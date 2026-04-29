Itt a Richter nagy napja: kiderült, mikor érkezik a 120 milliárd forintos osztalék – megnyugodhatnak a kisbefektetők

Szerda délelőtt tartotta éves rendes közgyűlését a Richter, a gyógyszertársaság részvényesei a 2025-ös beszámolók elfogadása mellett döntöttek a tavalyi eredményből fizetendő, 120 milliárd forint osztalékról is. A részvényesi juttatás a korábban megszokott időszakban érkezik, a három alapítványi részvényessel külön tárgyal a vállalat.

A Richter Központba szerda 10 órára összehívott közgyűlésen a részvényesi jogokat gyakorlók 61 százaléka jelent meg.

Egyedülálló szellemi tőke összpontosul a magyar gyógyszergyártónál

Vizi E. Szilveszter, az igazgatóság elnöke megnyitójában a Richter globális beágyazottságát emelte ki. Az öt földrészen, 100 országban jelen lévő társaság különlegessége, hogy készítményeik 97 százalékban külföldön értékesítik, munkatársaik több mint fele nem magyar állampolgár, a forintban keletkező bevétel mindössze 6-7 százalékát adja az árbevételének.

A társaság 2025-ben 914 milliárd forint – 2,3 milliárd euró – árbevételt ért el, ennek 48 százalékát az originális és bioszimiláris készítmények biztosították. Vezető készítményük, a Vraylar a top 55 gyógyszer közé került az Egyesült Államokban, bevételük mintegy 10 százalékát pedig rendszeresen kutatás-fejlesztésre fordítják. A társaság egyedüli magyar vállalatként 21 helyet lépett előre a kutatás-fejlesztési bevételek tekintetében 2024-hez képest.

A Richter szellemi tőkéjének minőségét Vizi szerint az is bizonyítja, hogy a világ harmadik legnagyobb gyógyszercége, az AbbVie állandó kutatási együttműködésre lépett a magyar vállalattal.

Legújabb originális nőgyógyászati gyógyszerük, az európai bevezetés előtt álló Fylrevy pedig az első hormonális innovációnak számít a menopauza piacon 80 éve, amivel a Richter ismét olyan készítményt kínál a világnak, amit más nem tud – hangsúlyozta Vizi E. Szilveszter.

Paradigmaváltás zajlik a gyógyszeriparban, optimista a Richter

Orbán Gábor vezérigazgató szerint a tavalyi év azért volt különleges, mert nagyon markáns változások zajlottak le a külső környezetben, pozitív és negatív értelemben egyaránt.