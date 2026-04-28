EUR/HUF363,77 -0,15% USD/HUF310,56 -0,06% GBP/HUF419,64 -0,25% CHF/HUF393,39 -0,55% PLN/HUF85,59 -0,24% RON/HUF71,37 -0,3% CZK/HUF14,93 -0,17%
BUX132 855,51 -0,24% MTELEKOM2 490 -0,24% MOL4 040 -0,05% OTP41 950 +0,53% RICHTER12 680 -2,61% OPUS290 -3,01% ANY7 400 -1,33% AUTOWALLIS147,5 +0,68% WABERERS4 680 -0,43% BUMIX9 118,89 -0,58% CETOP4 376,94 -0,58% CETOP NTR2 745,48 -0,58%
Az üzemeltető húzza a pesti tőzsdét, de délutánra elfogyott a lendület – a Richter osztaléka miatt bizonytalanság húzta vissza a piacot

Megütötték a Richtert a befektetők az osztalék körüli bizonytalanság miatt. A pesti tőzsdét üzemeltető BÉT azonban parádés számok közzététele után ugrott kedden.
K. B. G.
2026.04.28, 16:21
Frissítve: 2026.04.28, 16:44

A záráshoz közeledve kedden elfogyott a lendület a pesti tőzsdén, így egy rövidebb időre a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe mínuszba fordult, mielőtt stabilizálódott volna. Az üzemeltető BÉT viszont kiválóan teljesített, miután a hétfői jelentése a tavalyi eredmény 65 százalékos növekedéséről számolt be, majd kedden érkezett a tájékoztatás, hogy a tőzsdeüzemeltető a résztulajdonában lévő KELER-től 4,2 milliárd forintos osztalékot kap.

A pesti tőzsdén az üzemeltető vitte a prímet / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A BÉT az egész pesti tőzsde legjobban teljesítő részvénye kedden

A BÉT részvényei ennek megfelelően közel 5 százalékot erősödtek, és 12 900 forint körül jártak délután 4 körül, amivel a keddi nap legjobban teljesítő részvényének számítottak.

Árfolyam: 13 100 HUF 0 / +6,5 %
Forgalom: 36 863 900 HUF
A BUX index pedig 133 150 pont körül, csaknem változatlanul állt ebben az időpontban, miután az OTP és a Mol erősödését ellensúlyozta a másik két blue chip, a Richter és a Magyar Telekom gyengülése.

Az OTP részvényei több mint félszázalékos emelkedés után a 42 ezer forintos szintet közelítették, miután Varga Mihály, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) elnöke nem ígért gyors kamatcsökkentést a kamatdöntést követő sajtótájékoztatón. A bankpapíroknak pedig a magasabb kamat kedvező szokott lenni.

Árfolyam: 41 950 HUF 0 / +0,53 %
Forgalom: 11 554 895 170 HUF
A Mol árfolyama 4064 forinton állt félszázalékos erősödés után, amit az olajárak fokozatos emelkedése hajthatott, ugyanis a nemzetközi piacokon is erősödtek az olajszektor részvényei, miután patthelyzet alakult ki a Hormuzi-szoros kérdésében az Egyesült Államok és Irán között.

Árfolyam: 4 040 HUF 0 / -0,05 %
Forgalom: 1 329 941 822 HUF
A Richter részvényei ugyanakkor több mint 1,5 százalékos esés után, 12 800 forint közelében mozogtak, ami mögött az osztalékfizetés csúszása állhat. Egy konferencián ugyanis Orbán Gábor vezérigazgató arról beszélt, hogy a Molhoz hasonlóan később érkezhetnek meg a kifizetések a részvényesekhez, köztük a közérdekűvagyon-kezelő alapítványi tulajdonban lévő Matthias Corvinus Collegiumhoz.

Árfolyam: 12 680 HUF 0 / -2,61 %
Forgalom: 1 929 681 210 HUF
A blue chipek negyedik tagja, a Magyar Telekom árfolyama közel félszázalékos esés után 2484 forinton állt a délutáni órákban, míg a cég versenytársa, a 4iG a távközlési üzletág kiszervezésére tett javaslatot a közgyűlési előterjesztésében. Ez azonban a cég szerint nem jelenti a tevékenység csoportból történő kiszervezését. 

A 4iG részvényei mindenesetre közel két százalékos erősödés után 2140 forinton álltak délután.

A politikai papírok közül nem szerepelt ilyen jól az Opus, a társaság részvényei 4 százalékos esés után, 287 forintért cseréltek gazdát, viszonylag magas forgalom mellett.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
