Sírnak a shortosok, ha szárnyal az OTP - áprilisi tréfa lett a turbó warrant

Percek alatt árazódott ki a héten többhetes háborús feszültség. A pesti parketten is halomban hevertek az olajárak emelkedésére és a forintgyengülésre játszó certifikátok és turbó warrantok: a kisbefektetők körében népszerű csomagolt tőzsdei termékek. De a tűzszünet nyomán támadt részvénypiaci fellendülés pár nap alatt megette az OTP áresését megjátszó egyik short instrumentumot is, mely ma érte el a kiütési árat.

Napok alatt kiütötték a warrantot

Április elsején indult az Erste OTP Turbo Short 82 warrantja. Ez a warrant egy opciós utalvány, melynek mögöttes terméke az OTP-részvény. Április elején 37 ezer forint közelében mozgott az OTP, s akik ezt a terméket vásárolták,

arra számítottak, hogy az iráni konfliktus miatt tovább süllyed a kurzus,

egyre távolodva a kötési ártól, mely jelen esetben 41 934 forint volt. A táguló különbség nyereséget jelent, míg a szűkülése veszteségbe torkollik.

Alig vezették parkettre a terméket, kitört a tűzszünet: az OTP árfolyama meredeken emelkedni kezdett.

A warrant ma délután 3 óra után néhány perccel érte el a kiütési pontot 40 934 forintnál, amikor a termék már 50 százalékos mínuszba csúszott. Praktikusan a korlát arra szolgál, hogy kordában tartsa a potenciális veszteséget.