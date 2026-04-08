A tőzsdei tűzijáték áldozatai: turbó certifikátok hevernek a pesti parketten

Ritka vendégek a BÉT kibocsátói hírek oldalán a kiütött turbó certifikátok. Ma mégis elárasztották a tőzsde honlapját, pedig közgyűlési szezonban jellemzően osztalékjavaslatoktól hangos a pesti parkett. Úgy a tűnik, a hajnali tűzszünet nyomán a fellélegző piacok elszívták a levegőt sok befektetőtől, akik a háborús konfliktus eszkalációjára fogadtak.

Egymás után sorjáztak a turbó certifikátok kiütési közleményei

Népszerűvé váltak a turbó certifikátok

Rendkívül népszerűvé váltak a kis összegekkel kereskedhető certifikátok a hazai kisbefektetők körében. Ezt az is mutatja, hogy az idei első negyedévben a BÉT-en a likvid értékpapírok listáján az obligát blue chipek (OTP, Mol, Richter, Magyar Telekom), továbbá a felzárkózó 4iG, MBH Bank és Opus, meg a tavaly feltűnt CETOP ETF mellett, megjelent két turbó certifikát:

a német DAX indexet leképező EBDAXTS122

és az olajpiacra mozduló EBWTIOTL136.

Ezen a listán azok a pesti értékpapírok szerepelnek, melyek napi átlagos forgalma az utolsó naptári negyedévben meghaladta a 100 millió forintot.

Ezerféle mögöttes termék

Certifikátba fektetni kicsit olyan, mint a lóverseny, csak itt egy termékre vagy indexre teszünk tétet. Értékpapírosított származtatott termékekről van szó, melyekbe különféle opciókat csomagolnak, egy dolog azonban változatlan: ha elindult, akkor a futamidőt és minden lehetséges kimenetelt ismerünk. A lehetőségek száma szinte végtelen: milliós nagyságrendű különböző certifikáttal lehet sok ezerféle alaptermékre kereskedni. A mögöttes termék lehet például:

az olaj

az OTP

a forint

a Nasdaq index.

Jön a kiütés, ha rossz az irány

Bár vannak alacsony kockázatú tőke- és hozamvédett certifikátok is.

Akik az izgalmat és az extra profitot keresik, azok a turbókat vásárolják.

A tőkeáttételes értékpapírokat, melyek esetében az alaptermék árának egységnyi elmozdulása a származtatott termék árában többszörösen jelentkezik. Itt lép be a kiütési szint, mely a long termékeknél a piaci ár alatt, a short instrumentumoknál pedig a piaci ár felett húzódik. Kiütés akkor történik, ha a mögöttes termék vagy index nem a kívánt vagy remélt irányba mozdul. Afféle stop loss kioldásként kordában tartja a veszteséget, s automatikusan nullázza a befektetést, mielőtt az súlyos mínuszba csúszna.