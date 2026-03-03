Hatalmas pénzügyi bukta lehet a Warner-akvizícióból, a Fitch azonnal bóvliba vágta a Paramountot

A Fitchnek, úgy tűnik, nagyon nem jött be, hogy a Paramount Skydance egy fordulatos licitháború végén felvásárolja a Warner Bros. Discoveryt, miután ellenlábasa, a Netflix közölte, hogy nem nyújt be új ajánlatot a vállalatra.

Pirruszi győzelmet aratott a Paramount / Fotó: NurPhoto via AFP

Visszaüthet a Paramountra a gigaakvizíció

A legendás film- és tévéstúdiót vagy épp az HBO Max streamingszolgáltatót és a CNN vagy TNT kábeltévéket is magában foglaló Warner Bros. egésze részvényenként 31 dollárért, összesen 110 milliárd dollárért David Ellison cégéhez, a Paramounthoz kerül – derült ki pénteken.

Az akvizíció olyannyira nem tetszik a Fitch Ratingsnek, hogy már hétfő este bóvliba is vágta a Warnert elnyerő Paramount Skydancet, sőt a biztonság kedvéért még a Paramount Globalt is. Az ugyanis, hogy mindkét cég hosszú távú hitelminősítését BBB-ről BB pluszra, a rövid távút pedig F3-ról B-re rontotta, és ezeket a minősítéseket ráadásul még negatív kilátással is ellátta, a Fitch Ratingsnél pontosan ezt, azaz a bóvlit jelenti, lévén a BB plusz minősítést az olyan nem befektetési minőségű kötvények kapják, amelyeknek magas a nemteljesítési kockázatuk.

Nem csak a Fitchnek szúrt szemet

A Fitch szerint a leminősítés

a médiaszektorban tapasztalható versenynyomást és a jelentős átalakítási költségekből eredő folyamatos szabad cash flow problémákat tükrözi.

A negatív kilátásokat pedig azért kapta a Paramount, mert több bizonytalan elemet látnak az akvizíció kapcsán, kezdve azzal, hogy a tranzakciót adósságból finanszírozzák, ami potenciális hitelkockázatokhoz vezethet. Másrészt a tranzakció utáni tőkeszerkezetre és a cég jövőbeli pénzügyi politikájára is korlátozott a rálátásuk.

A Paramount az akvizíció nagy részét valóban hitelből akarja finanszírozni, és a fúzió után a vállalat nettó adóssága várhatóan körülbelül 79 milliárd dollár lesz.

Emellett ki kell fizetnie a Netflixnek a Warnerrel korábban megkötött szerződés felbontásáért járó 2,8 milliárd dolláros díjat is.

A Fitch lépése előtt néhány nappal egyébként a globális színtért uraló hitelminősítő trojka másik két tagja, azaz a Moody’s és az S&P Global – szintén a Warner-felvásárlással kapcsolatos bizonytalanságok miatt – felülvizsgálat alá vette a Paramountot egy esetleges leminősítés céljából.