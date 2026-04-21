Vége a választási árazásnak, a pesti tőzsde visszazökkent a megszokott kerékvágásba
Nem tartott sokáig az optimizmus a pesti tőzsdén kedd reggel, a Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX már az első órában a negatív tartományba fordult, igaz, csak alig észrevehető, 0,05 százalékos mértékben. A blue chipek közül egyedül a Mol volt képes emelkedésre, az olajvállalat részvényei közel 1 százalékot emelkedtek. Ezzel szemben azonban az OTP, a Richter és a Magyar Telekom kurzusában enyhe gyengülés volt megfigyelhető, 0,3–0,7 százalék közötti mértékben.
A BUX más irányba mozog, mint a térség tőzsdéi
A BUX lefordulása annak tükrében némileg meglepő, hogy a legtöbb európai tőzsdén továbbra is az óvatos optimizmus volt a meghatározó , így a frankfurti, a párizsi vagy épp a londoni tőzsde indexei a pozitív tartományban jártak kedd reggel, ahogy a térség börzéi is inkább erősödtek.
Ugyanakkor a múlt héten a BUX felülteljesítette vetélytársait, így ez jelentheti az eufória korrekcióját is, hiszen a geopolitikai feszültségek továbbra is jelen vannak. Erre utalhat az is, hogy az euró árfolyama ismét átlépte a 362 forintos szintet, és a magyar deviza enyhén gyengült a lengyel zlotyval vagy a cseh koronával szemben is. Egy dollárért pedig 10 óra körül már közel 308 forintot kellett adni.
Az átlaghoz való visszatérésre utal, hogy a hétfőn több mint 9 százalékot zuhanó Gránit Bank részvényei kedden több mint 6 százalékot erősödtek, amivel a pesti parkett egyik legjobban teljesítő részvényévé váltak, jóllehet csekély forgalom mellett.
A múlt heti kiugró forgalom után a kereskedés volumene is kezd visszatérni a megszokott kerékvágásba, ahogy a piacokat is egyre kevésbé mozgatják a választási eredmények.