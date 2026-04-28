Az üzemeltető húzza a pesti tőzsdét, de délutánra elfogyott a lendület – a Richter osztaléka miatt bizonytalanság húzta vissza a piacot
A záráshoz közeledve kedden elfogyott a lendület a pesti tőzsdén, így egy rövidebb időre a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe mínuszba fordult, mielőtt stabilizálódott volna. Az üzemeltető BÉT viszont kiválóan teljesített, miután a hétfői jelentése a tavalyi eredmény 65 százalékos növekedéséről számolt be, majd kedden érkezett a tájékoztatás, hogy a tőzsdeüzemeltető a résztulajdonában lévő KELER-től 4,2 milliárd forintos osztalékot kap.
A BÉT az egész pesti tőzsde legjobban teljesítő részvénye kedden
A BÉT részvényei ennek megfelelően közel 5 százalékot erősödtek, és 12 900 forint körül jártak délután 4 körül, amivel a keddi nap legjobban teljesítő részvényének számítottak.
A BUX index pedig 133 150 pont körül, csaknem változatlanul állt ebben az időpontban, miután az OTP és a Mol erősödését ellensúlyozta a másik két blue chip, a Richter és a Magyar Telekom gyengülése.
Az OTP részvényei több mint félszázalékos emelkedés után a 42 ezer forintos szintet közelítették, miután Varga Mihály, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) elnöke nem ígért gyors kamatcsökkentést a kamatdöntést követő sajtótájékoztatón. A bankpapíroknak pedig a magasabb kamat kedvező szokott lenni.
A Mol árfolyama 4064 forinton állt félszázalékos erősödés után, amit az olajárak fokozatos emelkedése hajthatott, ugyanis a nemzetközi piacokon is erősödtek az olajszektor részvényei, miután patthelyzet alakult ki a Hormuzi-szoros kérdésében az Egyesült Államok és Irán között.
A Richter részvényei ugyanakkor több mint 1,5 százalékos esés után, 12 800 forint közelében mozogtak, ami mögött az osztalékfizetés csúszása állhat. Egy konferencián ugyanis Orbán Gábor vezérigazgató arról beszélt, hogy a Molhoz hasonlóan később érkezhetnek meg a kifizetések a részvényesekhez, köztük a közérdekűvagyon-kezelő alapítványi tulajdonban lévő Matthias Corvinus Collegiumhoz.
A blue chipek negyedik tagja, a Magyar Telekom árfolyama közel félszázalékos esés után 2484 forinton állt a délutáni órákban, míg a cég versenytársa, a 4iG a távközlési üzletág kiszervezésére tett javaslatot a közgyűlési előterjesztésében. Ez azonban a cég szerint nem jelenti a tevékenység csoportból történő kiszervezését.
A 4iG részvényei mindenesetre közel két százalékos erősödés után 2140 forinton álltak délután.
A politikai papírok közül nem szerepelt ilyen jól az Opus, a társaság részvényei 4 százalékos esés után, 287 forintért cseréltek gazdát, viszonylag magas forgalom mellett.