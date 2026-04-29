Itt a Richter nagy napja: kiderült, mikor érkezik a 120 milliárd forintos osztalék – megnyugodhatnak a kisbefektetők
Szerda délelőtt tartotta éves rendes közgyűlését a Richter, a gyógyszertársaság részvényesei a 2025-ös beszámolók elfogadása mellett döntöttek a tavalyi eredményből fizetendő, 120 milliárd forint osztalékról is. A részvényesi juttatás a korábban megszokott időszakban érkezik, a három alapítványi részvényessel külön tárgyal a vállalat.
A Richter Központba szerda 10 órára összehívott közgyűlésen a részvényesi jogokat gyakorlók 61 százaléka jelent meg.
Egyedülálló szellemi tőke összpontosul a magyar gyógyszergyártónál
Vizi E. Szilveszter, az igazgatóság elnöke megnyitójában a Richter globális beágyazottságát emelte ki. Az öt földrészen, 100 országban jelen lévő társaság különlegessége, hogy készítményeik 97 százalékban külföldön értékesítik, munkatársaik több mint fele nem magyar állampolgár, a forintban keletkező bevétel mindössze 6-7 százalékát adja az árbevételének.
A társaság 2025-ben 914 milliárd forint – 2,3 milliárd euró – árbevételt ért el, ennek 48 százalékát az originális és bioszimiláris készítmények biztosították. Vezető készítményük, a Vraylar a top 55 gyógyszer közé került az Egyesült Államokban, bevételük mintegy 10 százalékát pedig rendszeresen kutatás-fejlesztésre fordítják. A társaság egyedüli magyar vállalatként 21 helyet lépett előre a kutatás-fejlesztési bevételek tekintetében 2024-hez képest.
A Richter szellemi tőkéjének minőségét Vizi szerint az is bizonyítja, hogy a világ harmadik legnagyobb gyógyszercége, az AbbVie állandó kutatási együttműködésre lépett a magyar vállalattal.
Legújabb originális nőgyógyászati gyógyszerük, az európai bevezetés előtt álló Fylrevy pedig az első hormonális innovációnak számít a menopauza piacon 80 éve, amivel a Richter ismét olyan készítményt kínál a világnak, amit más nem tud – hangsúlyozta Vizi E. Szilveszter.
Paradigmaváltás zajlik a gyógyszeriparban, optimista a Richter
Orbán Gábor vezérigazgató szerint a tavalyi év azért volt különleges, mert nagyon markáns változások zajlottak le a külső környezetben, pozitív és negatív értelemben egyaránt.
Március elején új stratégiai kitekintést adott a vállalat, amire azért volt szükség, mert látótávolságba került Európa legjelentősebb szabadalmi védettségének (a Vraylar) lejárata, a Richter menedzsmentjének pedig választ kellett adnia erre.
Paradigmaváltás következett be a világban arról is hogy a tudomány, a hatósági szabályozás hogyan áll hozzá a hormonpótló készítményekhez, ezen a téren kedvező változás történt. A Richter számára hatalmas fegyvertény, hogy az egyik leginnovatívabb menopauza készítmény a Richter tulajdonában áll, és jelenleg az európai bevezetéshez szükséges feltételek megteremtésén dolgoznak.
A neuropszichiátriában vezető termékük az amerikai reformtörekvések ellenére is jól teljesített, a Vraylar szabadalmi védettségének lejáratát pedig 2030 tavaszáig meghosszabbították.
A biotechnológiai szegmensben a hatósági engedélyek megszerzéséről szólt 2025, az amerikai FDA és az európai gyógyszerhatóság is jóváhagyta a magyar vállalat csontritkulás kezelésére szolgáló denosumab bioszimiláris készítményét.
Orbán Gábor az idei célok tekintetében optimista, várhatóan továbbra is tartani tudják a stratégiában kijelölt magas egyszámjegyű növekedési ütemet, a bevételek és az üzemi eredmény (EBIT) tekintetében egyaránt. Kutatás-fejlesztésre az EBIT 11 százalékát tervezik elkölteni, miközben a vezető készítmény, a Vraylar tengerentúli értékesítése elérheti a négy milliárd dollárt.
Amire mindenki várt: így és ekkor fizet osztalékot a társaság
A 2025-ös beszámolók elfogadását követően a befektetőket leginkább izgalomban tartó napirendi pont, az osztalékfizetés került terítékre.
Orbán Gábor szerint az osztalék allokációja összefüggésben van a társaság víziójával, a portfóliójuk építésével és azzal is, hogy milyen piaci felvásárlási lehetőségeket látnak éppen. Ezek között igyekszik egyensúlyozni a vállalat. A 2025-2030 közötti időszakban az adózott eredmény 30-50 százalékát fordíthatja erre a Richter az osztalékpolitikája alapján.
Jelenleg a szabad cash flow emelkedő pályán van, amit az osztaléknak is le kell követnie, az akvizíciós lehetőségeket is figyelembe véve. Az elmúlt évben volt olyan potenciális felvásárlás, amely végül nem valósult meg, ezért a korábbinál magasabb készpénzállomány keletkezett a cégnél, így speciális osztalékot is fizetnének idén.
A Richter igazgatósága ezért összesen 120 milliárd forint kifizetését javasolta a közgyűlésnek:
- a részvényesi juttatás 96 milliárd forint alaposztalékból
- és 23,4 milliárd forint speciális osztalékból áll össze.
Ez egy részvényre vetítve 656 forintos kifizetést és 5,1 százalékos osztalékhozamot jelent.
A Richternek jelentős, 600 millió eurós készpénzállomány áll rendelkezésre a 2025 végi adatok alapján, ami biztosítja az osztalékfizetés fedezetét – válaszolta a társaság képviselője az erre vonatkozó részvényesi kérdésre.
A kifizetés ütemezése is nagy érdeklődésre tart számot a részvénypakett 10 százalékát birtokló Matthias Corvinus Collegium (MCC) körüli politikai vita miatt. A leendő új kormány el kívánja érni, hogy az MCC ne részesüljön a – rá jutó mintegy 12 milliárd forint – juttatásból.
Orbán Gábor a Magyar Péter miniszterelnök-jelölttel folytatott megbeszélést követően egy keddi konferencián arról beszélt, hogy a Richter hajlandó elhalasztani az osztalékfizetést addig, amíg nem rendeződik az egyetemi autonómiák kérdése a magyar kormány és az Európai Unió között, a gyógyszergyártó ezzel segítené a leendő Magyar-kormányt.
A közgyűlésen lényegében egyhangúlag elfogadott előterjesztés alapján a Richter idén június 11-én kezdi el kifizetni az osztalékot.
Ez összhangban van a társaság az elmúlt 25 évben megszokott gyakorlatával, amely szinte kivétel nélkül június első felében fizette ki az osztalékot, vagyis mégsem halasztja el a kifizetést a vállalat.
Orbán Gábor ezzel kapcsolatban elmondta, hogy a három részvénytulajdonos alapítvánnyal előrehaladott tárgyalásokat folytatnak az osztalékfizetés mikéntjéről.
A szóban forgó három nagytulajdonos
- a Maecenas Universitatis Corvini Alapítvány,
- a Mathias Corvinus Collegium Alapítvány
- és a Nemzeti Egészségügyi és Orvosképzésért Alapítvány.
A részvényesi gyűlések felhatalmazták az igazgatóságot saját részvények visszavásárlására is, amire a mai naptól számított 18 hónapig van lehetőség.