BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok

A tőzsdei tűzijáték áldozatai: turbó certifikátok hevernek a pesti parketten

Percek alatt árazódott ki a piacokon többhetes háborús feszültség. A kisbefektetők körében népszerű turbó certifikátok tőkeáttételes termékek. Ha az árak nem a remélt irányba mozdulnak, akkor az előre meghatározott kiütési szintnél lenullázódik az értékpapír. Például az egyik ma kiütött WTI turbó long certi tegnap este még 36 százalékos nyerő pozícióban volt.
Faragó József
2026.04.08, 13:45

Ritka vendégek a BÉT kibocsátói hírek oldalán a kiütött turbó certifikátok. Ma mégis elárasztották a tőzsde honlapját, pedig közgyűlési szezonban jellemzően osztalékjavaslatoktól hangos a pesti parkett. Úgy a tűnik, a hajnali tűzszünet nyomán a fellélegző piacok elszívták a levegőt sok befektetőtől, akik a háborús konfliktus eszkalációjára fogadtak.   

Egymás után sorjáztak a turbó certifikátok kiütési közleményei 

Népszerűvé váltak a turbó certifikátok

Rendkívül népszerűvé váltak a kis összegekkel kereskedhető certifikátok a hazai kisbefektetők körében. Ezt az is mutatja, hogy az idei első negyedévben a BÉT-en a likvid értékpapírok listáján az obligát blue chipek (OTP, Mol, Richter, Magyar Telekom), továbbá a felzárkózó 4iG, MBH Bank és Opus, meg a tavaly feltűnt CETOP ETF mellett, megjelent két turbó certifikát:

  • a német DAX indexet leképező EBDAXTS122 
  • és az olajpiacra mozduló EBWTIOTL136. 

Ezen a listán azok a pesti értékpapírok szerepelnek, melyek napi átlagos forgalma az utolsó naptári negyedévben meghaladta a 100 millió forintot.

Ezerféle mögöttes termék

Certifikátba fektetni kicsit olyan, mint a lóverseny, csak itt egy termékre vagy indexre teszünk tétet. Értékpapírosított származtatott termékekről van szó, melyekbe különféle opciókat csomagolnak, egy dolog azonban változatlan: ha elindult, akkor a futamidőt és minden lehetséges kimenetelt ismerünk. A lehetőségek száma szinte végtelen: milliós nagyságrendű különböző certifikáttal lehet sok ezerféle alaptermékre kereskedni. A mögöttes termék lehet például:

  • az olaj
  • az OTP
  • a forint
  • a Nasdaq index.

Jön a kiütés, ha rossz az irány 

Bár vannak alacsony kockázatú tőke- és hozamvédett certifikátok is. 

Akik az izgalmat és az extra profitot keresik, azok a turbókat vásárolják.  

A tőkeáttételes értékpapírokat, melyek esetében az alaptermék árának egységnyi elmozdulása a származtatott termék árában többszörösen jelentkezik. Itt lép be a kiütési szint, mely a long termékeknél a piaci ár alatt, a short instrumentumoknál pedig a piaci ár felett húzódik. Kiütés akkor történik, ha a mögöttes termék vagy index nem a kívánt vagy remélt irányba mozdul. Afféle stop loss kioldásként kordában tartja a veszteséget, s automatikusan nullázza a befektetést, mielőtt az súlyos mínuszba csúszna.

Ma, amikor a piacok hirtelen irányt váltottak, s 

többheti háborús feszültség árazódott ki percek alatt,

a certifikátok tömegesen lépték át a kiütési szintet. 

Nem meglepő módon, ma

A kiütés drámai léptékét jelzi, hogy

 a ma kiütött WTI turbó long certi tegnap este még 36 százalékos nyerő pozícióban volt.  

    

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu