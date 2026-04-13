Eurós reményekre lőttek ki a hazai blue chipek és száguldott a forint
Hatalmas tőzsdei forgalom mellett erősödtek hétfőn a magyar blue chipek, kiváltképp az OTP és a Mol. A magyar tőzsde totálisan függetlenítette magát a nemzetközi piacoktól. Míg a Wall Streeten és az európai piacokon is jobbára enyhe mínuszokat láthattunk, idehaza brutális száguldás bontakozott ki. Az azonnali részvénypiacon a befektetők több mint 126 milliárd forint értékben kötöttek üzleteket.
Magyar Péter, a jövendőbeli Tisza-kormány miniszterelnök-jelöltje több, a befektetőknek tetsző nyilatkozatot is tett. Az egyik az euró potenciális bevezetése, amelyre ütemtervet is ígért, a másik, hogy együtt kíván működni Varga Mihály jegybankelnökkel, akit amúgy távozásra sem szólított fel.
A jegybank élén bekövetkező bármilyen változás olyan zavarokat okozna, amelyekre Magyarországnak nincs szüksége
– nyilatkozta Magyar hétfőn Budapesten.
A BUX közel 5 százalékkal emelkedett, azaz csaknem 6000 ponttal javította meg eddigi rekordját, az új történelmi csúcs 139 460 pont.
Kilőtt az OTP, a legnagyobb magyar bank részvényárfolyama 8,4 százalékkal, 44 750 forintra ugrott. Ez is hatalmas új rekord, az eddigi legmagasabb árfolyam 41 890 forint volt, még idén februárból.
A Mol 8 százalékkal, 4380 forintra erősödött, az olajpapírt a választási eredmény mellett az olajárak megugrása is hajtotta. Az eddigi rekord 4128 forint volt.
A Richter részvényei eközben 1,6 százalékkal, 13 ezer forintra drágultak, ami szintén új történelmi csúcs.
A Magyar Telekom 2384 forinton zárta a hetet, ami 2 százalékos erősödés a pénteki záróárához mérten.
A 4iG árfolyama viszont 17,4 százalékkal, 2056 forintra, míg az Opusé 30,2 százalékkal, 300 forintra zuhant.
A forint is bivalyerős volt. Az euró jegyzése nagyjából 3,2 százalékkal, 363,1 forintra esett a bankközi devizapiacon. Négy éve nem járt ilyen szinten a hazai fizetőeszköz.