 79 milliárd dollár lesz. 

Emellett ki kell fizetnie a Netflixnek a Warnerrel korábban megkötött szerződés felbontásáért járó 2,8 milliárd dolláros díjat is. 

A Fitch lépése előtt néhány nappal egyébként a globális színtért uraló hitelminősítő trojka másik két tagja, azaz a  Moody’s és az S&P Global – szintén a Warner-felvásárlással kapcsolatos bizonytalanságok miatt – felülvizsgálat alá vette a Paramountot egy esetleges leminősítés céljából.

 

A tőzsdén sokkal optimistábban értékelték a Paramount Skydance tranzakcióját, hiszen a diadal hatására néhány nap alatt 10 dollár közeléből 13 dollár fölé lőtt ki a részvények árfolyama, azaz több mint 30 százalékos ralival honorálták a Warner-médiabirodalom megszerzését. 

Az LSEG elemzői konszenzus amúgy tartásra ajánlja a papírt, mégpedig 13 dolláros mediáncélár mellett.

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu