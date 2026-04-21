Egymillió autó: ennyivel vesz vissza a hatalmas német gyártó, az Audi is érintett – növekedésre még remény sincs

Zwickau a jövőben várhatóan csak egyetlen akkumulátoros modellt fog gyártani. Korábban öt modellcsalád sem volt elegendő a telephely teljes kihasználásához. Hasonló kép rajzolódik ki a Volkswagen hannoveri haszongépjármű-gyárában is, ahol a megmaradó modellek – a Volkswagen ID. Buzz és a Volkswagen T7 Multivan – gyártása szintén nem használja ki teljes mértékben a gyárat.

„Németországban az üzemi tanáccsal közösen csökkentjük a gyártási költségeket, és olyan előrelépést érünk el, amilyet korábban a Volkswagennél még nem láttunk. Mindazonáltal továbbra is túlzott kapacitások terhelnek minket, amelyek végső soron sok pénzbe kerülnek. Megfelelő módot kell találnunk ennek kezelésére” – mondta Blume.

A vezérigazgató ugyanakkor el akarja kerülni az üzembezárásokat, és példaként említette Osnabrücköt, ahol a VW járműgyártása a tervek szerint befejeződik, de maga a telephely megmarad.

„Tárgyalásokat folytatunk a védelmi ipar vállalataival, amelyek használhatnák ezt az üzemet, és megtarthatnák a munkaerőt. Ezt értem intelligens megoldás alatt. Ki kell dolgoznunk a módját, hogy miként csökkentsük saját túlkapacitásainkat.”

A kínai értékesítés sem jolly joker

Blume azt sem zárta ki, hogy valamelyik üzemet egy olyan kínai versenytársnak adják el, amely európai terjeszkedésre törekszik, és a helyi termelés révén elkerüli az uniós vámokat. Ugyanakkor mérsékletre is intett a túlzott várakozásokkal kapcsolatban.

A VW üzemeit a kihasználtsági arányuk és a kollektív szerződések miatt drágának tekintik, a kínai vállalatok számára pedig a gyártási költségek természetesen nagyon relevánsak.

A VW a modellek számának csökkentésével is csökkentené a költségeit.

Globálisan a német csoport jelenleg körülbelül 150 különböző modellt kínál. Blume szerint ez a szám várhatóan a jövőben 100 alá csökken.

„A csökkentés stratégiáját meg kell terveznünk márkák, régiók és szegmensek szerinti lebontásban. A hajtásláncok esetében igazodni fogunk a regionális piacokhoz. A felszereltségi változatok esetében még jobban fókuszáljuk a kínálatunkat” – magyarázta a VW vezérigazgatója.