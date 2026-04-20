Borús a hangulat a pesti tőzsdén, a forint diadalmenete is véget ért

Az iráni háború hírei uralták hétfőn a tőzsdéket, ami alól a Budapesti Értéktőzsde sem kivétel. A kéthetes tűzszünet időtartama véget ért, és az amerikaiak elfoglaltak egy iráni teherhajót a hét végén, így a Hormuzi-szoros ismét teljes zár alá került, miközben a világ azt figyeli, hogy mi fog történni az iszlámábádi amerikai–iráni támadásokban, de az olajárak emelkedésnek indultak.

A borús hangulat a forint árfolyamára is rányomta a bélyegét, egy euróért több mint 362-t kellett adni a magyar fizetőeszközből, míg egy dollár 308 forintba került.