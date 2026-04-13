Deviza
EUR/HUF362,58 -1,63% USD/HUF308,93 -2,13% GBP/HUF416,67 -1,46% CHF/HUF393,55 -1,18% PLN/HUF85,45 -1,27% RON/HUF71,23 -1,62% CZK/HUF14,87 -1,65% EUR/HUF362,58 -1,63% USD/HUF308,93 -2,13% GBP/HUF416,67 -1,46% CHF/HUF393,55 -1,18% PLN/HUF85,45 -1,27% RON/HUF71,23 -1,62% CZK/HUF14,87 -1,65%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX139 459,59 +4,95% MTELEKOM2 384 +1,97% MOL4 380 +7,99% OTP44 750 +8,38% RICHTER13 000 +1,56% OPUS300 -30,23% ANY7 260 -0,55% AUTOWALLIS150,5 -2,9% WABERERS4 450 -5,52% BUMIX8 863,74 -0,75% CETOP4 491,04 +1,89% CETOP NTR2 813,92 +1,89% BUX139 459,59 +4,95% MTELEKOM2 384 +1,97% MOL4 380 +7,99% OTP44 750 +8,38% RICHTER13 000 +1,56% OPUS300 -30,23% ANY7 260 -0,55% AUTOWALLIS150,5 -2,9% WABERERS4 450 -5,52% BUMIX8 863,74 -0,75% CETOP4 491,04 +1,89% CETOP NTR2 813,92 +1,89%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
befektetés
OTP
Mol

Eurós reményekre lőttek ki a hazai blue chipek és száguldott a forint

Csúcsüzemmódban a pesti börze. Az OTP és a Mol nagyon odatette magát.
Murányi Ernő
2026.04.13, 17:31
Frissítve: 2026.04.13, 18:45

Hatalmas tőzsdei forgalom mellett erősödtek hétfőn a magyar blue chipek, kiváltképp az OTP és a Mol. A magyar tőzsde totálisan függetlenítette magát a nemzetközi piacoktól. Míg a Wall Streeten és az európai piacokon is jobbára enyhe mínuszokat láthattunk, idehaza brutális száguldás bontakozott ki. Az azonnali részvénypiacon  a befektetők több mint 126 milliárd forint értékben kötöttek üzleteket.

20210909_0013_MOR OTP
Eurós reményekre lőtt ki az OTP és a Mol, valamint  száguldott a forint / Fotó: Móricz-Sabján Simon

Magyar Péter, a jövendőbeli Tisza-kormány miniszterelnök-jelöltje több, a befektetőknek tetsző nyilatkozatot is tett. Az egyik az euró potenciális bevezetése, amelyre ütemtervet is ígért, a másik, hogy együtt kíván működni Varga Mihály jegybankelnökkel, akit amúgy távozásra sem szólított fel. 

A jegybank élén bekövetkező bármilyen változás olyan zavarokat okozna, amelyekre Magyarországnak nincs szüksége

– nyilatkozta Magyar hétfőn Budapesten.

A BUX közel 5 százalékkal emelkedett, azaz csaknem 6000 ponttal javította meg eddigi rekordját, az új történelmi csúcs 139 460 pont. 

BUX részvényindex
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

Kilőtt az OTP, a legnagyobb magyar bank részvényárfolyama 8,4 százalékkal, 44 750 forintra ugrott. Ez is hatalmas új rekord, az eddigi legmagasabb árfolyam 41 890 forint volt, még idén februárból. 

 OTP részvény
OTP részvény
Árfolyam: 44 750 HUF 0 / +8,38 %
Forgalom: 96 636 843 760 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Mol 8 százalékkal, 4380 forintra erősödött, az olajpapírt a választási eredmény mellett az olajárak megugrása is hajtotta. Az eddigi rekord 4128 forint volt.

 MOL részvény
MOL részvény
Árfolyam: 4 380 HUF 0 / +7,99 %
Forgalom: 14 097 011 912 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Richter részvényei eközben 1,6 százalékkal, 13 ezer forintra drágultak, ami szintén új történelmi csúcs.

 RICHTER részvény
RICHTER részvény
Árfolyam: 13 000 HUF 0 / +1,56 %
Forgalom: 5 938 350 500 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Magyar Telekom 2384 forinton zárta a hetet, ami 2 százalékos erősödés a pénteki záróárához mérten. 

 MTELEKOM részvény
MTELEKOM részvény
Árfolyam: 2 384 HUF 0 / +1,97 %
Forgalom: 6 131 612 936 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A 4iG árfolyama viszont 17,4 százalékkal, 2056 forintra, míg az Opusé 30,2 százalékkal, 300 forintra zuhant.

A forint is bivalyerős volt. Az euró jegyzése nagyjából 3,2 százalékkal, 363,1 forintra esett a bankközi devizapiacon. Négy éve nem járt ilyen szinten a hazai fizetőeszköz. 

 

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
