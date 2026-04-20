Alaposan megemelte az ötcsillagos Rheinmetall-részvények fair értékét a Morningstar

Jócskán megemelte a Rheinmetall-részvények fair értékét a Morningstar, miközben nem mellesleg továbbra is a hőn áhított öt csillagra értékeli a német védelmi ipari holdingot. Ezzel a Rheinmetall – a Symrise, az SAP, a Siemens Healthineers, a Beiersdorf, a Fresenius Medical Care és a Zalando mellett – most azon kevés német részvény közé került, amelyekben az amerikai elemzőház a legnagyobb árfolyam-növekedési potenciált látja.

Nagyot ugrott a Rheinmetall fair értéke a Morningstarnál

A Morningstar minősítési rendszerében azok a befektetések kapnak öt csillagot, amelyek a kockázattal korrigált várható hozamuk alapján kategóriájuk felső 10 százalékába tartoznak.

Loredana Muharremi, a Morningstar elemzője külön is hangsúlyozta a Rheinmetall átfogó versenyelőnyét és azt, hogy jelentősen alulértékeltnek tartja a részvényt.

A részvények fair értékére adott becslését pedig 2220 euróról 2380 euróra emelte,

ami a jövőbeni cash flow-ra vonatkozó javuló előrejelzéseket tükrözi,

miután a német állam mint megrendelő és a Rheinmetall között létrejött védelmi szerződéseket keretmegállapodásokból fix áras szerződésekké alakították át.

Ezenkívül a Morningstar szerint nagyot javult a Rheinmetall beruházásainak a hatékonysága is, ami a jövőbeni kiadások csökkenéséhez vezethet. Ezek a strukturális fejlesztések fenntarthatóan erősítik a védelmi vállalat fundamentális értékelését.

Hullámvasúton a részvények

A Rheinmetall részvényei szabályos hullámvasútra ültek az elmúlt 12 hónapban: a tavaly nyár elején 1800 euró fölé emelkedő, majd azután heves fordulatokat bemutató részvényárfolyam többször is újabb és újabb mélypontokra zuhant. Az esés során tapasztalható meredek visszaesés különösen szembetűnő volt, amikor november derekán mindössze két hét alatt nagyjából 20 százalékot zuhant a kurzus, ami az egyértelmű jele volt egy átfogó, 2026 tavaszáig tartó csökkenő trendnek.

A düsseldorfi székhelyű vállalat jelenlegi 1470 eurós részvényárfolyamával jelentősen alulteljesít a DAX-szal szemben, és az év elejétől számítva eddig több mint 8 százalékkal értékelődött le.