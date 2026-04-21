Vihar előtti csend a pesti parketten, a forint is Iszlámábádra figyel

Az amerikai–iráni béketárgyalások irányítják a világ piacait kedd reggel. A pesti tőzsdét is elsősorban a nemzetközi hatások irányítják, óriási a tét.
K. B. G.
2026.04.21, 09:13
Frissítve: 2026.04.21, 09:46

Óvatos optimizmus jellemezte a világ tőzsdéit kedden az iszlámábádi béketárgyalások kezdete előtt, ami már tetten érhető volt az ázsiai kereskedésben is. A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX a hétfői esés után javítani tudott, és emelkedéssel indította a napot.

A pesti tőzsde is Iszlámábádra figyel / Fotó: Vémi Zoltán

Miután az olajárak sem mutattak nagy kilengéseket a reggeli órákban, a forint piaca is nyugodt maradt, a tegnap esti 362 körüli euró-forint árfolyam sem lengett ki különösebben, míg egy dollárért mintegy 307 forintot kellett adni.

A pesti tőzsde így kezdte a kereskedést

Az óvatos optimizmus a pesti tőzsdén is tetten érhető volt a keddi kereskedés kezdetén, a BUX ugyanis 0,12 százalékos minimális erősödés után 136 544,02 ponton mozgott a nyitás után. A blue chipek közül az OTP is csak alig tudott feljebb lépni, a részvények 0,05 százalékkal drágultak, és 43 910 forintot értek az első percekben. Az olajárak esése ellenére azonban 

a Mol árfolyama több mint 1 százalékos emelkedés után 4066 forinton mozgott, miután úgy tűnik, a NIS felvásárlása továbbra is sínen van.

Ezzel szemben a Richter árfolyama 0,62 százalékos eséssel, 12 920 forintos szinten indított, mivel a forint múlt heti erősödése nem kedvez a jelentős exportkitettséggel működő gyógyszeripari vállalatnak. A magyar Telekom árfolyama nyitáskor nem változott, a cég részvényei 2450 forinton cseréltek gazdát.

A politikai kitettséggel rendelkező vállalatok piacán inkább nyugalom uralkodott, a 4iG árfolyama nem változott reggel, míg az Opus közel 3 százalékot emelkedett, ledolgozva valamit a hétfői 10 százalékos zuhanásból.

