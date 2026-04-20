Választási rali után is olcsók a magyar részvények: kijózanodás után folytatódhat a menetelés – ez vár az OTP, a Mol és a Richter papírjaira

Az elmúlt napokban kifejezetten érdekes metszéspontba került a magyar részvénypiac: a globális kockázatvállalási kedv javulása, a közel-keleti feszültségek hétvégi enyhülése, a választások utáni hazai eufória és a még mindig látványos értékeltségi diszkont egyszerre dolgozik ugyanabba az irányba – felfelé. A technikai kép rövid távon egyértelműen túlfeszített, de a P/E-alapú alulárazottság és a blue chipek mögötti fundamentumok alapján ez inkább korrekciót hoz magával, mint trendfordulót vetít előre; jó eséllyel nem az emelkedő trend végén, hanem egy bullpiacon belüli „pihenőnél” járunk.

Globális, európai és hazai háttér

Nem mindennapi kombináció állt össze a globális térképen sem:

a Hormuzi-szoros újranyitásával látványosan esett az olajár,

enyhült a közel-keleti kockázati prémium,

miközben elindult az első negyedéves gyorsjelentési szezon az USA-ban.

A befektetők jelenleg azt árazzák, hogy a várt két számjegyű profitnövekedés ténylegesen megérkezik-e – főleg technológiában és pénzügyben –, vagy a magasra tett lécből inkább csalódás lesz.

Európában a feldolgozóipari mutatók elmozdultak a mélypontról, a klasszikus recessziós félelmek mérséklődtek, de a még mindig magasan ragadt infláció és a csak óvatosan lazító jegybankok miatt a tartós, széles alapú ralira egyelőre kevés a muníció. Magyarország ebből a szempontból külön kategória: a globális risk-on hangulatra rájött a választások utáni hazai optimizmus és a forint erősödése, miközben a magyar részvények még így is feltűnően olcsók maradtak a régióhoz és Nyugat-Európához képest.

Választási rali és BUX – egy túlreagálás anatómiája

A választások eredményét a piac egyértelműen pozitív meglepetésként könyvelte el: a forint látványosan erősödött, a BUX történelmi csúcs közelébe futott, a vezető papírokban pedig napok alatt többéves mozgásokat láttunk. Ez tankönyvszerű „választási rali” volt, amelyben benne volt a politikai kockázati prémium csökkenésének teljes sztorija – és annak túlárazása is.

Nem véletlen, hogy néhány nap után gyors profitrealizálás érkezett: az index irányt kezdett keresni, a blue chipek egy része eséssel hűtötte le a kedélyeket. Technikai szemmel nézve ez pontosan az, amit egy ilyen sokk után látni szeretnénk: nagy forgalommal kísért csúcstámadás, majd korrekció. A lényeg viszont az, hogy az összképet nézve a BUX még mindig emelkedő trendben van – csak épp a rali után most jön a kijózanodós szakasz.