Közeledik a kijózanodás a forint piacán: a megelőlegezett bizalom nem repíti tovább a magyar devizát

Óriási eufória jellemezte a forint piacát a múlt héten, ám a megelőlegezett bizalom napjai meg vannak számlálva, már hétfőn is inkább a közel-keleti események uralták a kurzus alakulását. A Tisza Párt győzelme miatt bekövetkezett forinterősödés ideje a végéhez közeledik tehát, így ismét a fundamentumok lehetnek a meghatározók.

Erős a forint, de a választási lendület fogytán

A kibontakozó energiaválság, az olaj- és földgázárak emelkedése pedig nem kedvez a magyar fizetőeszköznek, ahogy hazánk külkereskedelmi vagy épp fizetési mérlegének sem. Ezt ellensúlyozza a Magyar Nemzeti Bank szigorú monetáris politikája, miután Varga Mihály jegybankelnök egyelőre nem kapkod a kamatcsökkentéssel, sőt, már az iráni háború kitörése előtt is inkább óvatos hangot ütött meg.

Az infláció egyelőre márciusban is meglepően alacsony maradt,

részben talán az üzemanyagok védett árának köszönhetően is, ám vannak a drágulási ütem gyorsulása felé mutató kockázatok is, így Varga Mihály óvatossága érthető, még ha a forint erősödése segít is kordában tartani az árak emelkedését. Azt egyelőre nem tudni, hogy a Tisza-kormánynak mi a szándéka az árrésstopokkal, de azok esetleges eltörlése szintén hozzájárulhat az árak emelkedéséhez, nem könnyítve meg a jegybank dolgát.

Az EKB kamatemelésre készül, mi lesz a forinttal?

Ráadásul az infláció más országokban vagy épp az eurózóna egészében már kevésbé alakult kedvezően, mint hazánkban, így az Európai Központi Bank által meghatározott kamat is felfelé indulhat, csökkentve a forint és az euró közötti kamatkülönbözetet, mely más hatások híján a forint gyengülésével járna. A geopolitikai kockázatok és a hosszúra nyúlt nemzetközi ellátási láncok korában azonban a forint árfolyamát számos tényező mozgatja.